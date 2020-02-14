«Вы обманываете футбол, нефтяной клуб!» Соцсети — о дисквалификации «Манчестер Сити»

Пользователи социальных сетей предсказуемо бурно отреагировали на новость об исключении «Манчестер Сити» из европейских клубных турниров. Судите сами.
«Эй, «Ман Сити», Лига чемпионов… Не бери в голову».
«Розы красные,
Манчестер синий,
Вы не будете в ЛЧ
до 2022».
«Вот, что происходит, когда вы обманываете футбол, нефтяной клуб».
«Большое опасение за «МС», что этот бан может привести к массовому оттоку талантов. Каждый топ-игрок хочет выиграть ЛЧ. Для «МС» это будут годы провала».
«Я болельщик «МС», и могу сказать одно: если они обманывали, то должны понести наказание. Конец. Я не хочу выигрывать трофеи обманным путём».
«Ну, хотя бы теперь вы можете сосредоточиться на АПЛ».
«Раздевалка «Манчестер Сити» в следующем сезоне».
«МС» на данный момент отстраняли от ЛЧ больше раз, чем они ее выигрывали».
«Это не тот Брэкзит, за который они голосовали».
«Я зарегистрировался в «Твиттере», чтобы увидеть, как «МС» отстранили от ЛЧ на два года. Вам это понравится».
«Топ четыре (пять) соперника смотрят, как «МС» банят от участия в ЛЧ»
«УЕФА наказывает «МС» за все их преступления».
«Манчестер Сити» слишком серьезно воспринял Брэкзит».
«Манчестер Юнайтед и «Арсенал», когда услышали новости о бане «МС»
«Что будет на матчах «МС» в следующие два года».
«В «Манчестер Сити» расстроены, но не удивлены, ахаха я умираю, отправьте помощь, ахахах».
«Мечты «МС» в ЛЧ и УЕФА».
«Пеп Гвардиола бежит из Манчестера, когда прочитал новости».
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