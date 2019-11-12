«Та команда была с хваткой бульдога!» Второму чемпионству «Локо» — 15 лет

— Мы выдержали труднейшую борьбу среди футбольных клубов. Мы выдержали труднейшую борьбу среди естественных монополий, нефтяных компаний, олигархов — среди серьёзных людей, которые тоже хотели выиграть, — эти слова президент «Локомотива» Валерий Филатов произнёс на банкете в ледовом дворце в Ярославле. В тот день, 12 ноября, его клуб второй раз в своей истории стал чемпионом, обыграв на выезде «Шинник» со счётом 2:0.

До последнего тура было непонятно, кто же займёт первое место, поэтому перед поездкой в Ярославль команде поставили одновременно простую и очень сложную задачу – победить.



И они победили.



Это было 15 лет назад.

Фото: fclm.ru

Борьба до последнего тура

По итогам первого круга таблицу возглавляло «Торпедо» — клуб с Восточной продержался в лидерах суммарно 15 туров, но потом уступил это место «Зениту». «Локо» шёл третьим, вторым был ЦСКА. На первую строчку «железнодорожники» поднялись в 29-м туре (второй раз за весь чемпионат), но разница в очках была настолько минимальна, что судьба всех трёх медалей решалась в последних матчах сезона.



«Локомотиву» предстояла игра с «Шинником», ЦСКА – с «Москвой», «Зениту» — с «Крыльями Советов».



Такой развязки в чемпионате России не было давно: если не считать «золотого» матча в 2002-м, в большинстве случаев судьба титула решалась задолго до финиша.



— Под конец чемпионата мы понимали, что вторыми будем точно, поэтому подумали: почему бы не замахнуться на первое место? — вспоминает Динияр Билялетдинов. — Это помогло скинуть психологические оковы. Когда ЦСКА потерял очки с «Динамо» и перед нами замаячило чемпионство, я был уверен, что своего уже не упустим. У нас была опытная команда, много закалённых бойцов, которые принимали участие в золотом матче 2002 года. Та команда была с хваткой бульдога!



— Когда проиграли 0:1 дома «Ротору» и отдали первую строчку, у меня было громадное опустошение внутри, — говорит Дмитрий Сычёв. — Мы понимали, что ЦСКА нас уже обошёл и вряд ли оступится – до конца оставалось не так много времени. Мы поговорили с ребятами и сошлись на том, что надо использовать все шансы и играть до конца ради болельщиков. Выходили на игры, держа в голове, что там у ЦСКА. С «Торпедо» был сумасшедший матч, мы победили, а на табло показали, что ЦСКА сыграл вничью. Это был взрыв эмоций! Мы понимали, что остался один шаг. Но когда ехали в Ярославль, меня всего колотило – мне ещё не доводилось участвовать в таких эпохальных матчах за чемпионство. Спать не мог!

Герои «золотого» «Локомотива»-2004: где они сейчас 13 лет назад команда под руководством Сёмина последний раз была первой.

Ярославль

— Мы не сдались, когда отставали от ЦСКА на три очка за несколько туров до конца, — добавляет Юрий Сёмин. — В итоге всё сложилось в нашу пользу. Этот чемпионат нам помогла выиграть стабильность. После 2002 года повторить успех было сложно: все команды настраивались на «Локомотив». Но у игроков сложился характер победителя — они были готовы выигрывать в каждом матче.

«Шинник» — «Локомотив» — 0:2



Голы: Билялетдинов, 4 (0:1). Сычёв, 21 (0:2)



«Шинник»: Сафонов, Старостяк (Фузайлов, 46), Штанюк, Спахич, Рубин, Радосавлевич (Луценко, 81), Лагиевка, Кульчий (Карлсонс, 56), Юрич, Хазов, Кушев



«Локомотив»: Овчинников, Асатиани, Сенников, Гуренко, Евсеев, Хохлов (Нижегородов, 79), Лоськов, Билялетдинов, Лима, Маминов, Сычёв (Чеснаускис, 90).



Ярославль, стадион «Шинник». 10 000 зрителей.

Характер, о котором говорит Сёмин, его команда показала сразу же: уже на 4-й минуте Билялетдинов открыл счет.



— Димка Сычёв давал мне пас, защитник хотел головой скинуть мяч вратарю, но не рассчитал, — вспоминает автор первого гола. — Мне удалось первым оказаться на мяче. В итоге он хорошо лёг на ногу, оставалось только со всей дури его в ворота вогнать под перекладину. Я так и сделал.



Сектор, на котором в будний день собралось около трёх тысяч болельщиков «Локо», взорвался от радости. А молодой Билялетдинов, обхватив голову руками, упал на колени и заплакал.



— Я вообще не мог поверить в происходящее. Забить гол, который много решает, на третьей-четвёртой минуте в таком важном матче… Меня просто захлестнули эмоции, — делится он.

Потом инициатива ненадолго ушла к «Шиннику»: хозяева начали давить, но до голевых моментов дело не дошло. Где-то к середине первого тайма по стадиону передали, что в параллельном матче «Москва» забила ЦСКА – трибуны встретили это сообщение радостным гулом. На 21-й минуте появился ещё один повод для счастья: Сычёв в штрафной подхватил мяч, переместился в центр и пробил в нижний угол ворот Сафонова.



— Нас не надо было дополнительно настраивать – от энергетики в раздевалке всё пылало, — делится Сычёв. — Поднеси спичку – вспыхнет. Быстрее хотелось начать, выйти на поле. Юрию Палычу ничего не надо было делать – просто наслаждаться!

Дмитрий Сычёв Фото: fclm.ru

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ЦСКА во втором тайме вышел вперёд, но в Ярославле до последних секунд матча счёт на табло так и не изменился.



— Во втором тайме играли нервозно, старались сохранить тот результат, который есть — в параллельном матче ЦСКА-то выигрывал, — говорит Билялетдинов. — После финального свистка я, конечно, был невероятно рад. Было очень неожиданно, ведь для меня это был дебютный сезон!



Сразу после финального свистка на поле вместе с флагом «Локо» устремился Сычёв, а за ним – вся скамейка запасных.

— Это был самый счастливый момент в моей жизни, — говорит он. — Невозможно было сдержать эмоции – это было очень глубоко и по-настоящему. Особенно мне запомнилось, как праздновали с болельщиками возле трибуны – там была какая-то бешеная энергетика. Мы прыгали на забор, пытались с ними каким-то образом разделить своё космическое счастье.

Дмитрий Сычёв и Дмитрий Лоськов Фото: fclm.ru

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Поблагодарив болельщиков, которые добрались до Ярославля, команда отправилась в раздевалку. Но чемпионского шампанского там не было — если бы что-то пошло не так, праздничный напиток стал бы больным напоминанием об упущенном золоте. Спустя некоторое время всё необходимое для празднования всё же принесли. Банкет продолжили в ледовом дворце местного хоккейного «Локомотива».



— Там посидели, попраздновали, потом всё перенеслось в автобус, — вспоминает Сенников. — Там и музыка была, и шампанское. Мы включали русские песни, Лима – бразильские. Слушали всё подряд!



— Пели песни про паровозы! Автобус ходуном ходил. Как сейчас модно говорить, у нас был пати-бас – очень душевный. Пару раз останавливались, — смеётся Сычёв.



— Домой добирались не четыре часа, как положено, а полночи, — с улыбкой добавляет Билялетдинов.