Роналду всё ещё великий! Португалец уже в топ-5 лучших снайперов за всю историю

Криштиану Роналду забил два гола с пенальти в матче 22-го тура Серии А с «Фиорентиной». Теперь, по подсчётам статистиков, португальский нападающий вошёл в топ-5 лучших бомбардиров за всю историю футбола. Для «старой синьоры» победа над «фиалками» тоже особенная.

Кто забил больше Роналду за всю историю

После дубля в ворота «Фиорентины» на счету Роналду стало 740 голов за всю карьеру. Больше пятикратного обладателя «Золотого мяча» забивали только Йозеф Бицан (805 мячей), Ромарио (772), Пеле (767 мячей) и Ференц Пушкаш (746). Отстаёт от нападающего «Ювентуса» даже его главный соперник в современном футболе форвард «Барселоны» Лионель Месси (719). Впрочем, у Месси есть небольшое преимущество над Роналду, поскольку 32-летний аргентинец моложе 34-летнего португальца.



Бицан выступал с 1931 по 1955 год, играл за сборные Австрии и Чехословакии. Большую часть своих мячей забил за пражскую «Славию». Карьера экс-игрока сборной Бразилии Пеле длилась с 1956-го по 1977-й, а его соотечественника Ромарио с 1985-го по 2009-й. Пушкаш, поигравший за сборные Венгрии и Испании, выходил на поле с 1943 по 1967 год.

Роналду льстит себе. Он действительно летает, но до Джордана ему далеко! Проверяем, сможет ли Криштиану соревноваться в прыжке с игроками НБА.

Чей рекорд Роналду повторил в «Ювентусе»

По ходу сезона Роналду критиковали за низкую результативность, кто-то даже утверждал, что он уже не тот. Но сейчас Криштиану находится в великолепной форме и вновь доказывает свой космический уровень. Португалец забил за «Ювентус» в девяти последних матчах. Ранее такую мощную серию в составе «старой синьоры» выдавал только Давид Трезеге (с октября по декабрь 2005 года). В этих девяти турах Роналду стал автором 14 голов! На данный момент он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Серии А, отставая на шесть мячей от Чиро Иммобиле из «Лацио».



За полтора года выступлений в «Ювентусе» Криштиану наколотил 50 мячей в 70 матчах. В Серии А португалец набрал 50 очков (40 голов плюс 10 голевых передач) за 50 игр. Со дня дебюта Роналду в Серии А никто не отличался так часто, как он.



«Приятно вернуться к победам. Я рад вновь забить на нашем стадионе! Горжусь тем, что забил 50 голов в футболке «Ювентуса», – написал нападающий в своём «инстаграме».

Почему для «Ювентуса» победа над «Фиорентиной» особенная

Тем временем для «Ювентуса» победа над «Фиорентиной» стала юбилейной, 1600-й в Серии А. Ни один другой клуб не может похвастать таким количеством выигрышей в чемпионате Италии. Действующий, обладатель скудетто укрепил своё лидерство, оторвавшись на пять очков от «Лацио» и на шесть от «Интера», правда, у конкурентов на игру меньше.



Турнирная таблица Серии А



Более 1000 побед в Серии А одержали также «Интер» (1459), «Милан» (1388), «Рома» (1222) и «Фиорентина» (1086). Кроме того, в топ-10 сильнейших команд итальянского чемпионата входят «Лацио» (988), «Наполи» (970), «Торино» (921), «Болонья» (874) и «Сампдория» (719). У «Ювентуса» лучшая разница забитых и пропущенных мячей за всю историю турнира.

Напомним, «Ювентус» выигрывал последние восемь чемпионатов Италии, а за Роналду заплатил «Реалу» 117 млн евро.