«Выполняем указы Лукашенко». Брат Чалова – о футболе, который пока не закрыли

В то время как все европейские чемпионаты приостановлены из-за коронавируса, в профессиональный футбол на континенте продолжают играть лишь в Беларуси. В местном «Витебске» сейчас выступает старший брат нападающего ЦСКА Фёдора Чалова – Даниил. Сегодня 25-летний защитник вышел в эфир программы Дмитрия Егорова «Едим спорт» на радиостанции Studio 21.
— Семья не завидует: Федя сидит в Москве, а ты играешь?
— Всё нормально: семья на самоизоляции. Вроде как, говорят, следующий матч «Витебска» покажут по «Матч ТВ». Что ж, неплохо, вот все и посмотрят. А то большинство людей до этого не видели такого, как на матчах чемпионата Беларуси и сейчас понимают, что очень зря. Вот, про болельщика с аккордеоном уже несколько человек написали. Ничего обычного в этом правда нет.
— Он постоянно там?
— Вот там, куда человек с аккордеоном ходит, всегда отличная атмосфера, антураж присутствует. Потом ещё несколько часов после матча его музыка в голове играет. Это же отлично, творчество!
— Ты ведь сам тоже умеешь на аккордеоне играть?
— Нет, аккордеон пока не освоил. Но ещё пара матчей и желание появится.
— Какие ещё крутые фанаты в Беларуси бывают?
— В Витебске у нас тоже есть легенда — фанат Славик, его все знают. Ходит по трибунам туда-сюда, создаёт особенную атмосферу.
— Как Витёк в Саранске после выпивки?
— Я вообще-то играл в Саранске и могу сказать, что Витёк-то особо не пьёт. Вы его зря записываете в алкоголики. Просто манера поведения такая, яркая. У Славика тоже – включайте, смотрите, слушайте.
— А если серьёзно: ты понимаешь, почему вы до сих пор играете?
— Если честно, я пока не могу осмыслить это. Играю себе – и играю. Пока ещё можно.
— Но нет такого, чтобы игроки ставили ультиматум: «Не будем выходить на тренировки».
— У меня такого точно нет.
— Не боишься?
— Наверное, нет… Может, мне не хватает осознанности. Но, с другой стороны, я понимаю, что мы тренируемся в своём коллективе — это же то же самое, что и сходить в магазин за условной гречкой. Такой же уровень контакта с людьми. Поэтому внутренних вопросов не возникает.
⁃ Гречку у вас в магазинах тоже смели?
⁃ Есть немного такой момент. Но общего-то карантина в стране нет, соответственно, паники я не чувствую. В магазинах продукты есть. Люди всё также по улицам ходят.
⁃ Лукашенко посоветовал всем пить водку и ходить в баню?
⁃ Ну, в баню ходим, после тренировки. Водку же сказали только после работы можно – и то 50 граммов. Вот, в первом туре победили, так что после игры выполняли указ президента.
— Чуть-чуть исполнили?
— Ну не совсем водкой. Но какие-то указания были выполнены… Если серьёзно, то всё это, конечно, весело и забавно, но в команде все думают о вирусе. У нас стоят антисептики, моем руки, сейчас даже отменили рукопожатия. Если кто-то плохо себя чувствует, сразу подходит к доктору. У нас есть осознанность вируса, нужно внимательно к этому относиться. Да, в выходной день мы ещё можем прогуляться, но на концерт не пойдём.
⁃ С болельщиками общались? Вы же играли на запасном стадионе из-за проблем с полем.
⁃ Болельщики пришли, настрой у них был позитивный. Видно, что соскучились по футболу. К сожалению, играли на запасном стадионе и трибуна была совсем небольшая. Но зато после победы нас ждали, как-то по особенному радовались – было очень позитивно. Видно, что люди как-то лучше друг к другу относятся.
⁃ Тяжело сейчас выехать в Россию?
⁃ У нас было полтора дня выходных, хотел съездить домой. Но не рискую, хотя белорусы не закрывали границу, всё равно есть какие-то нюансы на выезде.
⁃ Кстати, у тебя есть маска? У нас это сейчас дефицит.
⁃ Кто-то ходит в масках, кто-то — нет. У меня лично её нет. Была одна, сейчас уже не пользуюсь. Всегда мою руки, стараюсь не находиться в общественных местах с большим количеством людей.
⁃ Мы уже увидели несколько диких матчей в Беларуси. Вот, например, 5 пенальти в одном матче было.
⁃ Вот в матче «Витебска», на мой взгляд, была спорная вторая жёлтая карточка. Вынуждены были играть в меньшинстве весь второй тайм. Но пять пенальти в одном матче — странно.
— Но никто не предлагает судьям застрелиться, как Евгений Гинер?
— Нет. Здесь всё в жёстком порядке, и это чувствуется. В Беларуси скандалы быстро решаются и сходят на нет.
⁃ Что ещё непонятно всем болельщикам – так это как определить лидеров. БАТЭ проигрывает, «Динамо-Минск» тоже. Кто фаворит, не считая «Витебск», конечно?
⁃ Сложный вопрос. В первом туре «Энергетик» обыграл БАТЭ по делу. А в прошлом сезоне «Энергетик» вообще боролся за выживание. Для людей, которые хотят понаблюдать за результатом, будет интересно. Даже не фавориты могут спокойно обыграть лидеров. Это лига, в которой всё возможно.
⁃ Но ты рад, что сейчас эта лига привлечёт внимание тренров из РПЛ?
— Конечно. Практически все спецы наблюдают только за российским футболом. Для сравнения: обычно углублённая статистика приходят игрокам через два дня, а сейчас – спустя пару часов. Так что во всём надо искать положительные моменты: мы в Беларуси можем играть, болельщики – смотреть. Надеюсь, какие-то положительные эмоции всем дадим. Будем на связи. И хотелось бы пожелать всем здоровья.
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