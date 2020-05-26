Сразу два богатых инвестора претендуют на «Уфу». Что об этом нужно знать

Сегодня «Уфа» стала главным ньюсмейкером российского футбола. Разбираемся в самой громкой истории дня.
С чего всё началось?
Разговоры о приходе иностранных инвесторов в РПЛ начались две недели назад. Тогда издание «РБ Спорт» сообщило, что владельцы «Манчестер Сити» рассматривают вариант с покупкой российского клуба. По данным источника, City Football Group через посредника уже провела переговоры в феврале, однако тогда они были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Тогда источник не назвал клуб, с которым были проведены переговоры.
Неизвестный клуб — это «Уфа»
Сегодня комментатор Роман Нагучев громыхнул инсайдом в своём телеграм-канале «Он-Эйр». По его информации, на российский клуб претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». При этом генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов склоняется к первому варианту. Руководители клуба уже провели несколько встреч на предмет возможной продажи.
Мы дозвонились до гендиректора «Уфы» и попросили прокомментировать эту информацию. Газизов был лаконичен: «Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине».
Действительно ли всё серьёзно
На словах всё выглядит очень впечатляюще. «Уфа» давно зарекомендовала себя как клуб, который грамотно работает и здорово ведёт трансферную политику. Трансфером Зинченко в «Манчестер Сити» клуб позиционировал себя в очень привлекательном свете перед европейским рынком.
Но, по нашим данным, до какой-то конкретики пока далеко. Согласно нашей информации, City Football Group пока вообще для себя ничего не решила относительно инвестиций не только в России, но и в любой стране Восточной Европы. Что касается Red Bull, то тут всё более конкретно.
Red Bull планирует выйти на рынок Восточной Европы. Для этого компания подготовила список клубов из разных стран. В него вошла и «Уфа», но помимо неё там более 10 клубов.
Поэтому не стоит торопить события и утверждать, что «Уфа» войдёт в систему Red Bull. Да, вероятность есть, но до какой-то конкретики пока далеко. Но нам, конечно, хотелось бы, чтобы это случилось.
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