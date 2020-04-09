Три года Джикии в «Спартаке». Чемпионство, отказ «Зениту», разрыв «крестов» и капитанство.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в конце 2016 года. Переговоры между пермским клубом, за который выступал Георгий, и «Спартаком», прошли достаточно тихо. Хотя игрок уже тогда был на слуху у топ-клубов РПЛ – в ноябре впервые в карьеру защитник получил вызов в сборную России. Но без комментариев в СМИ всё же не обошлось: переговоры между клубами подтверждали в «Амкаре», а агент Георгия – Вадим Шпинёв, заявлял «Чемпионату», что интересуется защитником не только «Спартак»: «Всё идёт тихо. Главный вопрос заключается в стоимости. Могу сказать, что футболистом интересуется не только «Спартак». В сделке бы с удовольствием поучаствовал ещё один московский клуб, но у них нет денег. Также очень активен казанский «Рубин». Но сложно сказать, к какому клубу больше тяготеет сам Георгий».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Ещё один московский клуб» — это «Локомотив». Но тогда интерес «железнодорожников» остался лишь на уровне разговоров, до конкретного предложения дело не дошло. И 26 декабря 2016 года Георгий стал футболистом «Спартака».



Подписать Джикию Каррере советовал Черчесов. Через месяц после дебюта в «Спартаке» Георгий стал чемпионом, через два – дебютировал в сборной.



Массимо Каррера, тренер того «Спартака», заявил, что клуб выбрал Джикию не просто так. Массимо лично консультировался по поводу защитника со Станиславом Черчесовым – главным тренером сборной России. А голкипер красно-белых Александр Селихов после перехода Джикии даже сказал, что Джикия – надежда сборной на домашнем чемпионате мира.

Джикия: у нас дома балкон не соленьями — вином и чурчхелой забит! Встреча с Биличем, подарок Гаджиеву, дуэли с Промесом, звонок Глушакова и выбор между Россией и Грузией – в интервью с Георгием Джикией.

Но сначала у Джикии не получалось просто выйти в основе «Спартака». В матче с «Краснодаром» он не попал даже в заявку, а затем сидел на скамейке запасных, пока красно-белые играли с «Анжи», «Локомотивом», и «Оренбургом». Каррера предпочитал других защитников – Кутепова, Таски и Боккетти. Но 9 апреля Георгий всё-таки вышел в основе в матче против «Уфы». И до конца сезона место в старте не терял (кроме домашнего матча с «Ахматом», ничего не значащим для красно-белых). Вот так, дебютируя за «Спартак» в начале апреля, Джикия уже через месяц стал чемпионом России. А Станислав Черчесов, оставшись довольным игрой защитника, не только вызвал того на Кубок Конфедераций, но и дал отыграть Джикии на турнире все три матча без замен.

Осенью 2017-го Джикия «Зенит» сделал Джикии «шикарное предложение». Защитник в ответ подписал новый контракт со «Спартаком».



Следующий сезон в «Спартаке» Георгий начал уже в качестве стопроцентного игрока стартового состава. «Как только Джикии стали больше доверять, он стал это оправдывать, — рассказывает Александр Самедов – бывший партнёр защитника по «Спартаку», — из-за этого его уверенность начала расти. Тогда в нём увидели человека, который долгое время будет олицетворять этот клуб. Он изначально был скромным парнем, потом попал в сборную, отыграл на Кубке Конфедераций. Заматерел и привык к роли лидера».

Осенью 2017-го Георгий обратил на себя внимание со стороны «Зенита» — в соцсетях и СМИ было несколько сообщений о том, что «сине-бело-голубые» сделали будущему капитану «Спартака» «шикарное предложение». Но контракт с «Зенитом», по словам агента Джикии, защитника не интересовал.

«Отказать «Зениту» – поступок!» Душевное интервью с экс-тренером Джикии Вы думали, что знаете Джикию? Прочтите это интервью.

— Слышал о предложении «Зенита», — говорил Джикия в ноябре 2017-го, — приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны.



В том же месяце Георгий продлил контракт с красно-белыми до 2022 года.

«Отказать «Зениту» – это поступок, — говорил в интервью «Чемпионату» детский тренер Джикии Александр Антипов, — я ему сказал: «Молодец, что не переехал в Санкт-Петербург». Гео ответил: «Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают». Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы. Это говорит о воспитании человека. Правильный баннер тогда фанаты вывесили».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Но Джикия влюблял в себя болельщиков не только такими поступками, но и чувством юмора: «Бегать за Салахом – врагу не пожелаю, пусть его закрывает Комбаров», — так Георгий говорил перед матчем с «Ливерпулем». А старую стычку с Промесом (игроки немного повздорили, когда защитник ещё выступал за «Амкар») он объяснял желанием голландца поцеловаться.



— Джикия — добрый, скромный и порядочный парень, — рассказывает Самедов, — с таким точно пойдешь в разведку. Он умеет пошутить, но при этом может быть очень серьезным. Георгий умеет переключаться, знает, когда нужно остановиться. Он знает меру. Если перебарщивает, то понимает это.

В декабре 2017-го Каррера назвал Джикию лучшим игроком года. На тот момент у Георгия было всё, что нужно профессиональному футболисты – любовь фанатов, стабильное место в основе клуба и сборной. Но начало 2018-го для защитника выдалось кошмарным.



В начале года Джикия угодил в скандал с «шоколадками» и расизмом. После этого получил тяжелейшую травму и пропустил домашний чемпионат мира.



Именно чувство юмора подставило Джикию в начале 2018 года. На сборах пресс-служба «Спартака» решила произвести эксперимент – Джикии на целый день отдали вести аккаунт клуба в twitter.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» обвинён в расизме. Британские СМИ сошли с ума Мария Захарова права: атака на Россию перед ЧМ-2018 будет жестокой. Но разве мы её не заслуживаем?

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — пошутил Джикия, наведя камеру на Луиса Адриано. И этой фразы было достаточно, чтобы иностранные СМИ заговорили о расизме в российском футболе. «Спартаку» тогда пришлось экстренно снимать ролик, где Джикия обнимается с бразильскими одноклубниками. Закончилось всё безобидно – КДК предупредил Джикию, а штраф (в 20 тысяч рублей) выписали Леониду Трахтенбергу – главе департамента клуба по связям с общественностью.



Но этот случай – пустяк, по сравнению с тем, что случилось с Джикией в товарищеском матче с китайским «Шанхай СИПГ». На 15-й минуте защитник упал и схватился за колено – его пришлось менять. Травма была тяжелейшей — разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. 23 января Георгий был успешно прооперирован, футболиста поддерживал весь российский футбол – от Черчесова и Дзюбы – до «Амкара» и Кокорина.

Что такое разрыв передней крестообразной связки и сколько пропустит Джикия Ответы на главные вопросы последних суток.

— Я чувствовал такую боль, как будто ногу оторвали, — рассказывал Джикия в мае 2018-го, — даже не могу передать, что это за ощущения. Было опустошение, разочарование – все негативные слова. Я понимал, что это не обычная травма, придётся много пропустить.



Пропустить пришлось всё окончание РФПЛ и, главное, домашний чемпионат мира.

— Мы не имели права рисковать и вызывать его в сборную, — рассказывал врач сборной Эдуард Безуглов, — если я владею данными, что после операций у конкретного хирурга игроки восстанавливаются за пять-семь месяцев, зачем должен говорить иное?! Сам Джикия рвался. Он надеялся до последнего. Я ездил в Тарасовку, и мы понимаем, что ориентировочно где-то с 15 июня он начнёт тренироваться в общей группе. Это тоже очень быстро. Но подготовка к чемпионату мира, ещё раз повторюсь, началась 18 мая. Спросите у 100 хирургов, у 100 спортсменов: через четыре месяца после такой травмы можно начать тренироваться в общей группе без ограничений? Ответ будет один: «Нет». А если бы колено не выдержало? То все эти же люди, которые сейчас критикуют, кричали бы: «Зачем форсировали?



В общую группу «Спартака» защитник вернулся только седьмого июля. За неделю до финала чемпионата мира.



Летом 2018-го Джикия был назначен вице-капитаном «Спартака», через год – капитаном. Он был готов к этому с детства.



После возвращения Джикии в строй, игроки «Спартака», по сообщению Sport24, выбрали его вице-капитаном команды. Капитаном же был Денис Глушаков. А после ухода полузащитника из клуба летом 2019-го капитанская повязка окончательно перешла к Георгию.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Святой» Георгий. Воля фанатов «Спартака» исполнена, Джикию назначили капитаном Но теперь для идеализируемого футболиста начнутся непростые времена.

Но готов он был к ней ещё с детства. Ещё в школьной команде он был неформальным лидером: «В школьной команде вокруг него формировалась атмосфера, — рассказывает детский тренер Джикии Антипов, — к нему люди тянулись. Хотя даже будучи юношей, Гео мог «напихать» партнёрам: «Слушай тренера, не огрызайся».



Партнёры не просто так видят в Джикии лидера. Вот несколько показательных моментов из его карьеры – после кубкового матча с «Спартаком» из Нальчика защитник «красно-белых» пошёл в раздевалку соперника. Кто-то из фанатов «Спартака» мог бы возмутиться, но ведь именно нальчинский «Спартак» приютил Джикию, когда тот оказался не нужен «Локомотиву». Признавался Георгий, что скучает и по «Амкару».

Есть и ещё одна примечательная история, её пару лет назад «Чемпионату» рассказал первый тренер защитника:



— Когда Георгию было 12-13 лет, появился закон, согласно которому заниматься футболом в академиях могли только граждане России. Это коснулось и его, и Замира Джанашии – брата Зазы Джанашии. У Георгия всё шло хорошо, многое получалось, а тут пришлось на год уйти из «Локомотива» и вернуться в Балашиху. И всё из-за проблем с паспортом. Его семья сбежала из Абхазии, когда началась война (речь о событиях 1993 года. – Прим. «Чемпионата»). Все документы там остались. Георгий год делал паспорт, а потом вернулся к нам. А ведь из Балашихи до Перово не так близко. Другой мог остыть, но не Георгий. Я им горжусь.

Почему Джикия – будущий капитан «Спартака». А может, и сборной России Как пройти все круги ада в российском футболе, но оказаться в «Спартаке».

— О Джикии я могу рассказывать бесконечно, — говорит о капитане «Спартака» его бывший партнёр Джано, — мы сразу сдружились. Он сильнейший игрок, а его главный плюс в его характере, он очень спортивный. В жизни Джикия добрее, чем на поле. С первой тренировки хотел доказать, что он лучший. И у него это получилось. Его сила в том, что он очень быстро дошёл до всех целей, стал капитаном. Он это заслужил и заслуживает большего – Джикия может играть в одном из пяти топ чемпионатах, минимум в средней команде Англии, Испании. Да даже в такой команде, как «Наполи». Я ему желаю успехов, всегда с ним на связи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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