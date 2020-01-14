Первая тренировка «Спартака» в 2020 году. Много фото и видео

Всего за пять часов из московской слякоти и серости «Спартак» перенёсся в светлый, солнечный Абу-Даби. Погоды в столице ОАЭ стоят замечательные – плюс 20 при лёгком, освежающем бризе с Персидского залива. Для прогулок на свежем воздухе – самое то, а вот футболисты, думаю, не отказались бы от снижения температуры на несколько градусов. Для них, в отличие от персонала, тентов не предусмотрено, а беготни на этом этапе подготовки запланировано много, очень много. Обычная рутина для середины января. Непривычно лишь содержание тренировочной программы. Для Доменико Тедеско это первое межсезонье в московском клубе, поэтому с особенностями его «зимней» методы игроки знакомятся в прямом смысле слова на ходу.

Немецкая скрупулёзность и основательность спартаковского Мистера проявляется даже в мелочах. На поле главного стадиона спорткомплекса имени шейха Зайеда – не газон, сказка! – Тедеско выходит за полчаса до начала занятия. Что-то долго обсуждает вполголоса с ассистентом Андреасом Хинкелем, время от времени давая распоряжения администраторам, какой рабочий реквизит где разместить. К 11:00 вся команда в сборе. Нет только Ларссона: швед получил микротравму в товарищеском матче со сборной Молдавии и, по рекомендации клубных медиков, переехал из Дохи прямиком в Абу-Даби, не залетая в Москву. Джордан раньше всех спартаковцев прибыл в Эмираты, но позже всех возобновит работу в общей группе – ориентировочно через два-три дня. Пока он занимается индивидуально – под присмотром физиотерапевта.

Видео доступно на «Чемпионате».

Чувствуется: за время каникул футболисты соскучились по любимому делу. Тренеру даже приходится осаживать их – во избежание нелепых мышечных повреждений с непривычки. «Без рывков, спокойнее», – периодически напоминает Доменико подопечным. Те послушно сбрасывают скорость – «рваться» сейчас им никак нельзя. Вылетишь из обоймы на старте – потом попробуй нагони друзей-конкурентов. В рабочий ритм нужно втягиваться быстро, но плавно. По объёмам физической нагрузки первый сбор всегда – самый трудный, а у Тедеско – особенно. Фактически он ввёл режим трёхразовых тренировок – две стандартные плюс интенсивная утренняя зарядка в отеле. При этом на поле почти все упражнения – с мячом. В его компании психологически проще переносить нагрузки – заодно подутраченные в отпуске навыки футболисты восстанавливают.

В первые дни работы на одного здорового нападающего (Понсе) у Тедеско приходится целых пять вратарей: устоявшуюся бригаду Максименко, Реброва и Селихова дополнили молодые Акмурзин и Поплевченков. Вообще, свежих лиц в красно-белых рядах как никогда много. Как никогда – относительно официальных игр. Помимо двух вратарей шанс показать себя главному и, быть может, подняться на вершину клубной вертикали получили защитник Маслов, хавбеки Баду и Маркитесов. Да и Гапонов, Рассказов, Глушенков и Умяров удостоились этой чести совсем недавно. Каждому из них есть что доказывать. И они добросовестно пытаются это делать – неукоснительным выполнением тренерских распоряжений. От взора скрупулёзного немца ни один качественный пас или финт не ускользает. И неуклюжий – тоже. На первое он реагирует одобрительным «браво», на второе – подстёгивающим «соберись».

Видео доступно на «Чемпионате».

Первая тренировка «Спартака» в 2020 году длится полтора часа. По её окончании Тедеско собирает футболистов в кружок, честно предупреждает об ожидающих команду плановых тяготах и просит максимально ответственно отнестись не то что к каждому занятию – к каждому упражнению. «50-60 процентов недостаточно, — долетает до нас из центрального круга. – Выкладываемся по максимуму».

После главного слово берёт капитан. Георгий Джикия просит тренера уточнить детали командного распорядка – в частности, правила приёма пищи. У Карреры, например, с этим было строго: приходить и уходить из столовой предписывалось одновременно – вне зависимости от того, доел или нет. Тедеско свои порядки только вводит в «Спартаке». Наблюдать за этим процессом с близкого расстояния – чрезвычайно интересно.