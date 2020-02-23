Халк закрутил роман с родственницей бывшей жены. Истинно бразильские страсти!

Живанилду Виейра де Соузу, более известного как Халка, хорошо знают и помнят (а многие ещё и любят) российские болельщики. За «Зенит» нападающий провёл четыре сезона, выиграв национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2016 году, в статусе звезды, бразилец ипринял решение переехать в Китай: «Шанхай СИПГ» назначил ему суперзарплату — 12,5 млн евро в год! Несмотря на переход в клуб гораздо ниже классом, Халк приехал не просто отбывать номер и получать хорошие деньги. В 2018 году нападающий стал чемпионом Китая, а в 2019-м – обладателем Суперкубка.

Бразильский нападающий не боится перемен ни в профессиональной, ни в личной жизни. Летом 2019 года Халк развёлся с женой Иран, с которой прожил в браке 12 лет. Даже трое детей не удержали его. А уже спустя пять месяцев после расставания в Сети появилось фото Халка с племянницей бывшей жены. Чтобы не ввести общественность в заблуждение, бразильский нападающий сам подтвердил отношения с родственницей экс-жены – Камилой Соузой. А совсем недавно Халк опубликовал фотографии, сделанные в Дубае. На руках возлюбленных видны обручальные кольца.



Конечно же, тётя и племянница перестали общаться, Камила даже удалила все фотографии с Иран из социальных сетей, но сначала решила всё же прокомментировать ситуацию. «Дорогая тётя, к сожалению, не могу сказать тебе лично, поэтому пишу здесь. Мне бы не хотелось, чтобы так произошло, но мы не управляем нашими чувствами. Никто не застрахован от такого», — написала новая возлюбленная Халка. А позже Камила вообще удалилась из социальных сетей, наверное, чтобы скрыться от негативных комментариев. По-видимому, семья девушек приняла факт странных отношений Халка то с Иран, то с Камилой. Или же девушка пошла против всех, но факт остаётся фактом – свадьбе быть! А ведь Камила была любимой племянницей Иран…