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Как живёт мир без футбола, отмена Евро, перенос РПЛ, 23 марта 2020, онлайн-трансляция

Хроники коронавируса
«Чемпионат»
Бывший футболист и тренер «Эспаньола» умер от коронавируса. LIVE!
Хроники коронавируса.
Футбол / РПЛ 0
Дибала и Паоло Мальдини заразились коронавирусом, умер бывший президент «Реала»
Хроники коронавируса.

ОНЛАЙН

15:00. Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб, известный по выступлению за «Арсенал» и «Барселону», рассказал об обстановке на родине на фоне пандемии коронавируса.

«Коронавирус отменил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что надо попытаться его остановить. УЕФА поступил правильно. Но в Беларуси всем всё равно. Это невероятно. Возможно, через неделю или две остановимся и мы. Вероятно, наш президент просто следит за развитием событий. Все здесь знают, что произошло в Италии и Испании. Это не здорово. Но люди из администрации президента Беларуси считают, что всё не так страшно, как в новостях. Так мыслят и многие молодые люди и студенты. Я же остаюсь дома со своей семьёй. Но когда выхожу, улицы и рестораны по-прежнему заполнены людьми», — цитирует Глеба The Sun.

14:30. Королевская испанская футбольная федерация на своём официальном сайте опубликовала обновлённую информацию о мерах на фоне пандемии коронавируса.

Согласно заявлению, было принято решение продлить на неопределённый срок паузу во всех национальных футбольных соревнованиях, среди которых Примера. Возобновление турнира возможно только в том случае, если правительственные органы посчитают, что нет риска для здоровья участников.

14:00. Бывший голкипер и тренер каталонского «Эспаньола» Бенито Хоанег умер в возрасте 84 лет от коронавирусной инфекции. Несколько месяцев назад он перенёс инсульт, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Ханег выступал за «Эспаньол», «Террассу», «Сарагосу», «Сабадель» и «Депортиво». В качестве тренера он работал в «Эспаньоле», «Эркулесе», «Кастельоне», «Антекерано», «Кадисе», «Мальорке», «Тенерифе», «Саламанке» и «Лас-Пальмасе».

Напомним, на прошлой неделе жертвой коронавируса стал также экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс, которому было 76 лет.

Вспомним самый великий «Реал» эпохи Санса. Там играли Шукер, Миятович и Рауль
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс. При нём Мадрид выиграл Лигу чемпионов спустя 32 года.
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