«Вы обманываете футбол, нефтяной клуб!» Соцсети — о дисквалификации «Манчестер Сити»

Много сарказма, мало сочувствия.

Пользователи социальных сетей предсказуемо бурно отреагировали на новость об исключении «Манчестер Сити» из европейских клубных турниров. Судите сами.

«Эй, «Ман Сити», Лига чемпионов… Не бери в голову».

«Розы красные,

Манчестер синий,

Вы не будете в ЛЧ

до 2022».

«Вот, что происходит, когда вы обманываете футбол, нефтяной клуб».

«Большое опасение за «МС», что этот бан может привести к массовому оттоку талантов. Каждый топ-игрок хочет выиграть ЛЧ. Для «МС» это будут годы провала».

«Я болельщик «МС», и могу сказать одно: если они обманывали, то должны понести наказание. Конец. Я не хочу выигрывать трофеи обманным путём».

«Ну, хотя бы теперь вы можете сосредоточиться на АПЛ».

«Раздевалка «Манчестер Сити» в следующем сезоне».

«МС» на данный момент отстраняли от ЛЧ больше раз, чем они ее выигрывали».

«Это не тот Брэкзит, за который они голосовали».

«Я зарегистрировался в «Твиттере», чтобы увидеть, как «МС» отстранили от ЛЧ на два года. Вам это понравится».

«Топ четыре (пять) соперника смотрят, как «МС» банят от участия в ЛЧ»

«УЕФА наказывает «МС» за все их преступления».

«Манчестер Сити» слишком серьезно воспринял Брэкзит».

«Манчестер Юнайтед и «Арсенал», когда услышали новости о бане «МС»

«Что будет на матчах «МС» в следующие два года».

«В «Манчестер Сити» расстроены, но не удивлены, ахаха я умираю, отправьте помощь, ахахах».

«Мечты «МС» в ЛЧ и УЕФА».

«Пеп Гвардиола бежит из Манчестера, когда прочитал новости».