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«Могли забить больше». Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Ростовом»

«Могли забить больше». Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Ростовом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)», завершилась победой казанской команды со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Рыбус – 30'     2:0 Мартынович – 38'     3:0 Йочич – 65'     3:1 Щетинин – 73'    
Удаления: нет / Комаров – 75', Эль-Аскалани – 86'

«Могли забить больше. Но мне очень не понравилась реакция команды после первого удаления у соперника. Мы стали не добегать, стали недорабатывать. Позволили сопернику забить, «Ростов» получил право на пенальти… Нельзя делать акцент на игру в большинстве. Надо играть так же, как в равных составах. Перестроились только после того, как нам не забили пенальти. Сегодня у нас прошли два стандарта, но и с игры создали много моментов. К сожалению, не реализовали», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день эта победа позволила «Рубину» подняться на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова теперь имеет в своём активе 41 очко после 28 матчей. «Ростов» опустился на восьмое место, набрав 40 очков после аналогичного количества встреч.

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