Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Личка объяснил, почему сделал всего две замены за матч

Тренер «Динамо» Личка объяснил, почему сделал всего две замены за матч
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о заменах в матче с калининградской «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«Я верил в футболистов на поле. У меня в голове были варианты по изменению игры в центре поля, если бы Диего Лаксальт сказал, что больше не может играть. Я мог бы тогда выпустить Гагнидзе или Смолова. А так, я действительно верил в наших футболистов, и только в середине тайма выпустил Бителло на 25 минут, потому что он делает разницу на поле», — приводит слова Лички официальный сайт московского клуба.

Отметим, «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50).

Материалы по теме
Личка прокомментировал драматичный камбэк «Динамо» в матче с «Балтикой»
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android