Во все тяжкие. Как футболист Понсе докатился до ограбления банков

Пока вы находитесь в ожидании возобновления сезона в Ла Лиге, предлагаем скоротать время за прочтением удивительной истории жизни испанского футболиста 60-х и 70-х годов Хосе Луиса Понсе, спортивная карьера которого под воздействием наркотиков превратилась в криминальную.

Путь Понсе в Примеру был непростым. Но он даже сыграл против «Реала» — высшая точка его карьеры

Понсе родился в небольшом испанском городке Сенета 27 августа 1942 года, получил футбольное образование в «Мурсии», но до основы главного клуба родной провинции так и не добрался. Путь наверх молодому нападающему пришлось начинать с низших дивизионов – транзитом через команду четвёртого дивизиона «Агилас» он оказался в галисийском «Оренсе» из Сегунды. 19-летнего игрока лично хотел видеть в составе тренер Хосе Луис Молинуэво. Понсе, преисполненный надежд на игровую практику, получил месячное жалование в 2500 песет, но в своём первом сезоне-1961/1962 провёл всего два матча. Причиной столь разочаровывающего развития событий стала отличная форма Абеля Фернандеса – другого новичка клуба. Воспитанник «Расинга» был основным исполнителем и отличился в чемпионате 19 раз, а «Оренсе» взобрался в итоговой таблице на третье место. В следующей кампании конкурент вернулся в Сантандер, а творца успеха Молинуэву переманил хихонский «Спортинг». С новым наставником Хуаном Хосе Уркису у Понсе не заладилось ещё на предсезонке: ему сразу была отведена роль запасного, в итоге – 8 матчей и 1 забитый мяч.



Чтобы сделать следующий карьерный шаг, Хосе на год вернулся в Терсеру, где выступал за «Альбасете» и занял с клубом первое место в своей географической группе. Сезон-1964/1965 уже бывший нападающий начал на Балеарских островах. В «Констанции» Понсе был переквалифицирован в правого защитника и регулярно появлялся на поле в рамках Сегунды, отыграв 25 матчей в этом сезоне и 27 в следующем. Его оборонительные навыки привлекли внимание более статусных коллективов, и в 24-летнем возрасте упорный футболист добрался-таки до Примеры. Летом 1966-го «Эльче» выложил за его трансфер 800 тыс. песет и позволил дебютировать на высшем уровне. 11 сентября бело-зелёные в первом же туре отправились в Мадрид в гости к «Реалу», на «Сантьяго Бернабеу» Понсе вышел в старте на месте левого центрального защитника. «Эльче» использовал трёх ЦЗ, и Хосе оказался лицом к лицу с правым крайним нападающим «сливочных» Пако Хенто. Хозяева ожидаемо выглядели мощнее – после 90 минут на табло горели цифры 4:1, а Хенто разжился дублем. Несмотря на столь неудачный старт, бело-зелёные завершили сезон-1966/1967 на приличном девятом месте, а Понсе стал опытнее на 25 матчей.



Начало следующей кампании также вышло скомканным – четыре поражения за первые восемь туров. Проигранный 12 ноября «Лас-Пальмасу» матч (1:2) стал для Понсе последним в составе «Эльче». После этого карьера защитника совершила неожиданный поворот. В 1968-м игрок отправился покорять NASL (одна из лиг-предшественниц MLS) и отбегал за канадский «Торонто Фальконс» 30 игр, однажды ассистировав партнёру. После возвращения на родину был вылет из Примеры с «Кордовой» и из Сегунды с «Кальво Сотело».

В «Мурсии» Понсе подсел на таблетки, содержащие амфетамин. В итоге его выставили из клуба

В сезоне-1971/1972 свершилось знаменательное событие – 29-летний Понсе вернулся в «Мурсию», в которой так и не смог закрепиться в юности. «Перцы» на тот момент обитали в Сегунде В, но при участии воспитанника дважды последовательно повышались в классе и в кампании-1973/1974 уже жгли в Примере. Первые два тура защитник пропустил, а дальше, что любопытно, у него опять случилась поездка на «Сантьяго Бернабеу». На этот раз встреча для Хосе закончилась мирно. 15 сентября 73-го «Реал» и «Мурсия» разошлись ничьей – 1:1. В чемпионате он 24 раза вышел на поле, а «перцы» с большим трудом сохранили прописку в элите, зацепившись за спасительную пятнадцатую строчку. Больше Понсе в футболке родного клуба никто не видел, да и вообще на поле. До аргентинского тренера Фелипе Месонеса дошла информация о пагубных привычках подопечного, и новый контракт Хосе Понсе предложен не был.



Что же послужило причиной тому, что 31-летний молодой человек остался без любимого дела, работы, источника доходов, а его жизнь покатилась на дно? Катализатором всех бед оказался препарат Centramina, который он начал употреблять, выступая за «Мурсию» в третьем дивизионе. Он был очень популярным в 1960-х и начале 70-х и проник во все сферы жизни испанцев, так как долгое время отпускался в аптеках без рецепта. Обычно приём средства не вызывал привыкания и точечно использовался, например, студентами и спортсменами для стимуляции центральной нервной системы.



Таблетки содержали амфетамин и предназначались для лечения депрессивных состояний, утренней астении, нарколепсии, постэнцефалитического паркинсонизма, гипотиреоза, ожирения, отравления барбитуратами и наркотической зависимости в целом. Естественно, в исключительных случаях у использующих препарат возникала и зависимость, и Понсе оказался в их числе. Допинг-контроля в испанских лигах в те времена не было и царила полная неосведомлённость о том, к чему могли прибегать футболисты для улучшения формы и результатов. Хосе настолько стал злоупотреблять стимулятором, что Месонес фактически выгнал его из клуба.

Понсе хотел убить президента клуба. Но в итоге стал грабить банки вместе с сообщницей

За три года использования наркотика Понсе прошёл путь от профессионального спортсмена до опасного преступника. Адский круговорот из наркомании, долгов, тёмных делишек и отчаянного положения чуть было не закончился убийствами и длительным сроком. Из-за неконтролируемого приёма амфетамина Понсе почти напрочь слетел с катушек, смог достать револьвер и обрез и планировал прикончить ненавистного Месонеса, лишившего его возможности выступать за «Мурсию». До таких крайностей бывший футболист дойти не успел, так как нужда в средствах к существованию вышла для него на первый план. Угнав автомобиль и прихватив с собой оружие и сообщницу, 7 октября 1974 он наведался в банк Banco Ibérico в Мурсии, а 23 декабря — в Caja Rural в Ориуэле.

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Из первого парочка стащила 1 070 000 песет, а из другого – 204 тыс. На втором деле возникли проблемы – сотрудники учреждения не поверили в подлинность пистолета в руках налётчика и попытались оказать сопротивление. Понсе пришлось в ответ оказать физическое воздействие на их лица и реальность оружия всё-таки продемонстрировать. В результате двое служащих получили ранения. После проведения полицейского расследования оба преступника были задержаны 28 декабря, а новости о личности плохого парня в местных и региональных СМИ вызвали шок у жителей. Понсе полностью сознался в содеянном и получил шесть лет в качестве возмездия.

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Два года спустя, в ноябре 1976-го, корреспондент Мануэль Руис Эранс отправился в тюрьму Карабанчель, где Хосе отбывал заключение, чтобы взять у него интервью. Понсе заявил, что сожалеет о совершённых поступках и что ему очень стыдно за мысли об убийстве бывшего тренера. Также он рассказал, как подсел на центрамин. По его словам, злосчастный препарат попал в его организм под видом витаминов, которыми его и других игроков потчевал перед матчами массажист «Мурсии» Хенаро Сапата. У него не было доказательств, что это был тот самый стимулятор, но после употребления этих «витаминов» половина команды почему-то начинала носиться на поле как угорелая. Также он публично осудил приём запрещённых и наркотических веществ, надеясь, что другие молодые игроки не станут повторять его ошибок. Полный срок Понсе так и не отбыл, продемонстрировав стремление к исправлению и прилежное поведение. Он тренировал тюремную мини-футбольную команду, вёл уроки физкультуры и заслужил досрочное освобождение.



К счастью, когда Хосе Луис Понсе вышел из места заключения, ему удалось перенаправить свою жизнь в нормальное русло. Он примирился с родными и получил лицензию агента ФИФА