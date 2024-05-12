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«Реал» повторил клубный рекорд 36-летней давности

«Реал» повторил клубный рекорд 36-летней давности
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Вчера, 11 мая, в Гранаде (Испания) на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местная «Гранада» крупно уступила мадридскому «Реалу» (0:4).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Благодаря этой сухой победе «сливочные» в третий раз в истории провели в чемпионате Испании 19 сухих матчей. 10 матчей без пропущенных голов в составе мадридцев провёл Андрей Лунин, семь – Кепа Аррисабалага, два – Тибо Куртуа.

По 19 сухих игр в Ла Лиге у мадридцев было в двух сезонах подряд: 1986/1987 и 1987/1988. Таким образом, они повторили клубный рекорд 36-летней давности.

У «Реала» остаётся три матча для того, чтобы превзойти данное достижение. Он встретится с «Алавесом», «Вильярреалом» и «Бетисом».

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