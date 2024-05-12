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Гвардиола – о чемпионской гонке в АПЛ: думал, будет спад после требла, но мы лидируем

Гвардиола – о чемпионской гонке в АПЛ: думал, будет спад после требла, но мы лидируем
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ожидал спада «горожан» после требла в прошлом сезоне.

«Мы испытываем сильное давление, понимаем, что если сыграем вничью или проиграем, то всё будет кончено. Понимаем, что нам нужно делать в каждой игре. Но, честно говоря, я не ожидал, что мы окажемся в таком положении после прошлогоднего требла. Я думал, что у нас будет спад, но всё оказалось совсем наоборот», – приводит слова Гвардиолы beIN Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» в гостях победили «Фулхэм» (4:0) игре 37-го тура АПЛ.

После 36 сыгранных матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» заработал 85 очков и располагается на первой строчке. На счету «Арсенала» при таком же количестве сыгранных игр 83 балла.

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11 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 13'     0:2 Фоден – 59'     0:3 Гвардиол – 71'     0:4 Альварес – 90+6'    
Удаления: Диоп – 90+5' / нет
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