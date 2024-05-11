Родри не проигрывает в 48 матчах подряд в чемпионате Англии

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри продлил свою беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 48 матчей кряду после того, как «горожане» разгромили «Фулхэм» в матче 37-го тура АПЛ (4:0). Испанский футболист провёл на поле все 90 минут.

Как сообщает аналитический порта Opta Sports, только у бывшего защитника лондонского «Арсенала» Сола Кэмпбелла была более длительная беспроигрышная серия в истории АПЛ, составившая 56 матчей в 2002–2004 годах.

Напомним, в нынешнем сезоне Родри принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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