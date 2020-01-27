Топ-7 тренеров, которых уволили в этом сезоне

Этот сезон богат на громкие увольнения главных тренеров. В основном причина банальна — неудовлетворительные результаты. Но так происходило не всегда: ниже 8 главных отставок нынешнего сезона.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино Фото: Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Откуда уволили: «Тоттенхэм».



Период у руля команды: 27.05.2014 — 19.11.2019.



Маурисио Почеттино встал у руля «шпор» в далёком 2014 году, это была его первая по-настоящему серьёзная команда. Ранее аргентинский специалист возглавлял испанский «Эспаньол» и английский «Саутгемптон».



Чем же так удивил Маурисио? Прессинг. Команда Почеттино глубоко прессинговала соперника, к такому были попросту не готовы в английском футболе. «Тоттенхэм» действовал, как слаженный механизм, и в этом самом механизме важную роль играли молодые игроки, которым доверял аргентинец. Главная гордость Почеттино — Харри Кейн. Англичанина называли игроком одного сезона, однако Харри за несколько лет смог стать одним из лучших нападающих в мире. У «шпор» не было сумасшедшего бюджета, поэтому приходилось доверять молодым. Доверять, терпеть, ждать. За это Почеттино был вознаграждён сполна, он смог собрать собственную команду звёзд, которая в будущем будет бороться в финале Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» Почеттино показывал яркий футбол. Не без провалов, но на такую игру хотелось смотреть. Последние четыре года «Тоттенхэм» неизменно играет в Лиге чемпионов. Лучший результат — финал сезона-2018/19. Команда Почеттино подарила незабываемые эмоции, пройдя сложный путь до финала. Если в 1/8 финала легко была обыграна «Боруссия» из Дортмунда, то в четвертьфинале и полуфинале результат висел на волоске. Против «Манчестера» на «Этихаде» на помощь «Тоттенхэму» пришёл VAR, а в полуфинальной встрече против «Аякса» английскую команду дальше вывел Лукас Моура, забивший на 96-й минуте. Это ли не огромное желание к победе? Стоит отметить, что эти матчи команда проводила без своего основного форварда: Кейн получил травму и не смог помочь клубу. Финал «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2. Местами команда Почеттино смотрелась даже лучше красных, но этот «Ливерпуль» не мог не завоевать столь долгожданный кубок.



Нынешний сезон Почеттино провалил. После 12 матчей у команды было всего 14 очков. Коллектив расположился на 14-м месте в турнирной таблице, и это было катастрофой для клуба. Информация об увольнении Маурисио появилась внезапно, никто не ждал подобных новостей из стана «шпор» прошлой осенью. Новым главным тренером «Тоттенхэма» был назначен Жозе Моуринью.

Унаи Эмери Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Откуда уволили: «Арсенал».



Период у руля команды: 01.07.2018 — 29.112019.



Унаи Эмери возглавил «Арсенал» после ухода Арсена Венгера с поста главного тренера. В первом сезоне под руководством испанца игру «канониров» нельзя было назвать зрелищной, однако стоит отметить, что очки набирались стабильно. Не до конца было понятно, нужен ли клубу тренер с такой философией? «Арсенал» остановился в двух очках от Лиги чемпионов в конце сезона, заняв пятое место в чемпионате.



Старт нынешнего сезона команда провалила. Болельщики задавались вопросом: «Во что играет мой любимый клуб?». Ни идей, ни чёткого плана на игру. Если и набирались три очка, то за счёт индивидуальной игры некоторых футболистов. Против лидеров чемпионата «Арсенал» закрывался и искал счастье в контратаках. Выступление в Лиге Европы можно оценить положительно. Правда, есть результат, но нет нужной игры.



Во многих матчах «Арсеналу» не хватало характера, команда не могла задавить более слабого соперника на поле. В подобной ситуации было потеряно достаточное количество очков.



В коллективе не уважали тренера, не раз английские СМИ сообщали о разногласиях Эмери и игроков команды. Атмосфера в коллективе оставляла желать лучшего.



Руководство клуба давало несколько шансов испанцу, но дела в клубе так и не улучшились. В 13-м туре чемпионата «Арсенал» на последней минуте домашнего матча вырвал ничью у «Саутгемптона», и этот матч стал последним для испанского специалиста в английском клубе. Восьмое место в чемпионате и 18 набранных очков — не тот результат, который хотели бы видеть боссы клуба. Эмери был уволен в конце ноября прошлого года.

Нико Ковач Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Откуда уволили: «Бавария».



Период у руля команды: 01.07.2018 — 03.11.2019



Ковач с первых дней в новом клубе дал понять, что настроен решительно. Изнурительные тренировки и работа над физической составляющей — тому подтверждение. Немецкие СМИ часто писали о том, что Ковач своими тренировками напоминает Феликса Магата, который любил придумывать авторские упражнения и доводить своих игроков до изнеможения.



Помогли те самые тренировки или нет, но «Бавария» в первый сезон Ковача взяла сразу три трофея: чемпионат, кубок и суперкубок. Результат есть, но проблемы в клубе не испарились.



Ковач часто конфликтовал с игроками. В основном возмущались те, кто не получал игрового времени. Хорват не тот человек, который ведётся на общественное мнение, он всегда гнёт свою линию до конца, даже если это чревато проблемами для него самого. Большинство игроков не были довольны правилами тренера, тренировками и установками на матч. В такой атмосфере продолжать добиваться результатов было непросто.



В нынешнем сезоне Бундеслиги высокая конкуренция. Сразу несколько клубов претендуют на чемпионство. Нельзя сказать, что «Бавария» провалила первую часть сезона, скорее, от неё просто ожидали другого футбола. Все мы привыкли, что мюнхенцы — флагман немецкого чемпионата, они всегда на высоте, но это не совсем та ситуация. Из 30 возможных очков «Бавария» набрала только 18.



Хоть команда и выиграла свою группу в Лиге чемпионов, набрав максимальное количество баллов, руководство было недовольно тренером и атмосферой внутри коллектива. Гостевое поражение от «Айнтрахта» со счётом 1:5 переполнило чашу терпения руководства. Нико Ковач был отправлен в отставку.

Лоренцо Инсинье и Карло Анчелотти Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Откуда уволили: «Наполи».



Период у руля команды: 01.07.2018 — 10.12.2019.



Нынешняя команда: «Эвертон».



У Анчелотти богатый тренерский опыт: какие клубы в своей карьере он только не тренировал. Очередной вызов был брошен ему из Италии — клуба со своеобразным президентом. Карло не побоялся трудностей, поэтому принял предложение из родной страны.



Анчелотти стал главным тренером «Наполи» в 2018 году. Контракт был подписан на три года, а зарплата специалиста составила 6,5 млн евро в год.



Футбол Анчелотти — противоположность футбола Сарри, бывшего тренера «Наполи». Карло — тренер ротации, для него важно посмотреть на всех игроков в деле. Интересный факт: за первые десять матчей на посту главного тренера у Анчелотти сыграли почти все игроки клуба. Упор Анчелотти в атаке: острые передачи в штрафную и больше ударов по воротам.

В первом сезоне с «Наполи» Анчелотти довольствовался серебряными медалями. В чемпионате Италии «Ювентус» можно назвать глыбой, которую никто не может сдвинуть с первого места. В первом сезоне Карло чемпионской интриги не вышло, и болельщики неаполитанцев с нетерпением ждали нового сезона. Теперь в Серии А интрига появилась. Правда, без участия «Наполи». За первые 15 туров команда набрала всего 21 очко. В клубе скандалы, президент ведёт открытый конфликт с командой. Сезон, мягко говоря, неудачный во всех пониманиях этого слова.



Президент клуба Аурелио Де Лаурентис рвал и метал: сначала он в жёсткой форме высказался по поводу желания Мертенса и Кальехона уехать в Китай, а в ноябре дал приказ закрыть команду на тренировочной базе. Приехал, кстати, один Анчелотти.



Опытный Мистер не справился с давлением: странное поведение тренера по ходу сезона — лишнее тому подтверждение.



В 15-м туре «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе», тем самым продлив безвыигрышную серию до девяти матчей. Как сообщают итальянские СМИ, тренер и президент решили расстаться без конфликтов и взаимных претензий. Анчелотти был отправлен в отставку.



После увольнения Анчелотти был востребован на рынке и в декабре возглавил английский «Эвертон», подписав контракт с клубом на пять лет.

Леонарду Жардим Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Откуда уволили: «Монако».



Период у руля команды: 01.07.2014 — 11.10. 2019, 27.01.2019 — 28.12.2019.



Жардим возглавил «Монако» в 2014-м после ухода Клаудио Раньери. Португалец поставил команде атакующий футбол, она стремилась каждый матч играть первым номером. Во Франции не так много клубов, претендующих на чемпионство, поэтому главным и, по сути, единственным соперником «монегасков» был «ПСЖ». Конечно, таких же огромных средств у княжеского клуба нет, но это не помешало Жардиму бороться за высокие места.



За первые четыре сезона «Монако» не опускался в таблице ниже третьего места, а в сезоне-2016/17 и вовсе стал чемпионом страны.



«Монако» успел пошуметь и в еврокубках. Команда Жардима три раза выходила в плей-офф Лиги чемпионов, причём в сезоне-2016/17 остановилась в шаге от финала, уступив «Ювентусу» по сумме двух матчей.



«Монако» за солидные деньги продавал игроков, в этом есть огромная заслуга Жардима. Из самых показательных сделок: Марсьяль покинул клуб за 60 млн евро, Менди ушёл за 57 млн, Бернарду Силва за 50 млн, Лемар за 70 млн и Мбаппе — за 145 млн.



Клуб не только хорошо продавал, но и покупал. После ЧМ в Монако за 30 млн евро перебрался полузащитник ЦСКА Александр Головин, сейчас являющийся одним из лидеров атак команды.



И всё же сезон-2018/19 начался для команды кошмарно: в девяти матчах было набрано всего одно очко. Руководство клуба решило отправить в отставку главного тренера. Вместо Жардима назначили Тьерри Анри, но эта авантюра не сработала. За 20 матчей у руля команды француз смог одержать лишь пять побед. Такое положение дел не устраивало боссов клуба — Анри был уволен.



В январе 2019-го в клуб вернулся Жардим. Результаты улучшились, но ожидали от португальца большего. Игрокам не нравилась схема, предложенная главным тренером. Внутри коллектива были конфликты.



Уже в декабре появилась информация, что португалец будет отправлен в отставку независимо от результатов будущих матчей. Разгромная победа на «Лиллем» со счётом 5:1 не помогла тренеру, Жардим был уволен во второй раз.

Эрнесто Вальверде Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Откуда уволили: «Барселона».



Период у руля команды: 01.07.2017 — 03.01.2020.



Вальверде возглавил «Барселону» после «Атлетика» из Бильбао. Философия игры тренера в предыдущем клубе была проста: компактность между линиями на поле, прессинг и контроль мяча.



Свои идеи Вальверде пытался привнести в игру «Барселоны», это получалось с переменным успехом. Критики от экспертов и болельщиков было больше, чем положительных отзывов. Всё чаще каталонцы начали отходить от своей фирменной игры.



С «Барселоной» Вальверде стал дважды чемпионом страны, обладателем кубка и суперкубка.



Последние два сезона игра команды оставляла желать лучшего. «Барселона» играла в прагматичный футбол, отдавая инициативу сопернику. Игра в атаке строилась исключительно на персоне Месси, если же Лионель по каким либо причинам пропускал матч — жди беды. Болельщики называли игру трусливой, а Вальверде — бесхребетным.



Один из самых болезненных моментов — проигрыш «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:0, а в ответном уступили 0:4. После этой игры Вальверде упал в глазах болельщиков, а в клубе начали искать замену тренеру.



Нынешний сезон в чемпионате «Барселона» начала удачно, команда вместе с «Реалом» возглавляла турнирную таблицу, однако игра клуба все ещё оставляла желать лучшего.



Поражение в полуфинале Суперкубка от «Атлетико» испанскому тренеру простить не смогли. Боссы «Барселоны» решили уволить Вальверде. По словам руководства, клубу нужна была встряска.

Роберто Морено

Роберто Морено Фото: Legan P. Mace/Getty Images

Откуда уволили: сборная Испании.



Период у руля команды: 19.06.2019 — 19.11.2019.



Нынешняя команда: «Монако».



Самое загадочное увольнение сезона.



Роберто Морено работал помощником Луиса Энрике с 2010 года. После провального чемпионата мира федерация футбола Испании назначила Энрике на пост главного тренера сборной. Морено, как и в предыдущих клубах, вошёл в тренерский штаб.



В марте Энрике вынужденно оставил пост тренера сборной по личным обстоятельствам — дочка испанца была больна раком и умерла после продолжительного лечения.



Сборную Испании возглавил ассистент Энрике — Роберто Морено. Сначала он занимал пост исполняющего обязанности, а позже подписал контракт до лета 2020 года. В девяти матчах под его руководством Испания одержала семь побед и уверенно вышла из группы с первого места.

В сентябре Морено задали очередной вопрос про Энрике. Ответ не заставил себя ждать: «Я считаю Луиса другом. И эта дружба для меня важнее всего. Если он захочет занять пост тренера сборной, то я с удовольствием уступлю и продолжу помогать ему».



Морено не подозревал, что уже в ноябре федерация сборной Испании захочет с ним распрощаться.



После матча Испании против Румынии, где команда Роберто Морено одержала крупную победу со счётом 5:0, в раздевалке главному тренеру сообщили об увольнении.



Как сообщается, в сборную должен был вернуться Луис Энрике, попросивший федерацию не включать Морено в тренерский штаб его команды.



Морено посчитал данный поступок предательством. По его мнению, всё уже заранее было обговорено, его просто поставили перед фактом, да ещё и в такой момент. Наверняка молодой специалист хотел поехать на Евро-2020 в качестве главного, но у Рубиалеса и Энрике были свои планы.



Комментарий Морено: «После всего произошедшего в последние дни я хочу сделать заявление, чтобы поблагодарить за поддержку, полученную за время работы со сборной и объявить об уходе с должности тренера национальной команды. Столкнувшись с экстремальной ситуацией, я вынужден был взять на себя руководство сборной Испании. Мы выполнили поставленную задачу – вышли на Евро с комфортным преимуществом. Я бы хотел, чтобы такие ситуации никогда не возникали, так как мы бы всё равно прошли квалификацию. Оценка последних часов или даже дней приведёт к продолжению упреков и оправданий от каждой из сторон. Я не буду этого делать. Я не вижу никакого смысла. Моя совесть чиста. Невозможно угодить всем, но я уважаю любые мнения. Всегда утверждал, что я человек своего слова, и если Луис Энрике решит вернуться, то у него не будет препятствий. Я сделал так, хотя это означает мой уход. Я желаю ему всего наилучшего, потому что его радости – это наши радости».

Олег Кононов и Аяз Гулиев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Откуда уволили: «Спартак».



Период у руля команды: 12.11.2018 — 29.09.2019.



Безусловно, Олега Кононова не назовёшь топ-тренером Европы, но он попал в этот список из-за того, что представлял одну из самых популярных команд РПЛ.



Начало сезона у Массимо Карреры, мягко говоря, не удалось, Рианчо тоже не смог улучшить ситуацию в клубе. Олег Кононов был призван из Тулы для урегулирования ситуации в «Спартаке».



На пресс-конференции он заявил, что ему нужно четыре месяца для возвращения спартаковского футбола. Лучше бы он этого не делал.



В оставшихся матчах в 2018 году никто не ждал от тренера максимального количества очков во всех оставшихся матчах. Все понимали: тренер новый, проблемы старые, поэтому нужно время. До конца года были одержаны три победы в чемпионате, была ничья в кубке и два поражения в Лиге Европы.



Начало нового года не задалось, в первом официальном матче «Спартак» проиграл «Уралу» в Кубке и покинул турнир. В чемпионате дела складывались с переменным успехом — как итог «Спартак» занял пятое место в чемпионате и получил право выступать в Лиге Европы. В свою очередь, президент клуба Леонид Федун и генеральный директор команды Томас Цорн выражали доверие тренеру. Команде нужны были трансферы, причём не только на вход.



Из значительных фигур стартового состава клуб покинули: Луис Адриано, Фернандо, Зе Луиш, Ханни.



Трансферы на вход: Андре Шюррле (аренда), Гус Тиль (18 млн евро), Алекс Крал (10 млн евро), Резиуан Мирзов (4 млн евро), Джордан Ларссон (4 млн евро), Эсекьель Понсе (3 млн евро).



Начало нового сезона не задалось. В первых четырёх турах было набрано всего пять очков. Фанатское движение красно-белых выражало недовольство результатами любимой команды. На каждом матче с трибун слышались оскорбительные выкрики в адрес тренера, а некоторая часть фанатов призывала вернуть Карреру.



Ситуация постепенно стала налаживаться: в чемпионате были одержаны победы на «Ахматом» и ЦСКА, в Лиге Европы по сумме двух матчей пройден швейцарский «Тун». Все было поверили, что прежний «Спартак» возвращается, но нет…



Далее москвичи вылетели из еврокубков, уступив португальский «Браге». Следом началась серия поражений. Три матча подряд проиграли спартаковцы в чемпионате, кое-как обыграв «КАМАЗ» из ПФЛ в Кубке. Последней каплей для руководства «Спартака» стало домашнее поражение от «Оренбурга» в конце сентября. Олег Кононов даже не явился на послематчевую пресс-конференцию, хотя журналисты ждали тренера больше часа. Прошло даже не четыре, а все десять месяцев, но спартаковский футбол, обещанный Кононовым, не вернулся. Олег Георгиевич был отправлен в отставку в конце сентября прошлого года.