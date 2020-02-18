«МЮ» опять переиграл «Челси». Но ему помогли три решения VAR!

«Манчестер Юнайтед» – один из тех, для кого еврокубковая дисквалификация «Манчестер Сити» стала особенно приятной новостью. Теперь Уле-Гуннар Сульшер имеет больше шансов финишировать со своей командой в зоне Лиги чемпионов. Но для этого нужно в том числе лучше играть в гостях. Перед матчем на «Энфлиде» манкунианцы оставались единственной командой АПЛ, не забивавшей на выезде в 2020 году.

Сульшер опасался «Челси», пусть в первом круге его команда и разгромила синих на «Олд Траффорд» со счётом 4:0. Норвежский тренер решил выставить пять защитников, одним из которых стал Эрик Бейи: ивуарец вышел на поле впервые в сезоне АПЛ. Тактика сдерживания вкупе с травмами игроков лондонского клуба помогла «Манчестер Юнайтед» победить. У Тэмми Абрахама рецидив травмы, а Каллум Хадсон-Одои потянул мышцы задней поверхности бедра. Вдобавок уже на 10-й минуте получил повреждение и попросил замену Н’Голо Канте.

В первом тайме соперники нанесли на двоих всего один удар в створ – на 45-й минуте! Его «Манчестер Юнайтед» использовал на сто процентов, забив гол. Виллиан, не самый большой мастер отбора мяча, позволил Аарону Ван-Биссаке сделать кросс справа, а Андреас Кристенсен проиграл воздух Антони Марсьялю. Возможно, на действия датчанина в этом эпизоде повлияло то, что минутой ранее ему разбили нос. В перерыве Лэмпард заменил Кристенсена на Курта Зума.

Видео доступно на «Чемпионате».

Не сказать чтобы первый тайм получился совсем скучным, но второй, конечно, был повеселее. Впрочем, ещё до перерыва «Манчестер Юнайтед» мог остаться вдесятером, когда Гарри Магуайр, упав в борьбе с Миши Батшуайи, ударил нападающего «Челси» ногой. Судьи с VAR посчитали, что поступок защитника не тянул на красную карточку. А вот, например, у экс-полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса другое мнение – это удаление.

Во втором тайме ещё два решения VAR были приняты в пользу команды Сульшера. Оба связаны с отменой голов в ворота Давида де Хеа. Если Оливье Жиру действительно чуть-чуть забрался в офсайд, то Сесар Аспиликуэта, возможно, по инерции столкнулся с соперником после лёгкого толчка со стороны игрока «МЮ». Можно было и засчитать гол Зума.

Видео доступно на «Чемпионате».

Команда Лэмпарда давила во втором тайме (66% владения мячом, удары – 9:3), однако так и не забила по правилам. Тот же Батшуайи совершенно беспомощен в штрафной. Зато оставшийся на поле после столкновения с бельгийцем Магуайр стал автором второго гола манкунианцев. Новичок Бруну Фернандеш здорово подал с углового в нужную точку, а центральный защитник переиграл своего коллегу по амплуа Антонио Рюдигера. Магуайр – лучший игрок матча по версии Whoscored.com (9,11 балла), Батшуайи – худший (5,11). В компенсированное время состоялся дебют другого новичка манкунианцев Одиона Игало.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед» благодаря второй победе в сезоне над «Челси» сократил отставание от синих до трёх очков. До «Тоттенхэма» – два очка. Кстати, через четыре тура, 15 марта команды Сульшера и Жозе Моуринью встретятся на поле «шпор».