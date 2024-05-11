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Игонин: трансфер Фернандеса не ошибка для «Зенита» — здоровым он приносил результат

Игонин: трансфер Фернандеса не ошибка для «Зенита» — здоровым он приносил результат
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин оценил трансфер защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб, который состоялся летом 2023 года.

«Уверен, что трансфер Марио Фернандеса не был ошибкой для «Зенита». Объяснение находится на поверхности. Его приобретали под конкретную позицию, и он почти сразу стал игроком основного состава. Фернандес — футболист, который много делает на поле. Травмы могут случиться с любым игроком, и предугадать это невозможно. Подписание контракта не обходится без углублённого медобследования, тем более в таком клубе, как «Зенит». Было получено добро. Нет смысла говорить о том, что это провальный трансфер, потому что Марио не играет только из-за травм. Надо оценивать Фернандеса по тем матчам, где он играл и был здоров, и результат в них он определённо дал.

Вполне себе возможно, что контракт Марио Фернандеса продлят после этого сезона. Если в проблемах Марио со здоровьем нет ничего очень серьёзного, то я был бы готов на это. «Зениту» нужны опытные, матёрые игроки, которые много лет в нашем чемпионате. Марио — опытный, техничный, грамотный футболист. Это полезно и молодёжи в тренировочном процессе», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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