«Маленькие дети из Южной Америки лезли на автобус: «Яшин! Яхин! Ячин!»

Легендарный вратарь играл за любимое московское «Динамо» до конца карьеры, занимал со сборной СССР четвёртое место на чемпионате мира, признавался лучшим футболистом Европы – даже этих нескольких фактов достаточно, чтобы провести небольшое хронологическое исследование карьеры Яшина и поведать историю становления выдающегося спортсмена и многогранной личности.

В детстве будущая гроза нападающих был очаровательным малышом.

Семья Яшиных – Иван Петрович, его вторая жена Александра Петровна, Лев и брат Борис.

Партнёр Яшина по сборной Анатолий Исаев вспоминал: «Это чемпионский состав олимпийской сборной СССР. Конечно, Яшин был одним из главных творцов триумфа в Мельбурне. Он всегда придавал нашей команде уверенность. Если Яшин стоял в воротах, мы играли спокойнее. Расскажу об одном любопытном факте, который покажет, насколько большим игроком был Яшин: на тренировках Лёва часто играл с нами «в квадраты». Самый сложный вариант этого упражнения – игра на полполя в формате 5 на 5. Если вратари играли вместе с командами «в квадраты», то они обычно столько ошибок совершали… У Яшина просчётов было мало – он был техничным и сообразительным. Лев играл «в квадрат» не хуже нас, полевых игроков».

Преемник Яшина и бывший вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй рассказывает: «Это чемпионский состав «Динамо»-1957. Яшин – второй слева в своей знаменитой кепке».

Триумф сборной СССР на первом чемпионате континента. На фото – Лев Яшин и Игорь Нетто с Кубком Европы. Виктор Понедельник: «Когда Гавриил Качалин проводил установки перед матчами, он всегда обращался к доктору — Николаю Николаевичу Алексееву. Перед финальной игрой со сборной Югославии главный тренер спросил врача: «Доктор, какие есть замечания? Может, кто-то плохо себя чувствует?». Алексеев, как правило, говорил последним на установке. В этот раз он ответил тренеру тоненьким голосом: «Я знаю, кто сегодня забьёт решающий гол». Все сразу захохотали, закричали и спросили его в один голос: «Кто?». Он ответил: «Виктор Понедельник!». Лев Иванович встал, вытянулся во весь свой рост, поднял кулак и сказал: «Ну, Витя, если не забьёшь, мы тебе все устроим тёмную!». Все улыбнулись и на футбольное поле. И я забил! А после матча Алексеев подошёл к Яшину: «Лев Иванович, кто сказал, что Понедельник без забитого мяча с поля не уйдёт?». Он подошёл к нашему врачу, поднял его на своих ручищах, поцеловал и проговорил с радостью в голосе: «Да, доктор, вы были правы!».

«Яшин отдыхает с партнёрами по «Динамо» в бассейне. Зимой мы каждую субботу сначала играли в хоккей, потом плавали и парились в бане. Здесь команда, видимо, уже перешла ко второму пункту программы», — поясняет Пильгуй.

Период подготовки сборной СССР к чемпионату мира в Чили. Упражнение на кольцах. Пильгуй: «Кольца не имеют никакого отношения к тренировкам. Это просто разминка. В «Динамо» мы тоже раз в неделю ходили в зал и, например, прыгали через козла».

Лондон. На фото – Лев Яшин, бразилец Джалма Сантос и португалец Эйсебио. Яшин и Эйсебио очень тепло относились друг к другу. После смерти Льва Ивановича легендарный нападающий приглашал Валентину Тимофеевну в гости в Португалию.

Лондон. Стадион «Уэмбли». Сборная мира перед матчем, посвящённым 100-летию британского футбола. На фото (слева-направо) – Ференц Пушкаш, Джалма Сантос, Святоплак Плускал, Лев Яшин, Ян Поплухар, Карл Хайц Шнеллингер, Милутин Шошкич, Юзеф Масопуст, Луис Эйсагирре, Джимми Бакстер, Уве Зеелер (верхний ряд), Раймон Копа, Дэннис Лоу, Альфредо ди Стефано, Эйсебио, Франсиско Хенто (нижний ряд). «Яшин впоследствии рассказал мне несколько историй о своём пребывании в сборной мира, — говорит Пильгуй. — Центральный защитник Шнеллингер, например, всё подначивал нашего вратаря на немецком языке. Пропустит своего игрока и кричит Льву Ивановичу: «Яшин, арбайтен, арбайтен!». Такие моменты воспринимались в сборной мира со смехом. Интересно, что за сборную мира Яшин играл в светлом свитере. А в СССР все вратари действовали только в тёмной форме».

В конце 1963 года французское издание «Франс Футбол» присудило Льву Яшину «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы. Яшин до сих пор остаётся единственным вратарём, который удостаивался этой награды.

Боливия. Самый высокогорный аэродром мира Панагра. Исаев: «На фото – Яшин с бывшим динамовцем и партнёром Виктор Царёвым. У них сложились дружеские отношения».

В посольстве СССР в Париже. «С Ивановым (слева) и Яшиным изучаем свежий номер «Правды», — вспоминает дублёр Яшина на чемпионате мира-1966 Анзор Кавазашвили. — О Льве Ивановиче хочу сказать следующее: я преклоняюсь перед Яшиным и считаю его своим учителем. Счастлив и горд семью годами рядом с ним».

«Лев Иванович на отдыхе. Это, наверное, он с партнёрами просто дурачился. Не слышал, чтобы Яшин играл на гитаре или других музыкальных инструментах», — уточняет Пильгуй.

На тренировке сборной СССР. Пильгуй: «На фото помимо Яшина можно узнать Славу Метревели (слева). На этой тренировке, видимо, тренеры решили устроить футбол с маленькими воротами. В такие моменты Яшин мог сыграть и в поле. В таком случае он больше бегал впереди, забивал».

Исаев: «А это уже чемпионат мира в Англии. Матч сборных СССР и Венгрии. На фото – Яшин, Бене и Пономарёв. Лёва предотвращает очередную угрозу у своих ворот. Если я видел в воротах Яшина, не понимал, куда ему бить. Он так выходил из рамки, что перекрывал все ворота. Насколько помню, за всю карьеру забил ему всего один мяч».

На том же мундиале. «На Яшина часто набрасывались с просьбой дать автограф», — рассказывал нам Исаев. «Яшин обладал всеобъемлющей популярностью», — развивает тему чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник. — Такой популярности я больше нигде не встречал. Маленькие дети из Южной Америки лезли на автобус со словами: «Яшин! Яхин! Ячин!». В руках они держали клочки бумаги. Лев Иванович никому никогда не отказывал в автографах. Тогда нам, советским людям, было в диковинку их давать. А он трепал детишек за чубчики и терпеливо расписывался. Лев Иванович — удивительнейший человек».

Сборная СССР. На фото слева-направо — Альберт Шестернёв, Лев Яшин, Валерий Воронин, Эдуард Стрельцов, Александр Ленёв, Валентин Афонин, Йожеф Сабо, Анатолий Бышовец, Федор Медвидь, Василий Данилов и Игорь Численко. «Интересно, что это последний год Яшина в футболке сборной СССР», – определил Исаев. И тут же припомнил забавную историю с участием Льва Ивановича: «Помню, мы должны были играть отборочный матч к ОИ-1956 в Тель-Авиве против сборной Израиля, и перед этой встречей с Лёвой пошли гулять. Там было очень много болельщиков, говоривших по-русски. Нас узнали, окружили. «Ты еврей?» — без обиняков спросили у Яшина. Наш вратарь ответил: «Нет, я – русский». Местные насторожились: «Как русский? Лёва, Яша. Лёва сын Яши. Это еврейские имена. А ты Исай – еврей чистой воды. Вот так нас с Яшиным определили».

На фото справа-налево: Альберт Шестернёв, Лев Яшин, Валерий Воронин, Эдуард Стрельцов, Валентин Афонин, Александр Ленёв, Муртаз Хурцилава, Йожеф Сабо, Анатолий Бышовец, Эдуард Малофеев и Игорь Численко. Понедельник: «В те годы подметил у Яшина такую черту: Лев Иванович не любил трусов. Если видел, что игрок во время тренировки уходит от борьбы, подпрыгивает, бережёт ноги, не говорил ни слова – только жёстче ставил руку в единоборстве с ним. Конечно, Яшин не хотел никого не сломать. Это делалось исключительно по-дружески».

Яшин на тренировке. Пильгуй: «Вратарский стиль Яшина отличали надёжность и простота. Ему не свойственны были эффектные действия. Он старался выбирать такое место в воротах, которое позволило бы не выполнять лишних движений. Яшин замечательно читал игру».

«Яшин демонстрирует вымпел с правительственными и спортивными наградами. Знаю, что Лев Иванович очень ценил серебряную медаль, которую получил за игру в хоккей», — говорит Пильгуй. «Самой дорогой своей наградой Лев Иванович считал медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», — добавляет Понедельник.

«Для Яшина рыбалка была на втором месте после футбола», — рассказывает Пильгуй. Анатолий Исаев: «Рыбалка выручала Яшина, помогала отвлечься, если совершил ошибку. Мы в свою очередь старались сделать так, чтобы он о ней не думал. Я, кстати, не съел ни одной рыбы, пойманной Лёвой. Возможно, он отпускал её». «Сколько я ни находился в сборной Советского Союза, мы с Яшиным всегда собирались перед матчами сборной за несколько дней и утром ходили на рыбалку. После совместного отдыха он возвращался другим человеком. Если рано утром он был замкнутым и неразговорчивым, то уже к завтраку улыбался, шутил, просил Валю Бубукина рассказать несколько анекдотов. Напряжение спадало», — подытожил Понедельник.

«Лев Иванович в перерыве матча, — разглядывает снимок Пильгуй. — Не знаю, сколько литров воды выпивал Яшин между таймами, но он всегда перед игрой, а также после первого тайма заходил в душевую и выкуривал сигаретку. Перед каждым матчем Лев Иванович волновался вне зависимости от того, какой характер носила игра – товарищеский или официальный. Он уходил в себя и настраивался. Сигарета, можно сказать, входила в часть его настроя».

Стадион «Лужники». Празднование 40-летия Льва Ивановича. Яшин отвечает на приветствие болельщиков.

На фото – с дочерью Ириной.

По воспоминаниям Исаева, Яшин не боялся ударов с близкого расстояния: «В наше время были вратари, которым не нравилось, когда после первого удара на тренировке ты повторно бьёшь по воротам с ближнего расстояния. А Яшин говорил: «Бейте хоть с одного-двух метров, пока эпизод не закончится». Если он ошибался, то «по-игроцки» правильно действовал». Понедельник добавляет важный штришок к портрету: «Лев Иванович никогда не позволял себе некорректных высказываний, как в стороны соперника, так и в адрес своих партнёров. Великий футболист и человек».

1970 год для Льва Ивановича стал последним в «Динамо». В этом сезоне Яшин выиграл с бело-голубыми ещё один Кубок СССР. На фото – главный тренер команды К.И. Бесков, Л. Яшин, В. Смирнов, В. Уткин, В. Зыков, В. Штапов, В. Ильин (верхний ряд), Ю. Сёмин, Ю. Авруцкий, В. Козлов, В. Эштреков, Г. Еврюжихин, В. Маслов, В. Аничкин (нижний ряд). Пильгуй рассказывает, как проходило его знакомство с Яшиным: «Познакомились в 1969 году. Я тренировался с дублирующим составом. Лев Иванович просто зашёл посмотреть на тренировку – сел на лавочку и начал наблюдать. После занятия подошёл к нашей команде, и мы познакомились. Главное, на этой встрече я не почувствовал высокомерия со стороны Яшина. Лев Иванович посмотрел оценивающе, как он умел, и на этом всё закончилось».

Стадион «Лужники». Прощальный матч Льва Яшина. «Яшин мне ничего не сказал, когда я вместо него выходил на замену в прощальном матче, – припоминает Пильгуй. – Начинался второй тайм, там уже было не до разговоров. На вторую половину встречи запланировали специальную паузу под замену Яшина. Ко мне часто подходят и спрашивают: «А где перчатки-то, которые Яшин тебе передал? На самом деле не было никаких перчаток. Это журналисты придумали такой штамп. Что касается самого прощального матча, то Лев Иванович уже в апреле начал к нему готовиться. Тренировался с основным составом «Динамо» на равных, хотя уже не играл. Все, кто приезжал на прощальный матч, хотели забить ему. Герд Мюллер даже говорил: «Последний шанс забить Яшину!». Но так и не забил».

Там же. Лев Яшин и бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон во время капитанского приветствия. «Одним из тех, кто приехал на прощальный матч Яшина, был Бобби Чарльтон, – вспоминает Пильгуй. — Не смог приехать только Пеле — прислал телеграмму о том, что не сможет быть на прощальным матче из-за семейных обстоятельств».

Пильгуй: «Вместе с Муртазом Хурцилавой несём Яшина на плечах. Лев Иванович в окружении динамовцев совершает круг почёта». Анатолий Исаев, резюмируя игровую карьеру славного партнёра, вспоминает ещё один показательный эпизод из прошлого: «В 1955 году нас возили в Индию для того, чтобы акклиматизироваться к Австралии перед Олимпийскими играми. Мы с Яшиным делили один номер. Помню, я искал в Индии одну пластинку с джазовой музыкой, и мы вместе с Яшиным на протяжении месяца, в каком бы городе ни находились, пытались её найти. В конце концов отыскали её в Нью-Дели. Я смог найти эту пластинку во многом благодаря отношению Яшина. Он же мог сказать: «Да ну её, пошли отдыхать». А он ходил со мной по жаре и пытался найти».

«Динамо». На фото слева-направо – Е. Жуков, Г. Еврюжихин, Ю. Пудышев, В. Долбоносов, В. Басалаев, А. Якубик, А. Маховиков, С. Никулин, В. Комаров, В. Зыков, М. Гершкович, А. Петрушин (верхний ряд), А. Кожемякин, В. Пильгуй, Г.Д. Качалин, начальник команды Л. Яшин, В.Г. Царёв, А. Мосин, В. Козлов (нижний ряд). Пильгуй: «Будучи начальником команды, Яшин был для нас воспитателем. Он всё время находился с командой. Ездил с нами на сборы. Меня часто спрашивают: «Чему вам научил Яшин?». Он не пытался меня поучать. По жизни запомнился показательный момент: во время матча я отбил мяч по-своему – не так, как это Лев Иванович представлял себе. После игры ко мне подошёл Яшин и спросил: «Что ты так отбиваешь мяч?». На что ответил: «Мне так удобнее, я привык играть в таком ключе». Тогда он мне совершенно спокойно сказал: «Привык и привык. Играй, как хочешь, лишь бы не пропускал». Он никогда не говорил, как нужно действовать».

Спорткомитет. Пильгуй: «Помню, как перед Олимпиадой-1980 сборную вызвали к руководству и вручили участникам соревнований памятные значки. Лев Иванович как раз прикалывает его мне на грудь. На фото также можно увидеть ещё бывшего защитника киевского «Динамо Виктора Матвиенко».

Тренировка сборной СССР. Яшин с вратарём «Спартака» и национальной команды Ринатом Дасаевым.

На фото вратарское трио – Гордон Бэнкс (Англия), Лев Яшин (СССР) и Ян Томашевский (Польша). Пильгуй: «Если говорить о бывшем голкипере сборной Польши, то Яшин всегда очень хорошо отзывался о Томашевском. Тогда во вратарском сословии все с уважением друг к другу относились».

Яшин беседует с членами сборной команды СССР по футболу 1986 года Иваном Яремчуком (крайний справа), Василием Рацем и спортивным комментатором Центрального телевидения Владимиром Маслаченко.

На фото – Яшин с внуком Василием.

Яшин с чемпионом мира Францем Беккенбауэром. Исаев: «У них сложились самые дружеские отношения. Бывший игрок сборной ФРГ приезжал к Лёве на 60-летний юбилей. Лучшие игроки мира, в том числе и Беккенбаэур, отдали дань уважения нашему великому вратарю».

Лев Яшин с фотокорреспондентом Игорем Уткиным и бывшим нападающим «Динамо» Михаилом Гершковичем. Понедельник: «Когда эта беда случилась (ампутация ноги), нас, ветеранов сборной СССР, какие-то братья миллионеры из Венгрии пригласили на лечебные источники. Кто был в состоянии — поехал. В 1984 году мы с Яшиным тоже были в составе делегации. Нас потрясающе встретили. Самое главное, тогда впервые в Венгрию разрешили вернуться уникальному футболисту Ференцу Пушкашу. Яшин как соперник с ним много раз встречался на поле. Теперь Лев Иванович и Пушкаш увиделись, будучи ветеранами…"

Стадион «Динамо». Матч сборной мира и сборной «Динамо» в честь 60-летия Яшина. Пильгуй: «В день рождения Льва Ивановича его собрался поздравить полный стадион. Всё прошло на высшем уровне. Яшину понравился праздник». По словам Валентины Тимофеевны, Лев Иванович долгое время получал стипендию в сборной, а в «Динамо» — нет. Тогда можно было получать её только в одном месте. У Яшина была стипендия 250 рублей. Валентина как-то встречалась с жёнами футболистов, и выяснилось, что в клубе только голая ставка составляла 250 рублей, а с надбавкой «за звание» выходило чуть ли не в два раза больше. Лев Иванович об этом даже не знал – просто не интересовался».

Дворец спорта «Динамо». На праздновании 60-летия. Лев Иванович с супругой Валентиной Тимофеевной.

Яшин на даче с семьёй. Понедельник: «В какой бы точке земного шара Яшин ни находился, он всегда звонил домой Валентине Тимофеевне и спрашивал: «Как там дети? Как твоё здоровье? И как там наше «Динамо»?» Коллега Яшина по вратарскому цеху Вячеслав Чанов рассказал характерную историю про легендарного кипера: «Приехал проведать Яшина в больницу. В палате лежат два человека: один – великий Яшин после ампутации, а второй – обычный пациент, после аппендицита. Тот стонет, а Лев Иванович его успокаивает. Великий вратарь был ещё и великим человеком. Всегда добродушный, открытый, никогда не чванился. Ни разу не слышал от него жалобы: беда, больно.

Праздничный вечер, посвящённый прощальному матчу Олега Блохина. На фото – обладатели «Золотого мяча» Лев Яшин (1963) и Олег Блохин (1975).

Открытие нового памятника Льву Яшину на Ваганьковском кладбище посетило множество футболистов — Валерий Карпин, Станислав Черчесов и другие.