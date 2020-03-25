Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Тест «Чемпионата». Футбол 90-х: Баджо, ЧМ-1994, удар Кантона, Бекхэм

Тест. Как хорошо вы помните футбол 90-х?
Анатолий Романов
Тест. Как хорошо вы помните футбол 90-х?
Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!
Футбол 0

Футбол 90-х – это ностальгические команды «Лидс», «Блэкберн», «Парма», «Лацио», «Валенсия», «Кайзерслаутерн». Владельцы, которые тратили миллионы, и не помышляя о финансовом фэйр-плей. Клубы, которые вспыхивали ярко, но ненадолго. И это легендарные футболисты, без которых детство было бы намного скучнее. Габриэль Батистута, Луиш Фигу, Алан Ширер, Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Алессандро Дель Пьеро, Рауль и множество других. В те годы в больших клубах ещё играли футболисты из России, как, например, Андрей Канчельскис в «МЮ» или Дмитрий Харин в «Челси». Мы собрали несколько всем известных эпизодов из футбола 90-х: знаменитые матчи, голы, случаи из жизни игроков, их привычки и конфликты.

Как хорошо вы помните ту эпоху? Сможете ли ответить на вопросы о кумирах прошлого? Пройдите ностальгический тест «Чемпионата» и проверьте себя.

Пройти тест можно здесь.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020