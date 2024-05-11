«Могли забить больше». Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Ростовом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)», завершилась победой казанской команды со счётом 3:1.

«Могли забить больше. Но мне очень не понравилась реакция команды после первого удаления у соперника. Мы стали не добегать, стали недорабатывать. Позволили сопернику забить, «Ростов» получил право на пенальти… Нельзя делать акцент на игру в большинстве. Надо играть так же, как в равных составах. Перестроились только после того, как нам не забили пенальти. Сегодня у нас прошли два стандарта, но и с игры создали много моментов. К сожалению, не реализовали», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день эта победа позволила «Рубину» подняться на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова теперь имеет в своём активе 41 очко после 28 матчей. «Ростов» опустился на восьмое место, набрав 40 очков после аналогичного количества встреч.