Заболотный – король верховых дуэлей, Влашич – самый бьющий. Статистика РПЛ

В предыдущей части материала мы рассказывали о достижениях клубов. Сегодня приведём показатели футболистов. Вся информация предоставлена компанией Wyscout.

«Краснодар» — гегемон по владению мячом, «Спартак» — по жёлтым карточкам и обводкам Узнайте: в чём круче всех «Зенит», а в чём — «Локомотив». Очень любопытные цифры РПЛ.

Дуглас Сантос – среди самых незаменимых!



В чемпионате сыграно 19 туров, и ровно такое же число футболистов приняло участие во всех матчах. В первую десятку рекордсменов по проведённым на поле минутам попали в основном футболисты, которых не меняли ни разу, либо меняли уже в компенсированное время (Чернов, Беляев). Любопытно, что в списке числится и новичок «Зенита» Дуглас Сантос. Он, способный закрыть как левый фланг, так и опорную зону, в Санкт-Петербурге крайне востребован, что мы наглядно видим в цифрах. А ещё заметим, что в приложенной снизу таблице не нашлось места двум игрокам «Урала», Кулакову и Августиняку, хотя они тоже отпахали все туры без замен. Просто во встречах екатеринбуржцев оказалось чуть меньше добавленного времени.

Главный бомбардир – Дзюба, а мог бы быть Азмун



На старте сезона Соболев и Шомуродов резко вырвались вперёд, но затем Дзюба на опыте не только догнал обоих, но и перегнал. По средней результативности у Артёма тоже полный порядок, уступает он из лидеров разве что динамовцу Филиппу.

Если же рассматривать модель ожидаемых голов (общий вес ударов, исходя из их степени опасности), то лидировать в бомбардирской гонке запросто мог Азмун. Но у иранца известные проблемы с реализацией, что вылилось в разницу «-3,67» между реальными голами и ожидаемыми. Также много моментов запорол в сезоне Чалов – мы это видели своими глазами, наблюдаем и в таблице.

Удары: падение Панченко, активность Влашича



Приоткроем тайну: если бы полузащитник «Динамо» Панченко не сел ближе к зиме в запас, он спокойно бы выиграл гонку по количеству ударов, поскольку среднее число попыток у него зашкаливает. А особенно он любит пристреливаться издали – лишь бы мяч был под ногой. Но Кирилл потерял место в основе, поэтому на первые роли вышли другие герои. Влашич удерживает лидерство, но по его цифрам видно, что он тоже частенько бьёт с дистанции, средний вес удара маленький. Зато у Азмуна и Чалова он приличный. Мы ещё в предыдущем подразделе заметили, что они, два форварда штрафной, могли бы забить куда больше.

Передачи: равнение на Сорокина



Сорокин – самый пасующий защитник в российском футболе, на это качество в том числе обратил внимание «Краснодар», когда купил права на игрока, но оставил его в Казани на правах аренды. Удивительно, что «Рубин» из-за продажи на какое-то время был готов отказаться от услуг Егора и чуть ли не показательно оставлял его в запасе. Но с октября Сорокин снова стабильно играет – и выглядит явно не хуже остальных. С точки зрения точности равных нет его партнёру по клубу – Плиеву. Слуцкий будет доволен.

Единоборства: вот зачем «Локомотиву» Эдер



Форвард красно-зелёных – абсолютный лидер чемпионата по количеству проведённых микродуэлей за матч. Он динамичен, пластичен, обожает бороться за верховые мячи и много перемещается, поэтому и играет до сих пор за команду даже при своей очень скромной конкретике. По концентрации борьбы Эдеру удалось обойти даже Дзюбу, хотя это, казалось бы, невозможно. Впрочем, у Артёма ощутимо лучше качественный показатель.

Ключевые передачи: о пользе Ионова



Ключевые пасы по трактовке Wyscout – пасы (включая навесы), которые привели к опасному моменту или вывели партнёра на удар. Из таблицы снизу мы можем прочувствовать уникальность для «Ростова» Ионова и ассистентские данные Дзюбы и Бакаева.

Навесы: и снова Кулаков



Украинский правый защитник «Урала» уже который год подряд занимает лидирующие позиции по количеству подач. Он – ключевой футболист своей команды с точки зрения доставки мяча в штрафную. А вот по точности стоит выделить Ерёменко – показатель, близкий к 50 процентам, это очень круто.

Касания в штрафной: три предсказуемых лидера



Количество касаний в чужой штрафной характеризует умение форварда найти мяч в чужой штрафной и выйти на опасную позицию. Логично, что лучшие в нашем чемпионате – Дзюба, Азмун и Чалов, которые визуально лучше остальных открываются, плюс играют в командах с благоприятной структурой. А вот Смолов по данному показателю просел – во времена «Краснодара» он встречался с мячом в штрафной почаще.

Обводки: Бериша – опять король



Форвард из Косово традиционно в топе по попыткам дриблинга, равных по скоростному ведению мяча в России ему, возможно, и нет. Жаль только, что в остальных качествах Бериша очень ограничен. Также в пятёрке Лесовой из «Арсенала» (потрясающий дриблёр), Вандерсон из «Краснодара», Бакаев из «Спартака» (которому не помешала даже смена позиции и перевод в центр) и Зиньковский из «Крыльев». К последней фамилии пора привыкать, поскольку поскольку он второй после Соболева по уровню интереса на трансферном рынке.

Верховые единоборства: учитесь у Заболотного!



Во многих чемпионатах по количеству верховой борьбы лидируют центральные защитники, но у нас такая лига, где выход в атаку через длинный заброс на форварда – чуть ли не единственный проверенный метод. Поэтому в первой десятке аж 9 нападающих. Заболотный – лучший из них. Дзюбу он превосходит и количественно, и качественно.