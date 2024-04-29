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Артёма Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со «Спартаком»

Артёма Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со «Спартаком»
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Российского нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после неудачного выступления форварда в гостевом матче 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Спартак» побеждает в дерби, а вот Дзюба, по ходу, готовится заканчивать карьеру (ну, по крайней мере «Локомотив» он, судя по всему, считает пройденным этапом). Чувак в важном матче в перерыве идёт не нормально разминаться, а встаёт на ворота, всем своим видом показывая, что ему наплевать на всё происходящее», — написал телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, Артём Дзюба стал игроком московского «Локомотива» в прошлом году. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками истекает предстоящим летом. В нынешнем сезоне российский форвард забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 26 матчах.

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