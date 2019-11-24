Влашич жахнул так жахнул! Похоже, на «Песчанке» случился лучший гол тура

Несмотря на один забитый мяч, встреча ЦСКА с «Крыльями Советов» вышла страстной и содержательной. Коротко о главном.

– Если бы в Премьер-Лиге составлялся рейтинг самых экспрессивных тренеров, Виктор Гончаренко стабильно входил бы в группу лидеров. Во время любого матча на ногах командир ЦСКА проводит гораздо больше времени, чем сидя. Рабочий подсказ с его стороны футболистам идёт практически в режиме нон-стоп. Но в это воскресенье на лавочке красно-синих стало ощутимо тише. Дисквалификация вынудила Гончаренко отправиться на трибуну – за главного на скамейке остался Сергей Овчинников. Болельщики столичного клуба остроумно отреагировали на решение КДК РФС, изготовив и притащив на фан-трибуну картонную фигуру тренера в натуральную величину.



– Хозяйская скамейка выглядела необычно ещё по одной причине. Пожалуй, впервые в сезоне «армейскому» штабу удалось собрать такой представительный запас, причём как количественно (11 игроков), так и качественно (тут вам и Ахметов, и Щенников, и Набабкин с Дзагоевым). Ильзат второй тур подряд остался на «банке». С Бистровичем опорная зона ЦСКА объективно выглядит более сбалансированной и надёжной. А тут к набору полезных разрушительных ТТД Кристиян приплюсовал одно ценное созидательное – голевой пас земляку Влашичу.

– Многочисленным профильным крайним защитникам (Щенников, Набабкин, Тикнизян) Гончаренко снова предпочёл на левом фланге номинального хавбека Кучаева. Константин тренерское доверие оправдал – в первом тайме по степени активности даже Фернандесу не уступал. Другое дело, что Марио с приходом холодов выглядит измождённым. Кучаев за час с лишним тоже прилично «наелся», из-за чего и был заменён на Ахметова.



– В «окно ФИФА» красно-синие недосчитались только одного исполнителя, да и тот травмировался не в сборной, а в клубе. Гогуа вывело из строя повреждение ключицы.



– Сразу два из трёх «суперветеранов» РПЛ с первых минут вышли на газон «ВЭБ Арены» — первый номер «топа» Рыжиков (39 лет) и третий – Анюков (37). Защитники ЦСКА Карпов и Дивеев самарским «дедушкам» в дети годятся. При этом по среднему возрасту состава (27,5) «Крылья» занимают только шестое место в чемпионате (ЦСКА – последнее). Старейшина лиги и стал самой заметной фигурой первого тайма. Как ни силились «армейцы», а пробить Рыжикова не смогли. Сергей отразил полдесятка ударов, тогда как его коллега Акинфеев за 45 минут только раз вступил в игру. Картину доминирования фаворита до перерыва дополнят 66% владения мячом.

– Повышенное внимание в силу ряда причин было приковано к Соболеву. Тут и летний дубль в игре с «армейцами», и несостоявшийся трансфер в ЦСКА, и дебютный вызов в сборную – всё смешалось. Тем не менее до перерыва Александр получил всего один момент для удара, причём неточного. Есть повод похвалить юного Карпова. Вадим не закрывал самого опасного противника персонально, но чаще других сослуживцев оказывался рядом с Соболевым. Неприятности Соболева продолжились после отдыха: вместо ожидаемого пенальти он получил от Безбородова жёлтую за симуляцию. На 51-й минуте форварда лишил забитого мяча Акинфеев. Игорь в своём фирменном стиле, ногой, отразил удар, осложнённый рикошетом от своего.



– За неимением голов красно-синие трибуны впервые взорвались овацией на 58-й минуте. Таким образом публика приветствовала долгожданное возвращение Дзагоева на родной стадион. На «Песчанке» Алан не играл больше года – с 28 октября 2018-го (1:2 от «Краснодара»).



– В итоге гол в матче случился только один – но какой! Влашичу удался шикарный удар чуть ли не с трёх десятков метров. В момент удара у Николы немного поехала опорная нога, и мяч по противной для вратаря, уходящей, траектории ввинтился под перекладину.



– Одержав вторую победу подряд, москвичи вновь сравнялись по очкам с «Краснодаром», но опередили по дополнительным показателям (3:2 в первом круге).