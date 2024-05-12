«Милан» предложит «Лейпцигу» € 50 млн за форварда Шешко — La Gazzetta dello Sport

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко может в летнее трансферное окно продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, «россонери» после встречи с агентами футболиста готовят предложение «РБ Лейпциг» о покупке словенского форварда за сумму в € 50 млн. Отмечается, что интерес к Шешко проявляет также и лондонский «Арсенал», из-за чего «Милан», возможно, ещё повысит своё предложение до € 65 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения, что на Беньямина Шешко претендуют «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Шешко перешёл в «Лейпциг» из «Зальцбурга» минувшим летом за € 24 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.