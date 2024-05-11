Горшков: «Зениту» в матче с ЦСКА надо возвращать себе более уверенную позицию в таблице

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Встреча пройдёт 11 мая и начнётся в 19:00 мск.

«Я думаю, что «Зенит» в матче с ЦСКА будет нацелен на победу, тем более осталось не так много матчей до конца сезона. Поэтому надеюсь, что у «Зенита» будет мотивация выше, чем в прошлых матчах, ведь надо возвращать себе более уверенную позицию. У ЦСКА будет желание помешать «Зениту» и решить свои вопросы, улучшив положение в турнирной таблице.

Я думаю, что в этом матче, возможно, будет много забитых мячей, а также искромётная игра. Команды будут играть довольно активно и агрессивно, потому что обе команды должны хотеть реабилитироваться. Мне бы хотелось увидеть такую игру. Нельзя сказать, что обе команды закрытые, они активно играют в атаку», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.