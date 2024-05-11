«Спартак» — «Краснодар»: Зобнин забил впервые в этом сезоне РПЛ и вывел москвичей вперёд

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 34-й минуте полузащитник хозяев Роман Зобнин вывел свою команду вперёд. Для него это первое результативное действие в текущем сезоне РПЛ.

Видео доступно в телеграм-канале «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 43 очка и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли красно-белых со счётом 2:0.