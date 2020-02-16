«Тоттенхэм» драйвово догоняет топ-4: опять вырвал победу в добавленное время

После финального свистка Жозе Моуринью смешно ответил на вопрос журналиста Sky. «Это великолепный матч, победить в таком особенно приятно?» — спросил журналист. «С точки зрения тренера «Тоттенхэма», матч не был великолепным. Мы допускали моменты, пропустили необязательные голы. Сами не использовали кучу моментов. Мы должны были убить игру намного раньше. Так что я бы не назвал матч великолепным, он не в моём вкусе. Но я должен похвалить парней за самоотдачу и характер, они старались до самого конца».

Эти слова Жозе идеально иллюстрируют разницу между профессиональным и массовым восприятием футбола. Потому что с точки зрения обычного зрителя, жаловаться не на что. «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» продемонстрировали отличное зрелище.

Странности в защите

Каждый, кто видел хоть один матч «Астон Виллы», знает, кто самый опасный игрок в её составе. Закрыть Грилиша – главная задача для соперника, если её выполнить, то команда Дина Смита теряет креативность. Так вот, в игре с «Тоттенхэмом» Грилиш коснулся мяча 68 раз (обычно у него 53 за 90 минут), нанёс три удара (в среднем у него 2,3 за матч) и сделал пять пасов под удар (в среднем у него 2,8). То есть лидер «Виллы» провёл продуктивные 90 минут, на протяжении которых он оказывал больше влияния на игру, чем обычно. За весь матч «Тоттенхэм» так и не сориентировался, кто должен держать Джека, когда он открывается между линиями.

Другая причина недовольства тренера – очередной неудачный матч Санчеса. Вообще, когда защитник в команде Моуринью играет не по игроку, а по мячу, кажется, что мир сходит с ума. Лучший нереализованный момент «Астон Виллы» — удар Луиса – случился, когда он перегрузил зону в атаке, а Санчес его проигнорировал.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ну и автогол Алдервейрелда тоже случился при ошибке Давинсона. Он застрял, охраняя пустое место в своей зоне, а Тоби пришлось одному играть против двух соперников. Опять же, нетипично видеть такое в команде Жозе.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сразу два опорника, Уинкс и Дайер, – это очень осторожное решение. Возможно, оно было принято как раз под Грилиша (но не сработало). В любом случае с двумя самыми оборонительными опорниками, которые есть в распоряжении тренера, можно было ждать, что центр поля у гостей будет непроходим. Ничего подобного не случилось. В первом тайме «Вилла» царила на подборе и нанесла четыре дальних удара.

За счёт чего «Тоттенхэм» победил

Перечисление недостатков может дать ложное представление, что «Тоттенхэм» чуть ли не провалился. Это не так: команда показала очень неровную игру, в которой были слабые и сильные элементы. Мы просто начали с главных недостатков. Достоинств было немного, но они очень ярко проявлялись.

Моура (якобы центрфорвард) постоянно смещался назад и здорово тащил мяч в атаку. В первом тайме у него 11 из 31 касания на своей половине поля. В продвижении мяча на дриблинге ему тоже не было равных: три попытки обводки, все три успешные (за 90 минут – шесть из восьми). Стягивая на себя соперников, он создавал пространство, которым пользовались Сон и Бергвейн. Моуре не хватало последнего паса, иначе по пользе для команды его можно было бы сравнить с Азаром в лучшей форме, но и так получалось неплохо.

В быстрых атаках «Тоттенхэм» комфортно чувствовал себя в опорной зоне соперника. Между Энгельсом, Луисом и Дринкуотером оставалось слишком много пространства. Из-за этого при фланговых контратаках у гостей всегда была опция отдать пас в центр и назад под удар Алли. За первый тайм он нанёс четыре удара, два из которых Opta отнесла к Big Chance. Хотя бы один гол с четырёх попыток Деле обязан был забивать.

Видео доступно на «Чемпионате».

Помимо типичных атак после перехватов у «Тоттенхэма» было и другие приёмы. Первый – забегания Бергвейна. Он пока не сыгрался: двигается отдельно от команды, мало взаимодействует с мячом, но и за счёт чистого индивидуализма тоже полезен. У него всего одна невынужденная потеря (у Сона семь), четыре удара и три паса под удар. И заработанный пенальти.

Видео доступно на «Чемпионате».

Последний эффективный элемент в исполнении гостей — стандарты. После углового забил Тоби, били Сон и Моура. Все угловые (их подавали Сон и Ло Чельсо), кроме двух, исполнялись похожим образом: в глубину штрафной, между точкой пенальти и линией вратарской. Была ещё одна подача во вратарскую и одна на ближнюю штангу (кончилась голом).

Видео доступно на «Чемпионате».

Возможно, всего этого не хватило бы для победы (особенно с учётом слабой реализации), если бы не ещё одна особенность «Тоттенхэма». В последние минуты обоих таймом команда включала дикий прессинг. Заставляла соперников ошибаться и тут же проводила атаки. С 40-й минуты до свистка на перерыв счёт ударов 5:0 в пользу гостей. Это давление привело к пенальти, после которого Сон на добивании вывел их вперёд. Во втором тайме всё повторилось: ничья, и лондонцы включают прессинг в концовке. С 80-й минуты до финального свистка счёт по ударам 6-0 в пользу «Тоттенхэма» (пять из штрафной).

Видео доступно на «Чемпионате».

То, что гол забит после грубой ошибки, не отменяет огромного давления, под которым находилась «Астон Вилла». Наоборот, в этом можно найти логику: в конце каждого из таймов хозяева под давлением начинали допускать ошибки. Одна из них привела к пенальти, другая к голу с игры.

Поэтому можно согласиться с Моуринью: его команда провела далеко не лучший матч. Но и победа была заслуженной, причём уже не в первый раз победа одержана в добавленное время. В нынешнем сезоне АПЛ, чтобы претендовать на зону Лиги чемпионов, цельная игра не нужна: достаточно характера, драйва и отдельных удачных элементов игры. Всё это у «Тоттенхэма» есть. А теперь есть и пятое место.

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В материале использованы данные Opta и Understat.

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