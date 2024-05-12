Тренер «Динамо» Личка объяснил, почему сделал всего две замены за матч

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о заменах в матче с калининградской «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я верил в футболистов на поле. У меня в голове были варианты по изменению игры в центре поля, если бы Диего Лаксальт сказал, что больше не может играть. Я мог бы тогда выпустить Гагнидзе или Смолова. А так, я действительно верил в наших футболистов, и только в середине тайма выпустил Бителло на 25 минут, потому что он делает разницу на поле», — приводит слова Лички официальный сайт московского клуба.

Отметим, «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50).

Материалы по теме Личка прокомментировал драматичный камбэк «Динамо» в матче с «Балтикой»

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча: