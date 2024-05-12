Видеообзор драматичной победы «Динамо» над «Балтикой» в 28-м туре РПЛ
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Вчера, 11 мая, столичное «Динамо» в невероятном по сценарию выездном матче 28-го тура РПЛ нанесло поражение «Балтике» (3:2).
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Энрикес – 32' 2:1 Капленко – 68' 2:2 Фернандес – 90+3' 2:3 Нгамалё – 90+9'
В этой игре бело-голубые уступали 1:2 до 90+3-й минуты, однако голы Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё позволили динамовцам увезти из Калининграда три очка.
«Чемпионат» предлагает посмотреть наиболее интересные моменты встречи:
Видео опубликовано на YouTube-канале «Динамо». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Напомним, эта победа бело-голубых имела для них особую ценность ещё и благодаря тому, что за два тура до конца чемпионата подопечные Марцела Лички вышли на первое место в турнирной таблице, воспользовавшись осечками «Зенита» и «Краснодара».
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