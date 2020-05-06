Враги, говорите? Как «Спартак» одним матчем спас ЦСКА от вылета в первую лигу

«Спартак» и ЦСКА – самые принципиальные соперники в нашем футболе. Футбольные враги. Болельщики красно-белых, наверное, радовалось бы, словно собственному чемпионству, вылету красно-синих. И наоборот. Тем удивительнее история из 1974 года, когда спартаковцы помогли «армейцам» сохранить место в Высшей лиге.



«В 1974-м мы заняли второе место и в конце сезона играли в Алма-Ате. Тамошний «Кайрат» на вылет стоял. Старостин сидел в тех краях, и к нему пришли местные руководители. Уже после матча он рассказал – мол, вспоминали былое, просили помочь. Но Николай Петрович отрезал: «Этого не будет». И на сговор не пошёл. Мы выиграли – 4:0. И именно этот счёт (не меньше!) спас от вылета из Высшей лиги ЦСКА, в котором тогда играл в порядке воинской службы Витя Папаев. Возглавлял «армейцев» в том сезоне великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов – и, когда ЦСКА благодаря нам спасся, прислал телеграмму: «Благодарю за службу, возвращаю вам Папаева», – вспоминал в книге «Спартаковские исповеди» Евгений Ловчев.

На самом деле бывший полузащитник «Спартака» чуть-чуть ошибся, возвращаясь к деталям случившегося в сезоне-1974. Это не удивительно – столько лет прошло! Рассказываем, какой на самом деле была ситуация в концовке чемпионата.

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В 1974 году про договорные матчи писали в прессе. Судьба ЦСКА на финише зависела от результата его матча, а не от разницы мячей

Вообще, в те годы договорные матчи в чемпионате СССР были распространены, и это ни для кого из специалистов не являлось секретом. Вот, например, что писал в июльском номере еженедельника «Футбол-Хоккей» заслуженный тренер страны Виктор Маслов:



«Поводя итоги первого круга, считаю своим долгом заметить, что некоторые матчи представляли удручающую картину тем, что от борьбы сознательно отказывались обе встречавшиеся команды. И даже если эти матчи заканчивались не нулевыми ничьими, а с результатами 2:2 или 3:3, это вряд ли кого могло ввести в заблуждение».



Если бы «Спартак» проиграл «Кайрату» в Алма-Ате, никто бы, конечно, не стал проводить расследование и выяснять шокирующие подробности матча. Тем более перед 29-м туром уже не вызывало никаких сомнений, что занимающие второе место москвичи не догонят лидера чемпионата киевское «Динамо». Гонка за золото превратилась в формальность.



К 10 ноября ситуация в таблице была следующей: киевское «Динамо» опережало «Спартак» на шесть очков (за победу тогда давали лишь два очка), причём обе команды имели по три матча в запасе, включая по одному перенесённому. Вылетел из Высшей лиги аутсайдер «Нистру». Ещё несколько команд стремились сохранить место в элите, чтобы не составить компанию клубу из Кишинёва. В наиболее сложной ситуации находились «Заря» из Ворошиловграда, занимавшая 15-е место с 23 очками, а также ЦСКА и «Кайрат» (по 24 очка). В отличие от конкурентов, у москвичей и алмаатинцев оставалось только по две игры на финише – перенесённых матчей они не имели.

Киевляне получили в Ташкенте устраивавшую их ничью 3:3, позволив сопернику уйти от поражения на 89-й минуте, и отпраздновали чемпионство. «Заря» разгромила дома московское «Торпедо» – 3:0, а вот ЦСКА потерял очки в Донецке: сыграл вничью с «Шахтёром» – 0:0. «Спартак», как и говорил Ловчев, не стал валять дурака в Алма-Ате и раскатал «Кайрат». В середине первого тайма Александр Пискарёв забил первый гол, а во втором тайме тот же Пискарёв, Валерий Гладилин и Михаил Булгаков послали ещё три мяча в ворота хозяев.

Таким образом, перед заключительным 30-м туром ЦСКА и «Заря» набрали по 25 очков, а «Кайрат» – 24. В случае равенства набранных баллов положение команд определялось разницей мячей. У москвичей она составляла "-5", у ворошиловградцев "-8", а у алмаатинцев — "-11". Выходит, судьба «армейцев» зависела только от них самих. ЦСКА достаточно было выиграть с любым счётом, не оглядываясь на количество мячей. Либо сыграть вничью, надеясь на то, что «Кайрат» не победит завоевавшее золото киевское «Динамо» с фантастической разницей более чем в пять голов.

Так совпало, что ЦСКА играл 17 ноября на выезде с «Зарей». Этот матч начинался позже игры в Алма-Ате, а значит, участники противостояния в Ворошиловграде могли выстраивать свою тактику и стратегию в зависимости от результата встречи «Кайрат» – «Динамо» Киев. Казахстанцы сумели выиграть лишь со счётом 2:1, поэтому существенно разницу мячей не поправили. По-прежнему отставали даже от «Заря». Неудивительно, что в Ворошиловграде была зафиксирована гроссмейстерская ничья – 0:0. ЦСКА сохранил место в Высшей лиге, поскольку имел "+5" по голам в сравнении с «Кайратом».

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Как бы то ни было, победа «Спартака» в Алма-Ате действительно помогла ЦСКА. Если бы красно-белые потеряли очки, «армейцы», скорее всего, вылетели бы. Ведь у «Зари», в отличие от конкурентов, оставался один перенесённый матч – в Тбилиси с «Динамо». Потребуйся украинцам хотя бы очко в Грузии, они наверняка решили бы вопрос. А в сложившихся обстоятельствах «Заря» могла позволить себе даже минимальное поражение, чтобы сохранить преимущество над «Кайратом» по разнице мячей.



Разумеется, «Заря» получила нужный результат. «Разыграли партию» в Тбилиси красиво. Гости из Ворошиловграда забили два мяча к 10-й минуте, однако в концовке матча хозяева осчастливили публику эффектным камбэком. Голы Манучара Мачаидзе на 80-й минуте и Гиви Нодии на 87-й принесли «Динамо» победу – 3:2. Все были довольны. Кроме «Кайрата».

Самое забавное, что ещё 6 ноября, когда финиш был близок, а положение в группе аутсайдеров оставалось запутанным, «Кайрат» и ЦСКА тоже сыграли друг с другом довольно странный матч в Москве. По ходу игры хозяева дважды зарабатывали пенальти, но Борис Копейкин пробил мимо, а удар Владимира Федотова парировал вратарь. Возможно, соперники предполагали, что нулевая ничья поможет им в борьбе за выживание, но алмаатинцам очка-то и не хватило.

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Любопытно, что ЦСКА не так плохо начал сезон-1974. На старте чемпионата СССР «армейцы» находились в группе лидеров – после шести туров вообще делили первое место, но затем у них начался спад. В результате завершался сезон для москвичей совсем уж удивительным событием: на финише наставника команды Владимира Агапова сменил знаменитый хоккейный тренер Анатолий Тарасов.

«В 1974 году тренером в ЦСКА был Агапов. Мягкий, тренировки весь сезон – только «дыр-дыр». Приходим как-то, а он по воротам бьёт. Мы стоим, он бьёт. Через полчаса: «А что вы стоите?» – «На тренировку пришли…» – «Ах, ну да!». В конце сезона, когда мы на вылет стояли, подошёл: «Ребята, ну давайте уже сами решайте, кого ставить!» – вспоминал в интервью для «Советского спорта» нападающий того ЦСКА Копейкин.



К слову, дерби «Спартак» – ЦСКА (2:1) в октябре ознаменовалось скандалом. Игра была очень нервной, поскольку обе команды решали серьёзные турнирные задачи. В середине второго тайма при счёте 1:1 капитан «армейцев» Владимир Капличный, раздосадованный неудачными действиями одноклубника, выместил на нём злость. Крикнув «** твою мать», он бросил в партнёра мяч. Судья Владимир Липатов поступил согласно инструкции – удалил Капличного с поля. Уходя с поля, защитник (как было указано в протоколе) нецензурно оскорблял арбитра, а также грозил ему физической расправой после матча. Красно-белые в большинстве дожали ЦСКА на последних минутах и выиграли дерби. Тем не менее через месяц спартаковцы выручили «армейцев».

Главный позор в истории «Спартака». Игроки делили власть, а команда вылетела в первую лигу «Спартак» надеялся на «договорняк» в Киеве в 1976-м. Но там сделали все, чтобы он вылетел.

Ну а два года спустя уже ЦСКА мог помочь боровшемуся за выживание «Спартаку». Если бы «армейцы» в последнем туре выиграли у «Днепра» в Днепропетровске, то их принципиальный соперник сохранил бы место в Высшей лиге. Но они уступили 0:1 – и красно-белые во главе с лидером команды Ловчевым вылетели.