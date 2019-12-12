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Обзор иностранных соцсетей после 6-го тура Лиги чемпионов

Ансу Фати
София Михайлова
«Новый претендент на корону Месси». Обзор иностранных соцсетей по ЛЧ
В Европе восторгаются Ансу Фати и «Аталантой».
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики из онлайн-школы английского Skyeng посмотрели последние игры Лиги чемпионов, почитали англоязычные соцсети и выбрали самые интересные и полезные выражения для обсуждения футбола.

Line — очередь

Запомните этого парня — потом сможете говорить, что сразу разглядели недюжинный потенциал. 10 декабря 17-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым футболистом, забившим гол в Лиге чемпионов. Этот самый гол выбил «Интер» из дальнейшей борьбы.

Следующий в очереди на корону Месси? Ансу Фати — самый молодой футболист за всю историю Лиги чемпионов, забивший гол в турнире.

Ансу Фати в 17 лет vs ты в 17 лет.

To jump on the bandwagon — примазаться к победителям

«Аталанта» первой в истории Лиги чемпионов вышла в плей-офф после трёх поражений на старте. Историческим стал матч 11 декабря с «Шахтёром» — 3:0!

Примазываюсь и поздравляю «Аталанту» с выходом в плей-офф.

Pitch — футбольное поле

11 декабря во время матча «Байер» — «Ювентус» на поле пробрался фанат, который попытался сделать селфи с Роналду. Другие фанаты, понормальнее, возмутились.

Ну вот, теперь Роналду хватает за шею фанат, которому нужна фотография… Серьёзно, сотрудники службы безопасности на стадионах — просто отстой. Сам факт того, что люди могут пробраться на поле и хватать игроков, просто унизителен. Сколько придется ждать, пока такой нарушитель пронесет с собой оружие?

Следующие матчи Лиги чемпионов посмотрим уже в новом году. А чтобы скоротать ожидание, записывайтесь на бесплатный вводный урок английского в Skyeng и начинайте учиться онлайн — где угодно, когда удобно и на тех материалах, которые вам интересны.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Quality Sport Images/Getty Images

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