Тест. Как хорошо вы помните футбол 90-х?

Футбол 90-х – это ностальгические команды «Лидс», «Блэкберн», «Парма», «Лацио», «Валенсия», «Кайзерслаутерн». Владельцы, которые тратили миллионы, и не помышляя о финансовом фэйр-плей. Клубы, которые вспыхивали ярко, но ненадолго. И это легендарные футболисты, без которых детство было бы намного скучнее. Габриэль Батистута, Луиш Фигу, Алан Ширер, Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Алессандро Дель Пьеро, Рауль и множество других. В те годы в больших клубах ещё играли футболисты из России, как, например, Андрей Канчельскис в «МЮ» или Дмитрий Харин в «Челси». Мы собрали несколько всем известных эпизодов из футбола 90-х: знаменитые матчи, голы, случаи из жизни игроков, их привычки и конфликты.

Как хорошо вы помните ту эпоху? Сможете ли ответить на вопросы о кумирах прошлого? Пройдите ностальгический тест «Чемпионата» и проверьте себя.

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