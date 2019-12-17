«Краснодар» — гегемон по владению мячом, «Спартак» — по желтым карточкам и обводкам

Российский футбол ушёл на длительный перерыв, наступило время подводить промежуточные итоги. Разобраться в статистических рейтингах нам помогут данные от компании WyScout. Сегодня приводим самые любопытные показатели среди клубов.

Ожидаемые голы: почему лидерство «Зенита» закономерно

Модель ожидаемых голов учитывает не только количество ударов, но и их качество – каждой попытке присваивается свой вес xG, исходя из расстояния до ворот и удобства позиции, по результатам всех матчей данные суммируются, и на выходе мы можем получить пусть не бесспорную, зато любопытную таблицу. В ней есть накопившийся собственный показатель xG всех клубов, xG допущенных ударов по своим воротам, разница xG, а также xPoints – ожидаемые очки.

Как видим, лидерство «Зенита» повторилось и в этой модели. Причём можно заметить, что сине-бело-голубые – абсолютный лидер, с огромным отрывом опережают остальных по разнице. Они не только эффективнее атакуют, но и лучше других обороняются. При девяти реальных пропущенных голах вес ударов по их воротам у них выше (13,4), но это на восемь меньше, чем у ближайшего конкурента в графе – «Локомотива». А у остальных картина ещё грустнее.

Также любопытно сравнить реальную разницу мячей и разность xG для каждого клуба. Как видим, самые большие расхождения со знаком «минус» — у «Краснодара», «Арсенала» и «Уфы» (то есть модель намекает, что этим клубам где-то могло везти на дистанции), со знаком «плюс» — у «Локомотива», «Динамо», «Оренбурга» и «Ахмата» (они, напротив, очков недосчитались).

Удары: активность «Спартака» и пассивность «Уфы»

Ещё одно подтверждение закономерности лидерства «Зенита» — в статистике допущенных ударов. В среднем команда Сергея Семака допускает их меньше остальных, причём среднее расстояние при попытках соперников самое большое в чемпионате (21,58 метра), а средняя тяжесть xG – самая маленькая.

Любопытна также таблица слева: «Спартак» лидирует по общему количеству ударов, зато по количеству голов не входит даже в первую десятку чемпионата, а от «Зенита» отстаёт почти в два раза. Виной тому качество этих ударов – средний вес xG маленький, расстояние до ворот – выше среднего. А реже всех бьёт «Уфа». Впрочем, главный тренер этого клуба уже спрашивал: «А разве футбол заключается в забивании голов?». Имеет право: его команда-сенсация на седьмом месте.

Схемы: лишь пять клубов с преимущественным модулем 3-Х-Х

На графике снизу вы можете увидеть усреднённые карты передач и распределение футболистов по полю для каждой команды, а также основные тактические формации.

Как видим, мода на схему с тремя центральными защитниками пусть и прошла, но формация всё ещё актуальна. На постоянной основе её использовали в ЦСКА, «Оренбурге», «Уфе» и «Тамбове», часто – в «Сочи», время от времени – в «Спартаке» (хотя при Тедеско в конце сезона модуль может стать и основным), «Динамо», «Ахмате», «Арсенале». Эпизодически – почти все клубы.

Владение мячом: «Краснодар» — гегемон

Здесь никаких сюрпризов: «быки» верны своей идеологии и пытаются играть в зрелищный атакующий футбол, поэтому с точки зрения количества владения мячом им нет равных. Немного неожиданно в таблице разве что положение «Ростова» — казалось, с новой философией команда Валерия Карпина должна быть выше, а не в середине. Но тут сказались матчи против других топ-клубов – «Краснодара», «Спартака», ЦСКА, где донской клуб долгое время играл, ведя в счёте.

Навесы: силовой подход «Зенита»

Когда у тебя впереди сразу двух больших нападающих, Дзюба и Азмун, нет смысла ограничивать себя в количестве верховых подач. Вот «Зенит» и не ограничивает: команда лидирует по навесам и во многом строит на них атакующий футбол. Одинаково усердно стараются оба фланга: как левый, где бегают Дуглас Сантос и Жирков, так и правый, где помог добавить в качестве новичок Караваев. А «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА по навесам ближе к концу – они пытаются играть в иной манере, да и таких великолепных столбов впереди не имеют.

По обводкам на первом месте, как ни странно, «Спартак» (здесь спасибо дриблёру Бакаеву), а рядом – контратакующие «Ахмат» и «Арсенал» с их быстрыми фланговыми исполнителями. «Уфа» на последнем месте, но это тоже понятно. Футбол ведь заключается не в обводках, не так ли?

Стандарты: богатый «Зенит», бедный «Рубин»

«Зенит» и ЦСКА чаще всех били 11-метровые в этом сезоне, причём реализация «армейцев» — просто катастрофа. Грустнее остальных сегодня «Рубину» — казанцам арбитры не подарили даже одного пенальти. В таблице справа удивляет аномально низкое количество прямых ударов со штрафных в исполнении ЦСКА.

Потери: и ещё раз о лидерстве «Зенита»

На графике снизу видно, на каких участках поля команды чаще всего теряют мяч. Соответственно чем темнее цвет, тем больше в этой зоне потерь. «Зенит» выглядит наиболее дисциплинированным: меньше всего потерь в среднем, меньше всего в процентном соотношении на своей трети поля, меньше всего – в центральной зоне. Это тоже характеризует команду с лучшей стороны: чем меньше ты ошибаешься, тем меньше контратак пропускаешь. Тогда как потеря у чужих ворот статистически не столь критична.

Хорошее распределение по зонам и у ЦСКА, но у красно-синих заметно больше общее количество потерь, что не есть хорошо. А лидер по потерям – «Ростов». Издержки перехода на новый стиль.

Дисциплина: «Зенит» — главный джентльмен?

Петербуржцы статистически меньше остальных нарушают правила и реже получают дисциплинарные взыскания. В частности, у команды только одно удаление, то самое изгнание с поля Оздоева за две жёлтые карточки.

А вот «Спартак» играет грязнее – на третьем с конца месте по фолам, на первом – по количеству жёлтых карточек.



Использованы данные WyScout.