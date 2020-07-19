У «Спартака» колоссальные кадровые сложности. Тедеско пойдёт на эксперименты?

Мартовская четвертьфинальная битва с ЦСКА оказалась для «Спартака» триумфальной, но обескровила команду перед полуфиналом против «Зенита». В Санкт-Петербурге Тедеско не сможет рассчитывать ни на Понсе, ни на Зобнина – аргентинский форвард заработал красную карточку за фол на Карпове (позже все разобрались, что мальчишка симулировал – но изменить что-либо было уже невозможно), а российский полузащитник в эмоциональном овертайме сразу после победного гола жёстко влетел в Облякова и получил предупреждение, ставшее для него вторым в турнире.



Особенно болезненным для «Спартака» отсутствие Зобнина выглядит сейчас, когда мы видели, как Роман сыграл последний матч с «Ахматом». Он был абсолютно лучшим на поле, показал выдающееся движение, почти не ошибался в передачах (47 точных пасов из 49 суммарных согласно данным Wyscout), старался обострять и вышел на первый план в трудную минуту, забив нетипичный для себя потрясающий гол дальним ударом. В «Спартаке» нет второго полузащитника с таким объёмом интенсивного движения с мячом и без него – даже Крал до этого уровня пока недотягивает.

Дисквалификация Понсе – это тоже удар. Аргентинский форвард наиболее сбалансирован среди всех нападающих «Спартака». С одной стороны, он много борется и играет в оттяжке, с другой, неплохо бежит – поэтому может быть полезен как в позиционном футболе, так и контратакующем. Теперь у Тедеско осталось лишь два форварда – Соболев да Ларссон. Есть и другие варианты (Мирзов и Бакаев тоже иногда играют впереди), но они точно не оптимальные.



Впрочем, если с линией нападения всё более-менее понятно и в ней хотя бы хватает качественных футболистов для стартового состава, то с центральной зоной всё сложнее. «Спартак» столкнётся с колоссальными кадровыми сложностями.

Тиль или Умяров?

Гулиев сослан в «Спартак-2», поэтому исходные данные просты: на вакантную позицию в центре у поля у Тедеско есть только два игрока, Умяров и Тиль. Первый лечился после травмы, полученной в Сочи, и не играл в последнем туре. Второй, наоборот, неплохо вышел на замену в матче с «Ахматом» и забил третий гол. Казалось бы, о чём здесь вообще думать – раз голландский 18-миллионный хавбек на эмоциональном подъёме, то и играть должен он?



Нет. Тиль по-прежнему не встроен в систему «Спартака», он не до конца понимает, что ему делать на позиции «восьмёрки» при 3-5-2, вся его польза для такой структуры ограничивается разве что зоной возле чужой штрафной. Для работы в глубине у него нет качеств: ни быстрого подыгрыша, ни стабильного умения развернуться с мячом. Гол «Ахмату» пока ни о чём не говорит: соперник начал оставлять огромные зоны, куда Тиль с удовольствием и вбегал.



Умяров гораздо гармоничнее вписывается в структуру. Если он восстановился (судя по фотографиям, работал в общей группе), то именно Наиль должен выйти с первых минут и занять место в опорной зоне. Умяров не станет полноценной заменой Зобнину, поскольку не сможет обеспечить такой же объём движения с мячом, но он неплохо влияет на игру из глубины за счёт открываний и быстрых передач. В таком случае Крал, как и в предыдущих матчах, получит больше свободы в подключениях вперёд – и хотя бы отчасти восполнит отсутствие Зобнина. А ещё Умяров лучше Тиля с точки зрения исполнения стандартов.

Единственный нюанс: в последний раз Наиль качественно играл в октябре-ноябре, летом он очень нестабилен. Однако минимальное количество альтернативных вариантов заставляет закрыть на это глаза.

Тиль или Бакаев?

На мой взгляд, это более актуальный вопрос по сравнению с тем, что был задан в прошлом пункте. Бакаев летом тоже играет слабо: гигантское количество ошибок в передачах, в том числе в обостряющих действиях, из-за которых команда теряет опасные подходы и несётся по пять-семь раз за тайм назад всем составом. Кроме того, Зелимхан недисциплинированно ведёт себя при позиционной обороне и часто теряет концентрацию, из-за чего рушится схема.



Тиль способен добавить в проценте сохранённых мячей и лучше отыграть в структуре обороны, но он не сможет обеспечить такой же быстрый выход в атаку после смены владения, кроме того, у него гораздо меньше тонкости в обостряющих действиях. Если Бакаев теоретически может проснуться, то у голландского футболиста стабильная нехватка этих навыков.



Поэтому, несмотря на ужасную форму Бакаева, я бы всё равно выбрал его. А Тиля немедленно выпустил бы на замену, если бы увидел, что Зелимхан снова вредит команде, а не помогает.

Доменико Тедеско оказался в непростом положении перед матчем с «Зенитом» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Какие есть ещё варианты для опорной зоны?

Если Умяров (первая опция на позицию «шестёрки») не поправился, то у Тедеско есть лишь один вариант – перевод сюда Жиго. Ранее французский центральный защитник становился опорником ситуативно в играх с «Пахтакором» в феврале, «Краснодаром» в марте и с «Тамбовом» в июле. Правда, последний случай касался только позиционных атак – в фазе обороны Жиго опускался обратно в центр обороны.



У Самуэля есть мощь, работоспособность и энергетика, он качественно двигает мяч и умеет с ним бежать вперёд на силовом дриблинге (как, например, перед вторым голом в игре с «Ахматом»). Только в центре обороны он в Санкт-Петербурге тоже необходим, учитывая наличия у «Зенита» сразу двух высоких и прыгающих форвардов, часто откликающихся на подачи.



Кутепов давно не играл, а выпускать вместе с Джикией Маслова и Гапонова – огромный риск. Тот же Маслов пока очень много ошибается позиционно и выглядит самым слабым звеном среди всех центральных защитников.

Рассказов или Маслов на правом фланге?

Вариант с Масловым справа был опробован в последнем туре против «Ахмата». Впечатления двоякие: Павел сносно работал в обороне, но в атаке проявил себя очень серо, количество его включений оказалось гораздо скромнее по сравнению с Рассказовым.



Поэтому, несмотря на плохой матч Рассказова против «Сочи», я бы всё равно поставил на него. Иначе правый фланг может совсем выключиться, ведь выпал ещё и Зобнин, часто работавший в этой зоне.

А, может, сменить тактику?

В предыдущем матче против «Зенита» поздней осенью Тедеско при счёте 0:1 в перерыве отказался от 3-5-2 и перестроился на 4-2-3-1. Переход не оказал положительного воздействия на игру красно-белых – играя почти тайм в большинстве, они не создали ни одного опасного момента. Спустя неделю Тедеско ещё раз опробовал 4-2-3-1 против «Ростова» (уже с первых минут), получилось катастрофически неудачно – и с тех пор основная формация «Спартака» оставалась неизменной.



Очень удивлюсь, если Доменико изменит себе в Санкт-Петербурге. Даже если и существуют идеальная модель под «Зенит», то просто знать про неё мало, важно ещё и успеть отработать. А на оттачивание нюансов у «Спартака» толком не было времени, график слишком суровый. Когда ты не тренируешься, а восстанавливаешься и совершаешь перелёты, гораздо логичнее сделать ставку на стабильность системы, которая неплохо функционирует. Тогда как глобальная смена формации может ударить не по «Зениту», а «Спартаку».



Хотя головной боли у Тедеско хватает и без дум о схемах. Принять правильные точечные решения при жутком ограничении ресурсов – тоже очень сложная задача. И не факт, что они помогут.