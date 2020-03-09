Слишком тяжёлое похмелье. «Спартак» проиграл «Краснодару» и приблизился к зоне вылета

Казалось бы, «Спартак» выглядит фаворитом в этом матче, несмотря на похмелье и лёгкое эмоциональное опустошение после сумасшедшей победы в кубковом дерби с ЦСКА. Фактора в его пользу было как минимум два. Во-первых, стабильная система и сбалансированный, прошедший всю предсезонку состав, вдобавок получивший порцию уверенности в своих силах. Во-вторых, ослабленный потерями соперник.

«Краснодар», потери и 4-4-1-1

Кадровые трудности «Краснодара» просто ужасали. Команда фактически осталась без всей центральной оси – вот уже второй матч подряд в обороне выходят номинальный опорник-резервист Кайо и вернувшийся из аренды Сорокин (а основная пара Мартынович – Спайич дружно выбыла), а в средней линии вместе с Ольссоном приходится выпускать вчерашнего дублёра Черникова, поскольку в обойме ныне нет ни Газинского, ни Вильены, ни Кабелла.

Тем не менее, даже с учётом всех потерь Мурад Мусаев определил на игру достаточно смелый состав, в котором вышло сразу два центральных нападающих – Ари и Берг, а на флангах расположились Вандерсон и Мануэл Фернандеш. Схема напоминала 4-4-1-1, где Берг эпизодично опускался ниже, но по ситуации сдваивал и переднюю линию. Такую систему тренерский штаб «быков» нередко применял осенью, особенно в играх, где приходилось играть против модуля 3-Х-Х, чтобы держать чужую тройку защитников в напряжении усилием двух форвардов.

Бакаев и защитная шапочка

Главный вопрос по составу «Спартака» касался Бакаева. Дерби с ЦСКА Зелимхан не смог закончить из-за сотрясения мозга, и был высок риск, что к воскресенью он не успеет восстановиться. Но, к бурной радости болельщиков, успел – и вышел-таки на поле, пусть и в защитной красной шапочке.



В остальном Тедеско провёл лёгкую ротацию: выпустил шустрого Ларссона вместо габаритного Соболева, опытного Ещенко вместо молодого Рассказова (вероятно, чтобы лучше справляться на фланге с дриблингом Фернандеша и скоростью Рамиреса – Ещенко лучше Рассказова в отборе). Структура осталась прежней, от трёх центральных защитников Тедеско не ушёл.

Первый тайм и нули

Со стороны виделось, что «Спартак» в этой игре может претендовать на инициативу, но и здесь Тедеско остался верен себе. «Спартак» сделал ставку не на владение, а на быстрые



переходы после отборов и перехватов. Красно-белые отдали территорию (стартовые 45 минут – 35% владения мячом у хозяев, 65% — у гостей), но опасных подходов и моментов создали ничуть не меньше, если не больше. Бакаев, Зобнин, Понсе и Ларссон по разу каждый прорывались в свободные зоны и никак не могли грамотно распорядиться возможностями.



«Быки» же предложили сопернику максимальное насыщение центральной зоны и быстрые развороты с фланга на фланг. В середине играли не только два форварда, но и смещающиеся Вандерсон с Ари. «Краснодар» пытался сделать примерно то же, что делал «Пахтакор» в последнем контрольном матче перед возобновлением сезона, однако опорная зона «Спартака» справлялась, а помогали ей выбрасывавшиеся центральные защитники.



Игра до перерыва точно не была у красно-белых под контролем: они выходили лишь в быстрые атаки (тогда как позиционные совсем не получались), допускали многовато стандартов у своих ворот и слишком уж часто впускали гостей в свою треть поля. Но счёт к уходу в раздевалки так и не был открыт.

Второй тайм, перестановки и гол «Краснодара»

Вторую половину «Спартак» начал с трёх опасных угловых подряд и перестановок. Тедеско заменил Ещенко, который при нескольких удачных отборах скверно выглядел в атакующих включениях, и выпустил Тиля. Зобнин перебрался на правую бровку и превратился в линейного, а голландский полузащитник стал инсайдом. Мусаев ответил выходом Шапи вместо Черникова. Фернандеш стал опорником, Вандерсон переместился налево. Состав «быков» стал ещё более атакующим.



Победить хотел каждый, но гости к изменениям адаптировались быстрее: Вандерсон совершил несколько резких прорывов по флангу, а Берг, подхватив мяч в оттяжке, мощным ударом едва не уложил мяч в «девятку» — Максименко был определённо бессилен. Тедеско пошёл на ещё одну замен, бросив в бой Соболева вместо Ларссона.



Однако и этот ход не привёл к положительным изменениям. «Спартак» остался без мяча, допустил у своих ворот ещё один опаснейший момент после углового, а потом «Краснодар» усилиями Берга заработал пенальти. Главный арбитр Лапочкин посчитал, что Кутепов нарушил в борьбе против шведа правила, а Ари, обожающий забивать бывшему клубу, выстрелил с 11-метрового точно в верхний угол.

Концовка и беспомощность красно-белых

Самое удивительное – в оставшееся время «Спартак» не провёл ни одной вразумительной атаки и ещё сильнее погрузился хаос. Красно-белые создали лишь один момент после очередного стандарта, но этого явно было мало, чтобы заслужить хотя бы ничью. А в концовке с нервами не справился Зобнин, заработавший вторую жёлтую карточку.



Поражение «Спартак» потерпел по делу. С таким «Краснодаром» можно было бы показать футбол гораздо более высокого уровня. Пока же красно-белые опустились на 10-е место. До пятого места – 10 очков, до 13-го, зоны прямого вылета, — всего-навсего три. В следующем туре Тедеско ждёт битва с прямым конкурентом в Оренбурге.