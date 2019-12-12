«Новый претендент на корону Месси». Обзор иностранных соцсетей по ЛЧ

Болельщики из онлайн-школы английского Skyeng посмотрели последние игры Лиги чемпионов, почитали англоязычные соцсети и выбрали самые интересные и полезные выражения для обсуждения футбола.
Line — очередь
Запомните этого парня — потом сможете говорить, что сразу разглядели недюжинный потенциал. 10 декабря 17-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым футболистом, забившим гол в Лиге чемпионов. Этот самый гол выбил «Интер» из дальнейшей борьбы.
Следующий в очереди на корону Месси? Ансу Фати — самый молодой футболист за всю историю Лиги чемпионов, забивший гол в турнире.
Ансу Фати в 17 лет vs ты в 17 лет.
To jump on the bandwagon — примазаться к победителям
«Аталанта» первой в истории Лиги чемпионов вышла в плей-офф после трёх поражений на старте. Историческим стал матч 11 декабря с «Шахтёром» — 3:0!
Примазываюсь и поздравляю «Аталанту» с выходом в плей-офф.
Pitch — футбольное поле
11 декабря во время матча «Байер» — «Ювентус» на поле пробрался фанат, который попытался сделать селфи с Роналду. Другие фанаты, понормальнее, возмутились.
Ну вот, теперь Роналду хватает за шею фанат, которому нужна фотография… Серьёзно, сотрудники службы безопасности на стадионах — просто отстой. Сам факт того, что люди могут пробраться на поле и хватать игроков, просто унизителен. Сколько придется ждать, пока такой нарушитель пронесет с собой оружие?
Следующие матчи Лиги чемпионов посмотрим уже в новом году. А чтобы скоротать ожидание, записывайтесь на бесплатный вводный урок английского в Skyeng и начинайте учиться онлайн — где угодно, когда удобно и на тех материалах, которые вам интересны.
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