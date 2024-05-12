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Клаудиньо провёл 100-й матч за «Зенит»

Клаудиньо провёл 100-й матч за «Зенит»
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Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА (0:1) стал юбилейным для атакующего полузащитника петербуржцев Клаудиньо. 27-летний бразильский хавбек провёл свой 100-й матч во всех турнирах за сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила € 12 млн. В 100 сыгранных матчах за петербургский клуб футболист записал на свой счёт 20 забитых мячей и 25 результативных передач. При этом Клаудиньо дважды получал удаления — один раз ему была предъявлена вторая жёлтая карточка, один раз — прямая красная.

Из 100 матчей за «Зенит» шесть Клаудиньо провёл в Лиге чемпионов (два гола), два — в Лиге Европы, 75 — в РПЛ (17 голов и 22 передачи), 15 — в Кубке России (один гол и две передачи), два — в Суперкубке России (один голевой пас).

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