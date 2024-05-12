Олусегун: «Краснодар» не выбыл из золотой гонки, мы боремся за первое место

Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в РПЛ после поражения в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Мы не выбыли из золотой гонки. До сих пор боремся за первое место. У нас ещё два матча впереди. С чем связаны последние результаты команды? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Нам нужно не вешать голову и думать о следующем матче. Наша цель – всегда побеждать», — приводит слова Олусегуна Евро-футбол.Ру.

На данный момент «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Динамо», записав в свой актив 53 очка. На втором месте находится «Зенит», набрав 51 очко.

В оставшихся двух турах чемпионата России «Краснодару» предстоит сыграть с «Сочи» и «Динамо».

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