«Салах — подарок Аллаха». Как парнишка из бедной деревни стал идолом целого континента

Сегодня Мохамед Салах является идолом египетского народа. Простой мальчуган из деревушки стал одним из самых звёздных игроков в истории футбола. Но как его жизнь складывалась в юношеские годы? С какими трудностями пришлось столкнуться? Да и почему именно футбол? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в книге «Мохамед Салах. Последний Фараон», авторами которой являются Лука Кайоли и Сирил Колло. В тексте куча неизвестных историй о Мо. Мы, вооружившись книжкой, решили рассказать вам о самых ярких моментах из жизни «фараона».

Таинственная деревушка и родина жасмина

Как оказалось, добраться до деревни с забавным названием Нагриг, где родился Мо Салах, не так уж и просто.



На пути к Нагригу нет никаких указателей. Хоть мы и называем это место деревушкой, там проживают около 15 тысяч человек. Авторы заверяют, даже те, кто родился неподалёку, вынуждены останавливаться и спрашивать дорогу. Кстати, от столицы Египта (города Каир) до родной деревни Салаха расстояние составляет около 131 километра. Преодолеть путь можно за три часа. Вас ждут мосты, развязки, запруженные объездные дороги. Здесь в буквальном смысле можно прикоснуться к европейскому автопрому 1960-х годов: старые немецкие номера этих автомобилей заклеены поверх новыми египетскими, вокруг проезжает транспорт, перегруженный детьми, высовывающимися из окон, чтобы помахать вам руками, а мотоциклы с четырьмя пассажирами и сидящей между ними женщиной в платке и ребёнком на руках здесь норма.

На обочинах трассы торгуют запечённой на углях кукурузой. Рядом лежат груды пластиковых отходов. Стоит отметить, что мусор заполняет берега и каналы Нила. Там же можно встретить прямо на дороге мёртвую раздувшуюся лошадь. А на телегах везут жёлтые дыни и арбузы. Тушки овец висят на крюках у входа в лавку мясника, а продавцы автомобилей предлагают вам всевозможные детали: от шасси до разобранного на запчасти мотора. В кафе сидят исключительно мужчины, спокойно курящие кальян. Как вы думаете, что в первую очередь увидели наши герои, повернув в деревушку Нагриг? Запряжённую ослом телегу, во главе которой юный мальчуган лет четырнадцати, облаченный в красно-жёлтую футболку «Ромы» с 11-м номером и фамилией Салах на спине. Сложно представить, но дальше нас ждёт искусственное поле, да ещё и с прожекторами. На поле бегают мальчишки с фамилией идола на спине. Рядом лежат взрослые, наблюдающие за игрой юных футболистов. Откуда в деревне появилось такое хорошее поле? Одни говорят, что поле построила армия, другие утверждают, что это дело рук спонсора «Ливерпуля» компании Pepsi.

Деревня Нагриг и мальчишки в футболках Салаха Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

«До момента, как сюда в надежде увидеть места, где рос и пинал свой первый футбольный мяч Мо Салах, начали съезжаться журналисты и операторы со всего мира, Нагриг был знаменит своим красным луком и жасмином, который отсюда экспортировали во Францию, Россию и Украину. В этих странах товар использовался в парфюмерной индустрии».



Добрались наконец и до дома семьи Салаха. Как он выглядит? Ничего необычного. Три этажа серого бетона с закруглёнными балконами. Но есть на что обратить внимание: на болтах за воротами стоят две камеры наружного наблюдения. Это, вероятно, единственные камеры во всей деревне. Соседи предупреждают, семьи Салаха сейчас нет: они могут быть в Каире или в Англии. А ещё они рассказали, что совсем недавно семья решила сбежать подальше от журналистов и зевак, приезжавших сюда со всего мира.

Неизвестные истории о жизни Салаха из уст знакомых

У героев была назначена встреча с мэром Нагрига, который живёт на втором этаже дома на углу. В гостиной у него стоят диваны и кресла цвета золота, лежат ковры с цветочными узорами, а окна обрамляют зелёные шторы. Мужчина в возрасте поправляет очки в тонкой оправе и начинает свой рассказ.



«Мо родился в хорошей семье. Отец был государственным служащим и одним из крупнейших экспортеров жасмина в регионе. Его мать работала в офисе. Их семья любила футбол. Салах Хамед Мехрез Заки Гали, отец Мо, выступал здесь за любительскую команду деревенского молодёжного клуба в 80-е и 90-е. Он был хорошим защитником. Его дядя тоже был неплох. Кто знает, может, они и заразили его своей страстью? Они отвезли его в Эль-Махаллу, крупнейший город провинции, на просмотр в клуб «Баладейет», но те его брать не захотели. Он был слишком маленьким и хилым. В итоге он оказался в «Иттихад Басьюн», команде из деревни в нескольких километрах отсюда».



Недалеко от дома мэра расположилась парикмахерская, где трудится бывший одноклубник Мо.



«Раньше мы с ним играли вместе в футбол возле школы, — вспоминает он. — Мы постоянно бросали друг другу вызовы, играя один на один. Мы начинали играть, а потом к нам присоединялись другие пацаны. Люди приходили на нас посмотреть. Мохамед блистал уже тогда, но у нас было много толковых ребят, и люди то и дело говорили, что они перейдут то в один клуб, то в другой. Мы с ним в итоге оказались в «Иттихад Басьюн». Потом он стал тем, кем стал, но с тех пор он не изменился. Он все тот же скромный и простой парень, хороший человек».

Деревня Нагриг: изображение Салаха на стене Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

Тут в разговор вклинивается ещё один друг детства — тёзка Мохамед: «Он играет в пинг-понг и бильярд в кафе и с радостью делает селфи с детьми, которые его об этом просят, или раздаёт автографы», — рассказывает тёзка. — Мохамед не свернул на кривую дорожку благодаря своей семье и обычаям нашей деревни. Он ходит в гости и навещает родственников по праздникам».



Отыскали в деревушке и Мохаммеда аль-Бахнаси — именно ему отец, дядя и брат Мо доверили управление 50 тысячами египетских фунтов, которые благотворительный фонд Мохамеда Салаха выделяет на различные нужды ежемесячно.



«Деньги идут вдовам, сиротам, многодетным семьям, почти не имеющим поддержки, и госпиталям», — говорит старик, показывая тетрадь, плотно исписанную синими чернилами. В ней перечислены имена тех, кто просит о помощи. «Мы изучаем каждый случай и решаем, нужно ли делать денежный вклад. Но это лишь часть благотворительных отчислений Салаха: есть еще и тайные, которые он, как достойный мусульманин, исправно отдаёт, но кому именно, не знает никто, это должно оставаться в секрете». Старый мудрец кладёт тетрадь обратно на стол, поправляет свои очки и добавляет: «Учитывая экономическую ситуацию, в которой оказались египтяне, нам нужна помощь таких людей, как Салах». Затем Аль-Бахнаси сказал: «Салах — подарок Аллаха. С его помощью я стал продавцом счастья».

Салах ездил на тренировки по четыре часа. Сил не оставалось, спал прямо в автобусе

«Как только мы подошли к стадиону «Иттихад Басьюн», нас окружили местные ребята. При произношении имени Мохамеда Салаха, начинается невообразимое: «Хор голосов незамедлительно начинает скандировать: «Мохамед Салах! Мохамед Салах!» С той же силой, с тем же напором и той же страстью, с какой это делает трибуна «Коп» «Энфилда».



С каждой минутой людей становится всё больше и больше. Кстати, все они говорят исключительно на арабском. Только пара простых слов на английском, выученные в школе. Зато тут знают фамилии звёздных игроков вроде Роналду, Месси, Неймар или Мбаппе, а также название грандов в лице «Реал Мадрида», «Барселоны», «МЮ», «Сити» и «Ливерпуля».



«При помощи переводчика они хотят высказаться: одни кричат, что Мо — величайший, другие, что тоже играют на правом краю, как и он, а третьи, что они тоже левши и могут запросто впечатлить своим дриблингом кого угодно. Некоторые клянутся, что будут забивать много голов и однажды отправятся играть в Англию, как Мо». Угомонить мальчишек удаётся пришедшему тренеру, который просит вести себя тише и задавать вопросы поочерёдно.

Салах в 10 лет

В «Османсоне» Салах провёл всего один сезон с 2005 по 2006 год. Тренеры мгновенно осознали, насколько мальчишка хорош, и отправили его прямиком в столицу.



Вот наши герои добрались и до стадиона «Эраб Контракторс». Тут их тепло приветствуют двое смотрящих Ауад и Али. Пока ждали разрешения на посещение спортивного комплекса, возрастные смотрящие показали селфи, сделанные с Салахом в его прошлый визит. Они помнят Мо простым ребёнком из деревни в дельте Нила, и вспоминают, как однажды ему пришлось переночевать в сторожке ночного смотрителя стадиона.

«Мохамед Салах и правда проделывал очень длинное путешествие, — констатируют авторы книги. — Сначала два километра по жасминовым и луковым полям Нагрига в сторону Аш-Шин, когда пешком, когда на велосипеде. Оттуда микроавтобус в Басьюн. Из Басьюна в Танту, из Танты на каирскую площадь Рамсеса, далее ещё один микроавтобус в «Эль-Мокавлун». Во время часа пик пассажиры всегда набивались в микроавтобусы, как сардины в банку. Так плотно, что Мохаммед Абу Хатаб, друг детства и партнёр Салаха по команде, вспоминает: «Иногда мне приходилось помогать Мо забраться через окно, чтобы он смог занять места для нас обоих». Четыре — четыре с половиной часа туда, четыре — четыре с половиной часа назад, и так пять дней в неделю. Будильник 14-летнего футболиста из Нагрига поднимал его в 7 утра, нужно было идти в школу к 8 и заниматься там до 9:30. Затем предстояло ехать в Каир. «Эраб Контракторс» обеспечил мальчику освобождение, направив в школу письмо, которое давало ему возможность пропустить уроки, чтобы успеть на поле к 14:30 дня. Тренировка начиналась в 15:30 дня и заканчивалась в шесть вечера. Затем он быстро мылся в душе и спешил назад, чтобы на четырёх-пяти микроавтобусах добраться обратно домой. Если все складывалось хорошо, домой он приезжал где-то между 22 и 22:30 вечера. Как раз, чтобы успеть поужинать и лечь спать. На следующий день эта рутина повторялась».

Мать Салаха переживала из-за того времени, которое ему приходилось проводить в поездках. Она боялась, что с ним может что-нибудь случиться, и предпочла бы, чтоб он оставался дома с братьями и сестрами. Всякий раз, когда она звонила ему на мобильный, чтобы убедиться, что всё в порядке, Мо едва ли отвечал. Весь путь в микроавтобусе до Нагрига он обычно храпел, забывшись сном. Отец Мо, будучи бывшим футболистом, успокаивал её, говоря: «Позволь ему играть. А дальше посмотрим».



Наконец разрешение зайти внутрь получено. Хамди Нух, бывший тренер и второй отец Мо Салаха с радостью вспоминает прошлое.



«Как только я увидел его в первый раз, понял, что у него талант, — улыбчиво рассказывает Нух. — Он был левшой, очень быстрым левшой, и, несмотря на свои четырнадцать лет, очень профессионально смотрел на игру», — Каким был мальчик тогда? «Скромным, вежливым, он мало разговаривал, но улыбался до ушей и всегда внимательно слушал советы, которые я ему давал. Его ответ всегда был одинаковым: «Хорошо, тренер, спасибо, тренер».

Выступления Салаха за «Аль-Мокавлун» (нынешние «Эраб Контракторс») Фото: facebook.com/MOkAwloonsp

Эстафетную палочку воспоминаний подхватывает Саид эль-Шишини. Он тренировал Салаха в категориях U16 и U17 в «Эль Мокавлуне».

«Я помню, как-то раз мы проводили выездной матч в каирской молодежной лиге с командой до 16 лет, — восторженно рассказывал Саид. — Матч был непростым, против сильного соперника. Мы победили 4:0. Результат был просто фантастическим! Мы все праздновали, все, кроме Мохамеда. Его партнёр Зика сделал хет-трик. Я отвел обоих парней в сторону. Зике я дал 50 фунтов в качестве награды, а Салаху дал 25, хотя он даже не забил. Я пообещал ему, что в будущем у него будут и другие шансы забить гол и что однажды он станет лучшим бомбардиром команды. Я говорил это не просто ради красного словца, я понимал, глядя на его гнев, на его слезы, насколько он одержим голами. Затем в Национальной лиге U17 он забил 35 мячей».

Девятнадцатилетний футболист из Нагрига завершил сезон-2010/2011 с 20 матчами в активе, 1256 минутами сыгранного времени, четырьмя голами в египетской Премьер-лиге и одним в кубке страны. Потом были игры за сборную, где Египет U20 не сумел повторить своё достижение 10-летней давности — третье место на турнире в Аргентине. Чемпионат в итоге выиграла Бразилия с Оскаром и Виллианом в составе.



По возвращении на родину, пошли активные слухи о переходе «фараона» в европейские клубы. Однако футбольный директор «Контракторс» публично объявил, что Мохамед Салах не продаётся, поскольку клуб видит в нём будущее команды. В конце сезона Салах был одной ногой в «Аль-Ахли», но команда Мохамеда сумела остаться в высшей лиге и сделку заморозили.

Скауты «Базеля» следили за Салахом ещё на чемпионате мира. Контрольный матч против Египта не оставил вопросов: «Подписываем»

После трагедии в Порт-Саиде (кровавые беспорядки на футбольном стадионе) и отмены розыгрыша чемпионата подготовка к лондонской Олимпиаде-2012, было назначено несколько товарищеских игр, а потом в календарь подготовки добавился спарринг-партнёр в лице швейцарского «Базеля».



«В августе 2011-го меня отправили в Колумбию смотреть чемпионат мира U-20, — вспоминает Роберто Краусас, бывший аргентинский защитник и скаут «Базеля». — С самого начала турнира я был заинтригован выступлением Египта, тогда я и открыл для себя Мохамеда Салаха! Я трижды вживую наблюдал за его игрой — как только он получал мяч, появлялось чувство, что вот-вот что-то случится».



Краусас быстро сообщил о своей находке главе скаутского департамента «Базеля» Руди Цбиндену. В подробном отчёте он отмечал «потрясающую взрывную скорость его забегов и впечатляющую технику работы с мячом».

Салах в сборной Египта U-20 Фото: Francis Bompard/Getty Images

В то время «Ньюкасл» проявлял предметный интерес к футболисту, но по итогу отказался от приобретения: «сороки» не сочли нужным платить 500 тыс фунтов за годичную аренду.



«В январе 2012-го мне позвонил один немецкий агент, предложивший Мохамеда Салаха, — вспоминал спортивный директор «Базеля» Георг Зацтц. — Когда я услышал это имя, оно показалось мне знакомым, и выяснилось, что несколькими месяцами ранее наша скаутская служба обозначила его одной из наших целей. Я посмотрел несколько видео с его участием. Наш замысел состоял в том, чтобы пригласить Мохамеда на просмотр. Мы хотели познакомиться с ним поближе, получше узнать его как человека. Тогда и появилась идея организовать товарищеский матч. Мы организовали встречу и предложили Мохамеду Салаху провести с нами дополнительную неделю, чтобы потренироваться с командой и лучше узнать о структуре клуба».



Мохамед Салах прибыл в Швейцарию на день раньше партнёров. Мо встретился с боссами клуба. «Он едва говорил по-английски, — вспоминает бывший спортивный директор. — Ибрагим Азаб, один из коллег Эмпахера, выступал в роли переводчика. Мы почувствовали, что он горит желанием сыграть в товарищеском матче и показать нам, что у него есть способности заменить Шакири».



Мо появился на поле лишь в начале второго тайма. После нескольких удачных действий от египетского футболиста, президент Бернардом Хойслер повернулся к Хайтцу и с лёгкой иронией в голосе спросил: «Это ещё что такое было? Я никогда в жизни не видел такого быстрого игрока!». Вскоре Салах забил, а боссы швейцарского клуба лишь потирали руки о замечательной находке.



Георг Хайтц спустя месяц прибыл в Каир для того, чтобы уладить последние детали: «Я полагал, что всё уже решено, но на той первой встрече понял, что нам придётся начинать всё сначала, — изумлённо вспоминал Хайтц. — Потребовалось два дня и свыше семи часов переговоров с участием разных сторон, чтобы достичь договоренности о трансфере на сумму в 2,5 миллиона евро. «Это были большие деньги для нас. Мы никогда не тратили столько на игрока. Это был риск. Прежде у нас в клубе никогда не играли египтяне, и очень мало кто из них добился успеха в Европе».



Наконец 10 апреля 2012 года Салах подписал контракт четырёхлетний контракт с «Базелем» до 2016 года. Соглашение вступило в силу с 15 июня, аккурат в 20-й день рождения Мо.

Салах в «Базеле» Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Болельщики были недовольны трансфером, адаптация затягивалась

В клубе рассчитывали, что Салах заменит Шакири на освободившемся фланге атаки, но адаптация затягивалась. Так ещё Мо в период между маем и июлем 2012 года выпала честь представлять национальную сборную в нескольких матчах.



«Болельщики уже теряли терпение, — говорит Патрик Сотер, многолетний держатель абонемента на «Сант-Якобс Парк». — Его трансфер вызвал настоящий переполох. Нам очень хотелось увидеть, на что способен помазанный преемник Шакири».



Затем «Базель» остался без Лиги чемпионов, а новым тренером швейцарской команды стал Мурат Якин. Специалист рассказывал, как Мо оставался после тренировки и улучшал свои навыки. Салах активно учил английский и ближе к концу осени стал общаться с одноклубниками, да и дела на футбольном поле пошли в гору. В местном чемпионата Мохамед появлялся не так часто, зато постоянно играл в еврокубках.



Вскоре полузащитник стал ведущим игроком команды в плане техники, соперники уважали его и плотно опекали». Матч с «Челси» в Лиге чемпионов стал показательным, там Мо творил всё, что хотел.



«То выступление открыло для него все двери, — утверждает бывший спортивный директор клуба Георг Хайтц. — После него в Швейцарии только о нём и говорили, а защитники в нашей лиге боялись его до ужаса. К нам стали десятками приезжать болельщики из Египта и соседних стран, чтобы увидеть его игру в футболке «Базеля».



Затем будет вылет с квалификации к чемпионату мира вместе с Египтом. На родине рассказывают, что этот эпизод сильно ударил по нему, так как он очень хотел помочь Египту пробиться на чемпионат мира в третий раз в истории. (после 1936-го и 1990-го).



Летом 2013-го к Салаху поступали с предложениями «Андерлехт», «Лион» и «Тоттенхэм», «МЮ», «Ювентус», «Бавария» и другие.

«Когда он приходил к нам, он знал, что «Базель» будет лишь первым шагом в его карьере, — предполагал Георг Хайтц. — Он всегда хотел большего, потому что он очень амбициозен. В первые несколько месяцев, когда он был игроком замены, он приходил ко мне в офис каждую неделю и с улыбкой просил меня на ломаном английском: «Я хочу поговорить с вами». Это стало своего рода игрой. У нас были хорошие взаимоотношения, и он долго не думал, если хотел прийти ко мне и спросить, нет ли по нему каких-нибудь предложений. Я отвечал: «Момо, наберись терпения. На это потребуется какое-то время, но рано или поздно это произойдет». И в итоге к нам выстроилась очередь из желающих сделать предложение. «Ливерпуль» сделал первое предложение в размере 8 млн евро, чего было недостаточно. Мы не собирались отдавать своего лучшего игрока даром. Участие в переговорах «Челси» подняло ставки настолько, что к январю оба клуба предлагали практически одинаковую сумму. Момо предпочитал «Ливерпуль», но один телефонный звонок заставил его передумать».



«Мне лично позвонил Жозе Моуриньо, — признался вскоре Салах. — Это был долгий разговор. Он сказал мне, что я — тот игрок, который ему нужен, что у меня будет важная роль. Также он сказал мне, что мне подойдет стиль игры «Челси». Поэтому я выбрал «Челси». Я ждал «Ливерпуль» больше трех месяцев».



23 января 2014 года «Челси» официально объявили о трансфере. Сумма составила 16,5 миллиона евро. Перед переходом Мохамед Салах получил свои последние награды в Швейцарии: его объявили лучшим игроком 2013 года в швейцарской Суперлиге и самым популярным игроком по опросу болельщиков.

Моуринью похоронил карьеру Мо в «Челси»

Жозе Моуринью был счастлив от приобретения Салаха.



«Мы знали, что ему будет очень тяжело выбить себе место в команде, имевшей около 30 топ-игроков в ростере, — вспоминает источник из окружения Салаха. — Он переходил из чемпионата, о котором в Англии ничего не знали».



Салах появлялся в концовках матчей, а спустя несколько игр забил свой первый мяч в составе нового клуба. Но Моуринью продолжал удерживать талантливого египтянина на лавке.



«Нам было интересно, как он выберется из этой ситуации, — признавался бывший игрок «Челси». — Моуриньо был известен своей склонностью мариновать молодых игроков и обращаться с ними бесцеремонно. Кевину де Брёйне и Ромелу Лукаку пришлось заплатить за это в предыдущих сезонах, теперь то же самое происходило с Мо Салахом и Андре Шюррле».

Салах в «Челси» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Вскоре после матча Кубка лиги, где Салах отметился голевой передачей, «фараон» попал под раздачу Моура.



«Я рассчитываю, что люди, которые играют мало, будут создавать мне проблемы, — произнёс в микрофоны Моуриньо после игры. — Я люблю проблемы. Проблемы выбора. Но после сегодняшней игры мне будет легко выбрать состав на субботний матч. Разочаровали ли меня Салах и Шюррле? Да».



Кажется, это стало точкой невозврата. С тех пор Салах почти не играл, а если и выпускали Мо — только на замену.



Вскоре между Салахом и Моуринью состоялась беседа.



«Салах был откровенен с Моуринью во время той беседы, — утверждает источник в «Челси». — Он рассказал ему, насколько разочарован.Также он сказал, что хочет уйти и что получил несколько запросов из других клубов».



Запросы действительно были: прежде всего, от английских команд. Но судьба повернулась иначе, Мо отправился в полугодичную аренду в «Фиорентину».

Аренда в «Фиорентину» — новый шанс заявить о себе

В Италии хотели реанимировать карьеру молодого полузащитника. «Фиалки» были неким трамплином для Мо.



«Итальянская лига — чемпионат очень высокого уровня, поэтому я и предпочел перебраться сюда, — говорил Салах на пресс-конференции. — Надеюсь оставаться здесь как можно дольше. Я хочу выиграть лигу, и не раз. Я не намерен возвращаться в «Челси». Надеюсь расти и прибавлять в «Фиорентине», вместе со всей командой».



Меньше чем за месяц он забил шесть голов в семи играх. Флорентийские болельщики влюбились в него. А соотечественники, живущие в Тоскане, превратили его в своего идола.



«Фиорентина» намеревалась выкупить Салаха за 18 млн евро. Нужно было лишь согласие самого Мо. Затем слово взял агент Салаха: «Мы приняли решение не оставаться в «Фиорентине». Этим летом Мохамед перейдёт в другой итальянский клуб». Речь, как стало известно потом, шла об «Интере»



Пока «Интер» и «Фиорентина» выясняли отношения, «фараона» под шумок подписала «Рома». 6 августа 2015 года Мо Салах подписал с «джаллоросси» четырехлётний контракт.

Салах в «Фиорентине» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Тотти? Ну нет. Салах!

В национальном чемпионате Салах держал молчание три игры, а затем отыгрался на «Сассуоло», забив красивейший гол.



Вскоре предстояла игра против «Фиорентины». Местный журналист Джузеппе Калабрези написал открытое письмо Салаху, опубликованное в одном из флорентийских изданий.



«Со всей честностью скажу, что мы все надеялись больше никогда тебя не увидеть, но теперь ты возвращаешься на «Франки» как предатель. Ты бежал из Флоренции после того, как город принял тебя практически как родного сына. Мы вытащили тебя из подвалов «Челси» и дали тебе шанс. С нами ты вновь начал улыбаться. Заново обрёл радость игры в футбол. С нами ты вновь почувствовал себя важной фигурой. Мы заполонили город селфи с тобой. Мы обласкали тебя, как настоящего чемпиона, а ты сбежал при первой же возможности. У тебя даже не хватило мужества на то, чтобы объясниться, ты заставил других делать это за тебя».



Атмосфера перед игрой была максимально напряжённой. Поговаривают, коуч «Ромы» Руди Гарсия не хотел выпускать Мо в этой игре, но всё же отправил египтянина в бой с первых минут.



«Освистывание игрока началось еще во время разминки. Но одним свистом всё не ограничилось. Трибуны пестрели баннерами, адресованными 11-му номеру «джаллоросси», — одни были ироничными, другие не очень: Salahme, «Бедуин Салах», « — Кебаб + Лампредотто» (так называется традиционный флорентийский сэндвич с коровьим желудком)».

Салах в «Роме» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Вскоре Мо Салах забил. Футболист поднял свои руки и показал трибунам ладони. Он не хотел праздновать гол на глазах у публики, которую покорил всего несколькими месяцами ранее.



«В конце сезона у «джаллоросси» было мало поводов для радости: с Кубком Италии они распрощались, в чемпионате они финишировали третьими, но они смогли выиграть для себя путевку в Лигу чемпионов на будущий год. Салах с 15 голами стал лучшим бомбардиром «Ромы» в сезоне».

Летом 2016 года «Рома» выкупила Салаха у «Челси» за 15 млн евро. Вскоре Мохамед Салах стал лучшим арабским игроком 2016 года. В сезоне-2016/2017 «Рома» остановилась в шаге от титула. В 31 матче Серии А Салах забил 15 голов. Он провёл ещё один сезон с «джаллоросси» ничего не выиграв. И этот сезон станет для него последним в клубе.



Сразу после завершения сезона появилась новость о том, что Мо Салах вот-вот станет игроком «Ливерпуля». Как потом стало известно, переговоры были тяжёлыми: в Тригории рассчитывали выручить за игрока по меньшей мере 50–55 млн евро, но английский клуб не желал рассматривать такие цифры.



22 июня футбольный клуб «Ливерпуль» всё же объявил о подписании Мохамеда Салаха. Сумма трансфера: 42 миллиона евро + 8 млн евро в качестве бонусов. «Фараон» подписал долгосрочный контракт с английским клубом.

Снова АПЛ, но на этот раз «Ливерпуль»

Юрген Клопп был доволен: Салах был желанным игроком для нового «Ливерпуля».



«Мохаммед являет собой идеальную смесь опыта и потенциала — для нас это очень волнующее приобретение. Он знает Премьер-лигу, — объяснял Клопп. — Я следил за ним с тех пор, как он появился в «Базеле», а теперь он повзрослел, став очень хорошим игроком. Его скорость просто невероятна, он сделает нас еще опаснее в атаке, там, где мы сильны уже сейчас».



Кажется, между Клоппом и Салахом установилось взаимное уважение, они оба были на одной волне. Стопроцентная самоотдача была основой философии немецкого тренера. Клопп и Салах высоко оценивали друг друга, их объединяли общие цели. Салах был всерьез настроен продемонстрировать, что период его выступлений в «Челси» был не более чем неудачной прелюдией, что сейчас всё иначе и что теперь он сможет сполна показать всем свои футбольные навыки.

Салах в «Ливерпуле» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Как отмечала английская пресса, с начала сезона Момо забил за «Ливерпуль» больше голов (три), чем за два года в «Челси» (два). И меньше чем за месяц, прошедший с того момента, как он надел красную футболку с 11-м номером, он отличился семь раз».



В Александрии 8 октября 2017 года Египет встречался с Конго на стадионе «Борг эль-Араб». Эта игра могла вывести «фараонов» на чемпионат мира впервые за 28 лет. Матч был напряжённый: за несколько дней до этого в городе происходили очередные беспорядки. До 94 минуты на табло было 1:1. После очередной атаки хозяев судья ставит пенальти.



«На 94-й минуте Мохамед Салах взял мяч в свои руки, оглянулся по сторонам и начал свой короткий разбег. Пробив по мячу левой ногой, он вложил в удар всю силу, какая только была заключена в его теле. Голкипер бросился в одну сторону, мяч полетел в другую: 2:1! Египет пробился на чемпионат мира — 2018 в России!».

Матч Египет — Конго, после которого сборная Салаха вышла на чемпионат мира Фото: instagram.com/mosalah

Болельщики побежали на поле, Салаха-триумфатора подхватили на руки, а на трибунах начался праздник, продолжившийся на улицах городов и деревень по всему Египту. Он длился до рассвета. Комментатор начал плакать и смог произнести лишь: «Наша страна, наш любимый Египет».

11 декабря 2017 года BBC присудила Салаху звание лучшего африканского игрока 2017 года. Вскоре и сборная Египта удостоилось приза: «фараоны» были признаны лучшей командой континента.



Весной Салах вместе с «Ливерпулем» выбил «Манчестер Сити». Кажется, именно после этой победы Мо стал любимчиков фанатов на «Энфилде»: «Мо Салах, бежит по флангу, Салах, Салах, король Египта» — кричали фанаты.



Затем «Ливерпуль» разгромно прошёлся по «Роме» в полуфинале Лиги чемпионов.



«На следующий день британская пресса в унисон пела ему дифирамбы: «Шоу Мо», «Сенсационный Салах», «Неудержимый Салах», «Волшебный Мо выбивает “Рому”, «Парни Мо 5:2 Римляне», «ДинаМО Киев», «Величайший Мо на Земле». Мо доминировал и на передовицах итальянских газет. «Салах нокаутирует “Рому”», — гласила первая страница La Gazzetta dello Sport, на которой также была размещена фотография Момо, жестом просящего прощения у фанатов «Ромы» за свои голы…



10 мая 2018 года Мо получил сразу три награды за один вечер: первые две — «Лучший игрок сезона» и «Лучший футболист сезона по мнению игроков». Третья награда ждала «фараона» в Лондоне — там он получил титул «Лучшего футболиста года» по версии футбольных журналистов.



Египтянин достиг идеального взаимопонимания с Садио Мане и Роберто Фирмино. Великолепная тройка забила в общей сложности 89 мячей, 71% от всех голов «Ливерпуля».

Травма Салах в финале Лиги чемпионов-2018 Фото: Michael Regan/Getty Images

Даже Салах не помог

Салах всё же примет участие в чемпионате мира. Правда, лучше от этого никому не стало.



«Перед матчем с Уругваем Купер заверил всех, что Салах будет на поле, если не приключится никаких непредвиденных обстоятельств, но в конечном итоге тот не вышел даже на одну минуту: «Его восстановление проходит нормально, мы верим, что он сможет сыграть в следующем матче».



Его время наступило в игре с Россией. Люди в Нагриге и по всей стране, 100 миллионов человек в общей сложности, ждали его как своего Спасителя, как человека, способного изменить судьбу. Ожидания вокруг египетского короля колоссальны, но для самого Салаха чемпионат мира в России был и будет складываться непросто. И дело тут вовсе не в травме. Скандал, а точнее, конфликт интересов, возник ещё в апреле. Момо заключил спонсорский контракт с Vodafone, и в марте 2018 года телекоммуникационная компания запустила масштабную промоакцию по этому поводу: за каждый гол, забитый 11-м номером «Ливерпуля», оператор предлагал 11 минут бесплатных звонков. Египетская федерация же спонсируется, помимо прочих, компанией WE, мобильным оператором Telecom Egypt и прямым конкурентом Vodafone. WE использовала изображения Салаха в своих биллбордах и прочих формах рекламы. Самой заметной из них было изображение лица 10-го номера сборной на фюзеляже самолета Египетских авиалиний, на котором национальная команда летает на выездные матчи. Эту рекламную кампанию тоже оплатила WE. Салах был в ярости, назвав всю эту ситуацию «колоссальным оскорблением».



Был вариант, при клиром Салах вовсе может бойкотировать чемпионат мира в России. Но в дело вмешалось правительство, которое урегулировало ситуацию.



Салах появился на поле в матче против России. Но это был далёкий от идеала Мо.

Салах на чемпионате мира-2018 в России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сразу же возникает ощущение, что Салах играет потому, что он нужен Египту, а не потому, что он готов на 100%. Он играет на тормозах, паря в отдалении от основного действа, экономя силы и стараясь по максимуму использовать те эпизоды, когда партнерам удается найти его свободного, без опеки. Это не привычный всем Салах с его взрывной скоростью и забегами по флангу, не тот игрок, которого не может сдержать никто из соперников «Ливерпуля».



Свой гол с пенальти Момо забил, но Египет это не спасло.

«На следующий день египетская пресса отчитала Купера («подай в отставку, и Аллах простит тебя»), похвалив Салаха, который, «как хороший сын Египта, хотел играть, несмотря на травму, и смог забить первый гол на чемпионате мира за 28 лет». Сам Салах, говоря о команде, сказал, что «она хорошо держалась в первом тайме, но была сметена тремя голами русских во втором», и разочарование от поражения читалось на его лице».



Затем будет невнятный матч против «Саудовской Аравии». Салах вывел сборную вперёд ещё в первом тайме, но саудиты по итогу оказались сильнее.



Мо Салах закончил мундиаль с двумя забитыми мячами, а Египет так и остался с нулём в графе набранных очков.



«У египетской команды нет опыта участия в чемпионате мира, — говорил Момо. — Мы впервые отобрались на турнир после 28 лет отсутствия. Игроки сделали все, что было в их силах, и я уверен, что в будущем будет лучше».

Салах с кубком Лиги-чемпионов-2019 Фото: Michael Regan/Getty Images

Мо Салах — идол миллионов людей по всему миру

«Так кто же такой этот парнишка из деревни Нагриг? Он улыбается. От уха до уха. Указывает пальцами на небо перед тем, как упасть на колени на газон, чтобы поблагодарить Аллаха за каждый свой гол. Он религиозен, он хороший мусульманин. Он не пьет и не курит, уважает пост, но при этом без ума от кушари, блюда с рисом, макаронами, чечевицей, нутом, чесноком и острым томатным соусом. Всякий раз, когда его друзья привозят ему эту еду из Египта, он набрасывается на нее еще в машине и съедает все, не снимая с головы капюшона, чтобы не быть случайно узнанным. Он немногословен. Довольно стеснителен и скромен. Он умеренно пользуется социальными сетями и редко дает интервью. Его комментарии никогда не затрагивают взрывоопасных тем. Вдали от футбольного стадиона он ведет обычную жизнь вместе с Меккой, Маги и своей семьей, подальше от яркого света софитов и медийного шума, заполняющего лощеный мир футбола. У него нет никаких татуировок, он не красит и не высветляет волосы и не носит ирокез. Он щедр: выделяет деньги и время на благотворительность, компенсируя людям недостаток заботы от египетского государства. Всего дважды он занимал определённую политическую позицию, когда отказался пожимать руки игрокам «Маккаби Тель-Авив» и когда выбрал 74-й номер в качестве игрового, чтобы почтить память жертв беспорядков в Порт-Саиде».



В общем можно сказать, что Мохамед Салах — тихий, скромный парень, идущий по стезе добродетели. Он не совершает революцию в мире и не делает громких заявлений. Однако за короткое, очень короткое время он стал положительным примером для подражания в мировом масштабе.