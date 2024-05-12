Ташуев: «Краснодар» не нуждается в жалости, особенно его руководители

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, жалко ли ему клуб Сергея Галицкого, после выездного поражения чёрно-зелёных от московского «Спартака» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Жалость — неправильное слово в этой ситуации. Я уверен, что «Краснодар» не нуждается в жалости, и особенно руководители клуба. Но с нормальным календарем команда неожиданно потеряла столько очков в конце, без голов — это удар по самолюбию, турнирной ситуации, футболистам, тренерскому штабу. Крайне неприятная ситуация, конечно, я и сам через это проходил. Осталось два тура, сейчас не всё в руках «Краснодара», надо надеяться на неудачу соперников. Но руки нельзя опускать, надо стараться в концовке сезона, чтобы быть как можно выше. Может, повезёт, и в последнем туре включатся в борьбу за чемпионство», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

«Краснодар» со счётом 0:1 проиграл в гостях московскому «Спартаку» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, единственный гол забил на 35-й минуте игры полузащитник Роман Зобнин. После этого поражения, а также выездной победы московского «Динамо» над «Балтикой» (3:2), «быки» откатились на третье место в турнирной таблице с отставанием в три очка от лидера первенства. До 20-го тура РПЛ «Краснодар» возглавлял чемпионскую гонку, в трёх последних матчах команда набрала одно очко.

65-летний российский специалист Сергей Ташуев с ноября 2009 года по декабрь 2010 года занимал пост главного тренера «Краснодара».