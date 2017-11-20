Агент: предложение «Зенита» Джикию совсем не интересовало

Футбольный агент Вадим Шпинёв, участвовавший в переговорах по продлению контракта защитника Георгия Джикии со «Спартаком», оценил подписание нового договора между игроком и клубом до 2022 года.



«Продление контракта с Джикией — это высокопрофессиональный шаг руководства «Спартака». Хочу выразить благодарность, что клуб выполнил договорённости, достигнутые при подписании договора год назад. Обсудили тогда, что если Георгий будет расти, то это отразится и на его контракте.



Было ли предложение от «Зенита»? Это не имеет значения, Георгия это совсем не интересовало. Он сердцем выбрал «Спартак» и хочет защищать красно-белые цвета. Для Джикии важно, что к нему относятся как к важному члену команды, он гордится этим», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Джикия: продлению контракта безумно рад, спасибо «Спартаку» за доверие