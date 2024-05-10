AS: сын Анчелотти настоял на решении выпустить Хоселу в концовке матча с «Баварией»

Давиде Анчелотти, являющийся сыном и помощником главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, настоял на том, чтобы его отец выпустил нападающего Хоселу на 81-й минуте ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1), когда «сливочные» уступали со счётом 0:1. Об этом сообщает AS.

Напомним, Хоселу оформил дубль после того, как появился на поле. 34-летний нападающий забил первый гол на 88-й минуте, а второй — на 90+1-й минуте.

По информации источника, перед тем, как выпустить нападающего на поле, Давиде обратился к отцу со словами: «Хоселу, ну же».

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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