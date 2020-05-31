С кем встречался Криштиану до Джорджины. Ванесса с детства в футболе

Мексиканская телеведущая и модель Ванесса Хуппенкотен — настоящая футбольная фанатка с детства. Отец, бывший вратарь «Шальке 04», брал её на матчи любимой команды из Гельзенкирхена. Так Ванесса и приобщилась к игре. Спустя годы она вспоминает о тех временах с теплотой.
Несмотря на немецкую фамилию и безупречное владение языком, в настоящее время Ванесса работает в Мексике. Там она поступила в Технологический университет на факультет международных отношений. В интервью немецкому изданию Bild мисс Хуппенкоттен сообщила, что хотела стать представителем Мексики в Германии. Карьера Ванессы на мексиканском телевидении началась в 2007 году, и сейчас она занимает должность ведущей на испаноязычных телеканалах ESPN Deportes и ESPN Mexico. Модель сопровождает сборную Мексики по футболу на всех крупных турнирах, начиная с чемпионата мира 2010 года в ЮАР.
Красоту телеведущей в числе прочих оценил Криштиану Роналду. Португальцу приписывали роман с Ванессой после расставания с нашей соотечественницей Ириной Шейк. Правда, длился он недолго. В жёны Криштиану взял соотечественницу Джорджину Родригес.
Ванесса развивает свой «инстаграм» (1,7 млн подписчиков) и хвастается там своими успехами в беге на большие дистанции. Среди её достижений выделяется участие в марафоне Ironman.
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