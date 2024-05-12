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Атлетико Мадрид — Сельта. Прямая трансляция
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17:15 Мск
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Стали известны подробности по позиции Мбаппе в схеме «Реала» в контексте наличия Винисиуса

Стали известны подробности по позиции Мбаппе в схеме «Реала» в контексте наличия Винисиуса
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Вингер «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ранее объявивший, что покинет французский клуб летом 2024 года, готов играть в «Реале» на позиции центрального нападающего, сообщает издание AS.

Мбаппе не испытывает препятствий в том, чтобы играть на позиции девятки, оставив левый фланг для вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации многих инсайдеров, француз летом станет игроком «Реала». О его переходе в мадридский клуб могут объявить после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский «Реал», с которым последние месяцы активно связывают Мбаппе, запретит французскому нападающему выступать на Олимпиаде, которая пройдёт в Париже.

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»

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