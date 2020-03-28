Тест. Как хорошо вы помните футбол 90-х? Часть 2

«Чемпионат» продолжает публиковать серию тестов, посвящённых главным футбольным событиям 90-х годов прошлого века. Тогда тренеры запросто могли курить сигару на бровке, а Алекс Фергюсон ещё не был сэром. Вспоминаем великие команды той эпохи: «Милан», «Ювентус», «МЮ», «Арсенал», «Реал», а также команды, которые ярко блеснули, такие как «Лидс», «Депортиво», «Лацио». И игроков, которые были кумирами детства: Улле-Гуннара Сульшера, Алессандро Дель Пьеро, Денниса Бергкампа…

Как хорошо вы их помните? Их лучшие голы и ключевые эпизоды в карьере? А помните старинную форму команд и их старых спонсоров? Мы собрали важнейшие события из футбола 90-х. Пройдите этот ностальгический тест «Чемпионата» и проверьте себя.

Тест можно пройти по этой ссылке.

Пройти первую часть теста можно здесь: