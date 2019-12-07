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Евгений Гинер после матча «Краснодар» — ЦСКА: Егорова надо сажать в тюрьму

Евгений Гинер после матча «Краснодар» — ЦСКА
Денис Целых
Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча «Краснодар» — ЦСКА.
Футбол / РПЛ 0

Матч «Краснодар» — ЦСКА, вернее, решения судейской бригады в этой игре, вызвали крайне жёсткую реакцию президента «армейцев» Евгения Гинера. Вот что он заявил по горячим следам в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

— Беспредел требует наказания. Я очень рад, что Ашот Рафаэлович (Хачатурянц – прим. «Чемпионата») стал председателем судейского комитета РФС. Но констатирую и другое: господин Егоров довел наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берет или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит – я не знаю, что тут сказать… Вся страна всё видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?

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Споры, «вары», эмоции, страсти. Поиграть в футбол командам не дали.

— Вы видите предвзятость в работе судейской бригады в матче «Краснодар» — ЦСКА?
— Я вижу беспредел. Это наиболее точное слово.

— И каким может быть выход?
— Я думаю, что господин Егоров прямо сегодня обязан – именно обязан, а не должен – написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС. А Ашот Рафаэлович должен поменять тех людей, которые сегодня судят. Их надо гнать метлой из нашего футбола.

— Что больше всего вас убило в этой игре? Количество желтых карточек? Неназначенный пенальти в ворота «Краснодара»?
— Нет, и то, и другое – это методология. А вот пенальти в наши ворота и сам характер судейства в этой игре – это беспредел.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
07 декабря 2019, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 15'   1:1 Ари – 63'

— Давно не помню вас таким эмоциональным. Накипело?
— Да не то, что накипело. Я просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и все.

— Вы уверены, что перемены в руководстве судейским корпусом кардинально изменят картину?
— Я уверен, что Ашот Рафаэлович эти перемены сделает. Нельзя позволять такой беспредел в нашей стране. И нет, не накипело. Я молчал, не высказывался. Я член Исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров ее пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили.

— Это очень сильное заявление.
— Но я готов отвечать за свои слова.

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