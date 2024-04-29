Артёма Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со «Спартаком»

Российского нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после неудачного выступления форварда в гостевом матче 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:3).

«Спартак» побеждает в дерби, а вот Дзюба, по ходу, готовится заканчивать карьеру (ну, по крайней мере «Локомотив» он, судя по всему, считает пройденным этапом). Чувак в важном матче в перерыве идёт не нормально разминаться, а встаёт на ворота, всем своим видом показывая, что ему наплевать на всё происходящее», — написал телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, Артём Дзюба стал игроком московского «Локомотива» в прошлом году. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками истекает предстоящим летом. В нынешнем сезоне российский форвард забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 26 матчах.

Материалы по теме Спортдир «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о будущем Дзюбы в клубе

Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград»: