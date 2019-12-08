«Зенит» не догнать. Такие отрывы у нас не отыгрываются

19-й тур РПЛ еще продолжается, но для лидера он уже сложился наилучшим образом. Все конкуренты очки потеряли (ЦСКА с «Краснодаром» — по два, «Локомотив» — три), тогда как «Зенит» в игре с «Динамо» взял своё по максимуму и увеличил отрыв от ближайших преследователей, южных «быков», до десятка очков. «Армейцы» с «железнодорожниками» — ещё дальше, в 11 баллах от действующего чемпиона.



Турнирная таблица

Теоретически за 11 оставшихся весенних туров может произойти всё, что угодно. Но на практике потеря «Зенитом» передовой позиции и турнирной инициативы практически невозможна. Никогда в истории РПЛ лидер не терял такого очкового гандикапа над преследователями. «+10» — это приговор чемпионской интриге.

В нулевых годах нового века, когда сезон ещё умещался в рамки одного календарного года, преимущество убегающего от догоняющих по прошествии 19 игровых дней ни разу не превышало пяти очков. После перевода чемпионата на европейскую, осенне-весеннюю, систему картина по лиге несколько поменялась, но такой гегемонии одного клуба над всеми остальными тоже не наблюдалось. Только «Спартак» в золотой кампании 2016/17 создал к перерыву задел, не ликвидируемый парой побед, но даже его осенне-зимний спурт меркнет на фоне свежего достижения сине-бело-голубых. Его отрыв от ЦСКА составлял 8 пунктов. У «Зенита», ещё раз напомню, он составляет 10 очков.

«Зенит» — чемпион? Даже крутое новое «Динамо» он разнёс без вариантов! Фанаты ушли с трибун по ходу первого тайма.

За пять предыдущих чемпионских походов в России «Зенит» дважды оказывался в роли отстающего по итогам 19 туров: в 2007-м его на пятёрку баллов опережал «Спартак», а на финише 2011 года – ЦСКА на два очка. В трёх остальных случаях – 2010, 2014/15, 2018/19 – лидерство по итогам почти двух третей дистанции гарантировало Петербургу футбольное золото. В прошлом сезоне на аналогичной отсечке сезона «Зенит» имел 5 очков преимущества над ближайшим преследователем. Сейчас – вдвое больше.

Лишь раз «Зенит» растерял по весне добытое осенью над противниками преимущество. В этом отношении сезон-2013/14 можно назвать аномальным. ЦСКА после перерыва совершил феноменальный рывок с пятой позиции на первую, «съев» шесть очков превосходства «Зенита». Но это скорее было исключение из правил.

Для проформы заглянем в весенний календарь парней Сергея Семака. В нём только три реально опасных выезда, и лишь один в столицу – в гости к ЦСКА в 22-м туре. Плюс априори неприятные гастроли по югу – Краснодар, Ростов. Даже проиграв все эти матчи, «Зенит» всё равно останется на вершине таблицы. При этом вероятность такого гостевого провала представляется крайне низкой. Очевидно, что по кадровому потенциалу лидер превосходит все вышеперечисленные команды, и за зиму расстановка сил едва ли существенно изменится.

Календарь оставшихся матчей «Зенита»



20-й тур. «Зенит» – «Локомотив» М

21-й тур. «Зенит» – «Уфа»

22-й тур. «Зенит» – «Урал»

23-й тур. ЦСКА – «Зенит»

24-й тур. «Зенит» – «Крылья Советов»

25-й тур. «Тамбов» – «Зенит»

26-й тур. «Краснодар» – «Зенит»

27-й тур. «Зенит» – «Сочи»

28-й тур. «Ахмат» – «Зенит»

29-й тур. «Зенит» – «Оренбург»

30-й тур. «Ростов» – «Зенит».

Вместе с тем впереди у «Зенита» довольно много откровенно проходных матчей, в которых он должен побеждать в принципе – приём на своей территории «Уфы», «Урала», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Оренбурга». Потеря лидером очков в любой из этих игр потянет на серьёзную сенсацию. Очевидно, что предпосылок к досрочному чемпионству у «Зенита» гораздо больше, чем к валидольному финишу.