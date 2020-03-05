Дайер полез драться со своим же фанатом. Что на него нашло?

После матча Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Норвичем», который закончился со счётом 1:1 (2:3 в серии пенальти), произошла потасовка между полузащитником «шпор» Эриком Дайером и болельщиком его команды. Дайер полез искать обидчика прямо на трибуны, что попало в записи камер. Теперь игроку «Тоттенхэма» грозит дисквалификация.

Что произошло

После финального свистка Эрик Дайер пробрался на трибуну и вступил в потасовку с болельщиков собственного клуба. Дело в том, что фанат оскорбил младшего брата игрока и самого футболиста. На записях камеры, сделанной одним из болельщиков рядом с инцидентом, слышно, как Эрик кричал: «Он мой брат, он мой брат», прежде чем его увели с места конфликта через дверь в задней части трибун. Брат Дайера тоже был приглашён в раздевалку после стычки.

Некоторые английские источники пишут, что Дайера также могли разозлить расистские высказывания в адрес его одноклубника Жедсона Фернандеша. Жедсон не забил решающий пенальти за «шпоры» в серии послематчевых 11-метровых. Но эта версия пока не подтверждена.



Клуб работает над тем, чтобы идентифицировать фаната. И ожидает реакции лиги.

Реакция Моуринью

С заявлением о стычке между фанатом и игроком выступил главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью: «Дайер сделал то, чего не должны делать профессионалы, но я думаю, что в такой ситуации каждый поступил бы так же. Они оскорбили его в присутствии его младшего брата. Я понимаю его реакцию, и я с ним, хотя профессионал не должен этого делать. Если клуб накажет его, я не соглашусь с таким решением».

При этом Моуринью отрицает версию, согласно которой разборки с фанатом начались после оскорбления Жедсона Фернандеша: «Я не знаю об этом. Знаю только, что реакция Эрика была основана на том, что его брату не нравилось происходящее».



По данным The Guardian, футболисту теперь грозит продолжительная дисквалификация. Насколько продолжительная, станет известно позже.

Герой матча — Тим Крул

Героем матча стал вратарь «Норвича» Тим Крул, который потащил несколько пенальти. Для тех, кто забыл, это тот самый голкипер, которого Луи ван Гал (на тот момент тренер сборной Нидерландов) на ЧМ-2014 выпустил за несколько минут до конца игры — специально под серию пенальти в четвертьфинале против Коста-Рики. Крул, совершив несколько сейвов, вытащил свою команду в полуфинал.

Ван Гал пошёл по пути Бескова До Луи ван Гала находились смельчаки, решавшиеся на замену вратаря перед серией послематчевых пенальти. Но приносила ли она командам успех?

На этот раз Тим повторил успех. Залогом успеха вратаря «Норвича» стало то, что он выписал на свою бутылку, куда бьют игроки «Тоттенхэма» при исполнении пенальти.

Итог — два сейва в серии, благодаря которым «Норвич» вышел в следующий раунд.