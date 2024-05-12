Видеообзор драматичной победы «Динамо» над «Балтикой» в 28-м туре РПЛ

Вчера, 11 мая, столичное «Динамо» в невероятном по сценарию выездном матче 28-го тура РПЛ нанесло поражение «Балтике» (3:2).

В этой игре бело-голубые уступали 1:2 до 90+3-й минуты, однако голы Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё позволили динамовцам увезти из Калининграда три очка.

«Чемпионат» предлагает посмотреть наиболее интересные моменты встречи:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Динамо». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, эта победа бело-голубых имела для них особую ценность ещё и благодаря тому, что за два тура до конца чемпионата подопечные Марцела Лички вышли на первое место в турнирной таблице, воспользовавшись осечками «Зенита» и «Краснодара».