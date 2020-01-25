Девушка Зуева живёт на три города, но без поддержки Александр не остаётся

Одним из тех, кто тренируется под руководством Леонида Слуцкого в «Рубине», является Александр Зуев. Молодой игрок не пришёлся ко двору в «Спартаке», зато смог перезапустить свою карьеру в «Ростове» Валерия Карпина. Последний сезон за южан у Зуева сложился не очень удачно, и игрок отправился в аренду в казанский «Рубин».

Спутнице Зуева — Элине Согоян — 22 года, родом она из Волгограда. Элина учится в московском РГГУ на факультете управления и работает моделью. С самого детства Элина профессионально занималась танцами. За свою карьеру она получила 69 медалей (30 из которых — золотые). Кроме того, Элина даже имеет звание — мастер спорта по танцам. К сожалению, со спортом девушке пришлось попрощаться, так как появилась другая цель — поступление в московский университет.

Элина живёт на три города. В учебное время она в Москве, часто летает в Казань к любимому и навещает родителей в родном Волгограде. Сейчас девушка работает моделью. На вопрос подписчиков «Как стала моделью?» Согоян отвечает: «Решила в один момент, что хочу попробовать свои силы именно в этой отрасли, потом съёмки пошли одна за другой».

На странице в «Инстаграме» у девушки почти нет совместных фотографий с возлюбленным. Вот как это объясняет сама Элина: «Личное — не публичное. Не вижу смысла выставлять на показ наши отношения». Александр и Элина встречаются уже четыре с половиной года. Молодые помолвлены и планирует совсем скоро сыграть свадьбу.