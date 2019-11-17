Матч ФНЛ не остановит даже густой туман. Это просто великая лига!

На 14:00 по московскому времени в Курске был назначен матч Футбольной национальной лиги между «Авангардом» и ярославским «Шинником». В воскресенье с утра в Курске установился густой туман, который не рассеялся и к середине дня, что поставило под вопрос проведение встречи. С утра даже на официальной странице «Авангарда» VK шутили: «Матч обещает быть зрелищным». Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов примерно за час до стартового свистка выложил в «инстаграме» фотографию без подписи — всё понятно и без слов.

Фото: https://vk.com/avangard_1958

Обычно в таких случаях в России решение принимает судья с согласия команд (это важный момент, мы вернёмся к нему). Арбитр Дмитрий Стрельцов не нашёл оснований откладывать начало матча, и игра началась в 14:00. Видимость на стадионе вы можете оценить сами: пострадавшими как минимум оказались зрители, которые включили трансляцию матча в интернете.

Фото: https://vk.com/avangard_1958

По просьбе «Чемпионата» президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию. Он отметил, что не находится в Курске, а решение о проведении встречи в любом случае остаётся за арбитром. «Моё личное отношение? Зачем такие язвительные вопросы? Есть регламентирующие документы. Не первый раз матч проводится в тяжёлых условиях. Они везде иногда проводятся в таких условиях. Когда болельщики ничего не видят, матч прерывается. Я же не нахожусь сейчас в центре поля, не могу судить. Может, это камеры так стоят, поэтому создаётся такое впечатление. Если было бы невозможно играть, судья не начал бы встречу. Я сейчас включил картинку, и, на мой взгляд, это не форс-мажор, а нормальные условия. Туман сверху, но игроки друг друга абсолютно нормально видят. Это же не та ситуация, когда у нас был матч в Хабаровске при наводнении. Тогда ситуация была намного хуже, а туман, дождь и так далее — обычное дело, иногда случается», — сказал Ефремов.

Фото: https://vk.com/avangard_1958

Важно обратить внимание на слова президента ФНЛ по поводу расположения камер. Даже если согласиться с тем, что футболистам более или менее комфортно играть (хотя это сомнительно), необходимо понимать, что футбол в 2019 году — это в первую очередь телевизионный продукт. Именно поэтому в странах, где это понимание есть, в принятии решения о проведении матча участвует и представитель бродкастера. Так, к примеру, в 2016 году был отменён матч «Кана» и «Меца» в чемпионате Франции — игроки хозяев очень хотели выйти на поле, потому что это был уже второй срывавшийся из-за тумана матч «Кана» подряд. «Мец» был тоже готов сыграть, но против плохого продукта выступил телевещатель. В итоге игра была отменена. Такие правила действуют и в подэлитной французской лиге.

К сожалению, такого понимания в нашем футболе пока нет. Если турнир не хочет бороться за качество продукта, его популярность будет поддерживаться только ироничным мемом «лучшая лига мира».