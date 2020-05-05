Эпичный провал «Спартака» в еврокубках. Как красно-белые проиграли 2:6 после победы 4:1

В ноябре 1987 года счастливые болельщики «Спартака» праздновали долгожданное чемпионство. Спустя восемь лет команда под руководством Константина Бескова вернула себе золотые медали. Однако радость москвичей смешивалась с досадой. За неделю до оформления титула спартаковцы пережили катастрофу на международной арене. То поражение от «Вердера» – одно из самых болезненных для красно-белых в еврокубках.

Сколько стоили игроки «Спартака» на пике карьеры. Шюррле подешевел в 5 раз! Рассказываем о ценах на спартаковцев в лучшие для них периоды.

В «Спартаке» обрадовались попаданию на «Вердер». Игроки были уверены, что пройдут немцев после 4:1 в Москве, и ехали в Бремен «походить по магазинам»



«Спартак» начал выступление в Кубке УЕФА сезона-1987/1988 с матчей против дрезденского «Динамо» в 1/32 финала. В Москве команда Бескова разгромила соперника – 3:0, поэтому в ГДР красно-белых даже устроило поражение со счётом 0:1.



Попаданию на «Вердер» в 1/16 финала скорее обрадовались. Весной команда Отто Рехагеля финишировала на пятом месте в своём чемпионате, поэтому никто в «Спартаке» и предложить не мог, что встречается с будущим чемпионом Германии (ФРГ). Для бременских «музыкантов» это был сезон шедевров во всех турнирах.



«Эта жеребьёвка порадовала всех, – вспоминал Александр Мостовой в книге «По прозвищу «Царь». – Поездка больше волновала не в спортивном плане, а в бытовом. Раньше любой выезд за рубеж рассматривался как бонус, как возможность что-то купить, походить по магазинам. За кордоном, в отличие от нашей страны, любых товаров было навалом – будь то куртки, джинсы, ботинки или что-то ещё. Любая игра за рубежом рассматривалась под такой призмой. Поэтому всех очень волновала жеребьёвка еврокубков. При этом мы всё время подшучивали над ребятами из ЦСКА, которые если и ездили за рубеж, то в основном в соцстраны – ГДР, Чехословакию. «Парни, вас возят, как типичных советских туристов», – смеялись мы. Нам же подчас доставались шикарные страны. Западная Германия – из их числа. Первый матч сложился для нас легко, и в Бремен мы ехали со спокойной душой». Кстати, 19-летний Мостовой по итогам сезона-1987 был признан лучшим новичком чемпионата СССР.

Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали Рыжков, Козлов, Малоян, Прудников: казалось, они – будущее сборной России.

Действительно, в первой игре в Москве на стадионе «Динамо», собравшей около 50 тыс. зрителей, «Вердер» разочаровал. Более того, результат встречи с представителем чемпионата ФРГ оказался таким же, как и с командой из ГДР – крупная победа «Спартак». Разве что Бремен забил на выезде. Любопытно, что из-за нелётной погоды матч перенесли со среды на субботу. Немцы добирались до столицы СССР с приключениями.

Обоюдоострое начало завершилось быстрым голом Мостового. Фёдор Черенков навесил с левого фланга, голкипер Оливер Рек ошибся на выходе, а юный атакующий полузащитник отправил мяч в пустые ворота. «Спартак» контролировал игру, и до перерыва забил ещё один гол. Здорово сыграл Сергей Родионов: нападающий принял длинную передачу, разобрался один в один с защитником сборной Норвегии Руне Братсетом и нанёс точный удар.

В начале второго тайма спартаковцы в третий раз огорчили немцев. Евгений Кузнецов подал со штрафного, Черенков сделал скидку головой, а Родионов пробил в дальний угол – мяч приземлился аккуратно под штангой. Блестящее исполнение!



Тем обиднее был «дешёвый» ответный гол гостей за 10 минут до финального свистка. Началась атака банальным выносом от Река, продолжилась выигранным верховым единоборством, завершилась – подбором и точной передачей в штрафную. Почти 39-летний форвард Манфред Бургсмюллер (к слову, он ушёл из жизни в мае прошлого года) вернул «Вердер» в игру. Но в концовке «Спартак» забил ещё раз. Борис Кузнецов с Черенковым запутали оборону немцев перепасовкой в штрафной, после чего полузащитник Виктор Пасулько поразил цель ударом головой. Между прочим, Рехагель хотел пригласить Пасулько в «Вердер» двумя годами ранее, когда его команду из еврокубков выбил одесский «Черноморец». Бремен предлагал 1 млн марок. Конечно же, Пасулько не разрешили уехать за границу, а вот в «Спартак» отпустили.



Видео матча в Москве



Бесков в своей книге: «Моя жизнь в футболе» образно рассказывал о настроении в команде после первого матча с «Вердером»: «В московской встрече команд у спартаковцев многое получилось, на волне подъема были забиты четыре мяча, удались многие комбинации, было неплохое физическое состояние. «4:1. Считайте, что мы вышли в следующий тур розыгрыша этого кубка, – говорили футболисты. — Отквитать три мяча мы бременцам не позволим». А я видел, как говорится, невооруженным глазом, что игроки «Вердера» сильны, технически умелы, в тактическом отношении на самом современном уровне – словом, это весьма добротная профессиональная команда. Да, нам многое удалось в родных стенах, но такие состязания состоят каждый раз из двух раундов; у себя дома, в Бремене, «Вердер» даст нам жестокий бой, и к нему надо быть готовыми. Игроки кивали в знак согласия. Кто-то даже брал слово и заверял, что приложит и так далее… Но было видно: ребята чересчур самоуверенны, запас в три мяча их как бы убаюкал. И это более чем тревожило. Пытался поговорить с некоторыми ведущими игроками тет-а-тет: мол, ты-то уж какой стреляный воробей, тебя на мякине не проведешь, ты понимаешь, какую кашу способен заварить на своем поле «Вердер»; потолкуй с ребятами, объясни им по-свойски. Команду необходимо мобилизовать! Всё было тщетно. И естественно, где тонко, там и рвется. Подтвердилось «правило бутерброда», который если падает, то непременно маслом вниз».

Фото: Еженедельник «Футбол-хоккей»

Рехагель на послематчевой пресс-конференции сказал, что оставляет своей команде 20% на выход в следующий раунд.

Им аплодировали стоя. Почему в СССР не показали легендарный разгром «Арсенала» «Спартаком» За запись этой игры обещают очень серьёзные деньги.

Немцы взяли «Спартак» хитростью, сыграв на советском менталитете. Возможно, игроки «Вердера» использовали допинг



В день матча в Бремене всё шло не так. По словам Бескова, он предчувствовал поражение от «Вердера», а Вагиз Хидиятуллин вообще охарактеризовал поведение игроков «Спартака» фразой «мы предали футбол». Опытный защитник вспоминал, как за несколько часов до игры футболисты занимались тем, что мерили привезённые немцами костюмы. Тренер, узнав об этом, назвал игроков «шмоточниками». Бесков запретил спартаковцам брать деньги (по 1000 марок на человека), обещанные немцами за перенос игры в интересах телевидения со среды на вторник.



Мостовой подтвердил эту историю: «Мы получали суточные и могли тратить их в местных магазинах. Не надо долго думать, куда лежал наш путь в свободные минуты за границей. Деньги есть, значит, надо мчаться за покупками. Тем более мы молодые ребята. Нам интересно слово «мода». Семьдесят лет в Союзе подобного понятия для наших граждан, по сути, не существовало (товаров-то на прилавках было немного), а для нас оно начало постепенно открываться. Так что наша программа была отработана: до обеда – магазины, после обеда – опять магазины. О футболе в такой ситуации никто и не думал. Расстарались и немцы. Когда мы прилетели в Бремен, они сразу накинулись на нас со своими презентами. Надарили модных плащей, ещё каких-то шмоток. Словом, окончательно усыпили бдительность. Мы были уверены, что уж 0:3-то точно не проиграем. В те годы и два мяча, пропущенные нами в одном матче, были редкостью. Мы уже думали о следующем раунде: кто нам попадется в соперники, из какой страны? Вот бы здорово, опять команда из Западной Европы. Из Испании или Италии. Помню, как мы приехали на стадион, разминку и наши смешки. Мол, сейчас два таймика спокойно отгоняем – и все будет прекрасно. Выходим на игру – настроение уже меняется. Стадион – заполнен, все кричат, шумят, поют. До этого мы играли в Дрездене, а это Восточная Германия, и обстановка на стадионе там была гораздо спокойнее. Здесь же фанаты вдобавок ко всему пустили едкий дым».

Хозяева хитро сыграли на менталитете футболистов из СССР. Вдобавок «Вердеру» повезло, что в этот день едва ли не худший матч в карьере выдал Ринат Дасаев, признанный в 1987-м лучшим вратарём чемпионата. Уже на 3-й минуте после подачи углового Дасаев ошибся на выходе, и рослый форвард Франк Нойбарт забил головой из пределов вратарской. Ещё через семь минут тот же Нойбарт увеличил преимущество «музыкантов»: в этом эпизоде голкипер опять промахнулся на перехвате. Наконец, уже в середине первого тайма «Вердер» повёл по сумме двух матчей. Удивительный провал в обороне «Спартака» завершился голом нападающего Франка Орденевица, которому никто не помешал войти в штрафную и спокойно пробить Дасаева.

Мостовой: «Как только прозвучал свисток, немцы, словно заведённые, понеслись вперёд. Мы даже мяча не видели. Уже к 20-й минуте счёт был 3:0 в их пользу. Никто из нас этого ожидать не мог. А могли вполне и 0:5 «гореть», столько моментов немцы создавали. Они носились по полю как заведённые. Было даже ощущение, что ребята «под допингом». Глаза у них были словно стеклянные. Пытаешься остановить соперника, и толкаешь его, и руками придерживаешь, а он всё равно бежит вперёд и тебя будто не замечает. Потом уже пошли разговоры, что эту игру мы якобы продали. Назывались даже какие-то фамилии: вратаря, защитников. Моего имени в их числе не было. Никто не мог понять, как мы могли проиграть столь крупно. А нас попросту смяли. Были слухи, что немцы на самом деле что-то принимают или им колют какие-то препараты. Очень уж зверски они носились по полю. Мы были в полной растерянности».

Незабываемый дубль Черенкова «Астон Вилле». Как «Спартак» обыграл топ-клуб Европы Английская команда за год до этого стала победителем Кубка чемпионов.

Про допинг у «Вердера» на самом деле говорил не только Мостовой. Но как теперь докажешь? Впрочем, каким бы ни было состояние соперника, спартаковцы сами допускали детские ошибки. Дасаев признавался в интервью для «Советского спорта»:



«Я не думал, что так случится. Хотя ни перед одной игрой так не нервничал, как перед матчем в Бремене. Пытался успокоиться в автобусе – не получилось. Видно, сказалась усталость, накопившаяся в осенних играх за клуб и за сборную, когда каждый пропущенный мяч мог стать решающим… Да, «Вердер» здорово сыграл впереди. А я должен был выручить. Но это был не наш, да и не мой день. Наверное, вратари поймут меня. Словно какой-то злой рок преследовал, понимаете. Всё было как в тумане, как в кошмарном сне, который врезается в память на всю жизнь».



Без тумана и вправду не обошлось. Самого настоящего. В какой-то момент видимость в белой дымке стала совсем плохой, поэтому судья подумывал об остановке игры. Для спартаковцев перенос матча на другой день точно стал бы лучшим решением, но этого не произошло. Хотя в середине второго тайма чуть-чуть оживший «Спартак» забил в тумане столь ценный выездной гол. Черенков переиграл Река после проникающей передачи Мостового.



«Много версий довелось слышать, но у меня есть и своя: самое удивительное, что мяч был совсем другого качества – не такой, как обычно, – рассказывал Черенков в интервью для «Спорт уик-энда». – Обманывал он нас, был, знаете, такой мягкий… При счете 0:3 в Бремене забил гол, надо было хотя бы удержать этот результат, который нас устраивал, но мяч, повторю, был «другой». В одном моменте у немецких ворот даже не сориентировался, как его принять».



Однако и при счёте 3:1 в головах игроков гостей был полный туман. Всё смешалось воедино – допинг, плащи, мячи, – и уничтожило спартаковскую игру. На 80-й минуте свободный защитник Гуннар Зауэр выиграл верх в штрафной Дасаева после кросса с левого фланга, нанёс классный удар головой с линии вратарской и перевёл матч в дополнительное время.



В последние полчаса у красно-белых не осталось ни силы, ни воли, чтобы противостоять «Вердеру». Сперва лучший бомбардир «музыкантов» в том сезоне нападающий Карл-Хайнц Ридле забил ещё один гол со «второго этажа», а потом Бургсмюллер сделал счёт совсем уж неприличным – 6:1. Этот момент тоже начался с ошибки Дасаева, который крайне неудачно ввёл мяч в игру рукой. «Спартак» смог лишь сократить отставание. Пасулько вновь напомнил о себе Рехагелю, забив красивейший гол. Принял мяч на грудь после передачи из глубины и пробил с лёта.



Видео матча в Бремене.



«Вердер» совершил исторический камбэк, который в Бремене не забывают до сих пор. В следующем раунде «музыканты» выбили ещё одну команду из СССР – тбилисское «Динамо» (2:1 дома и 1:1 в гостях), а в итоге дошли до полуфинала. Спартаковцы же вернулись из Германии с пустыми руками, если не считать сделанных в магазинах покупок.