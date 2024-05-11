Колосков: в РПЛ у футболистов посредственный уровень мастерства

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о причинах нестабильности команд в РПЛ.

«В РПЛ сейчас нет стабильного лидера не только по очкам, но и по игре. Такая ситуация сложилась из-за того, что в РПЛ, на мой взгляд, недостаточно высокий уровень футболистов. Отсюда не держится мяч у команд, не получаются запоминающиеся комбинации, которые бы радовали болельщиков. Но при этом из-за всех вышеперечисленных факторов у нас высокая результативность и такая интрига на финише чемпионата. Однако это не отменяет того факта, что у футболистов в лиге посредственный уровень мастерства», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место. После аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 50 очков.

На текущий момент последнее, 16-е место в чемпионате России занимает «Сочи», набравший 20 очков. На 15-й строчке расположилась «Балтика», заработавшая 26 очков. В зоне стыковых матчей находятся «Факел» и «Урал» (по 28 очков).

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