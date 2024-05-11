Мор: у меня есть вопросы к Заварзину — когда я получу свои деньги?

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор вспомнил период своей футбольной игровой карьеры в московском клубе.

— Когда я уходил из команды, у меня за первый круг накопились премиальные, честно заработанные на поле. Когда меня пригласили в «Сатурн», я приехал на встречу с Павловым. Он сказал, что всё согласовано, но у меня был вопрос. Я сказал, что отыграл приличное количество матчей и честно заработал эти деньги, хотел их получить.

Павлов мне сказал, что получу, но я боялся, что нет. При мне он набрал Заварзину и сказал: «Эдуард переживает по поводу денег». А сумма была чуть больше $ 20 тыс. Заварзин ему пообещал, что я получу эти деньги. Я не верил. Потом мне передал трубку Павлов, и Заварзин сказал: «Я тебе клянусь, что ты получишь эти деньги. Если нет, то я отдам свои личные деньги». Он поклялся мне и Павлову. Когда начали раздавать эти премиальные, я получил 0.

— Эта история имеет какое-то продолжение?

— Надо у Заварзина спросить, почему так получилось. Он дал слово и поклялся. В итоге своё слово не сдержал. Хотя речь чуть больше чем о $ 20 тыс. Если серьёзный человек обещает, даёт слово, а через месяц у меня на счету — 0, то у меня есть вопросы к Заварзину — когда я получу свои деньги? Но «Спартак» дал мне гораздо больше. Я счастлив, что это было в моей жизни, — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.